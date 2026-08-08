Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රත්මලාන වැටලීමකින් සිදුරු හයක් අත්අඩංගුවට — පොලිසිය අවි, අතුරුදන් බෝම්බයක් හා මත්ද්‍රව්‍ය මුදල් රු. 300,000ක් අත්කර ගනී

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රත්මලාන වැටලීමකින් සිදුරු හයක් අත්අඩංගුවට — පොලිසිය අවි, අතුරුදන් බෝම්බයක් හා මත්ද්‍රව්‍ය මුදල් රු. 300,000ක් අත්කර ගනී

රත්මලාන ප්‍රදේශයේ සිදු කළ පොලිස් වැටලීමකින් සැකකරුවන් සදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ඇති අතර, දේශීයව නිෂ්පාදිත අතින් දමන බෝම්බයක්, ගණනාවක් වූ අවි ආයුධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් ලබාගත් බව සැලකෙන රුපියල් 300,000ක මුදලක් ද සොයාගෙන තිබේ.

අවි ආයුධ හා මුදල් හෙළිවෙයි

වැටලීම් මෙහෙයුම අතරතුර සැකකරුවන් සදෙනා අත්අඩංගුවට ගත් බලධාරීන් විසින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති ද්‍රව්‍ය ගණනාවක් සොයාගෙන ඇත. දේශීයව සකස් කරන ලද අතින් දමන බෝම්බයක් ද, වෙනත් ගණනාවක් වූ අවිආයුධ ද, විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ සැකසහිත මුදලක් ද අත්කරගත් ද්‍රව්‍ය අතර විය.

සැකකරුවන් සතුව තිබී සොයාගත් රුපියල් 300,000ක මුදල, විමර්ශකයන්ට අනුව, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරේ.

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ අපරාධ මැඩලීමේ අඛණ්ඩ මෙහෙයුම්

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම්, කොළඹ අවට නාගරික ප්‍රජාවන්ගේ පොදු ආරක්ෂාවට දැඩි තර්ජනයක් එල්ල කරන බව බලධාරීන් පවසන අතරඅ불법 අවි හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම අතර ඇති සම්බන්ධය බිඳ දැමීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ගන්නා පුළුල් ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ.

විශේෂයෙන් දේශීය නිෂ්පාදනයක් වන අතින් දමන බෝම්බයක් සොයාගැනීම, එම ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක සංවිධිත අපරාධ ජාල සමඟ එවැනි අවි ආයුධ ක්‍රමයෙන් සම්බන්ධ වෙමින් පවතින බැවින් කනස්සල්ල තවදුරටත් උග්‍ර කර ඇත.

සැකකරුවන් සදෙනාම දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ. අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය සහ මෙහෙයුමේ නිශ්චිත තොරතුරු, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss