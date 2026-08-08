රත්මලාන වැටලීමකින් සිදුරු හයක් අත්අඩංගුවට — පොලිසිය අවි, අතුරුදන් බෝම්බයක් හා මත්ද්රව්ය මුදල් රු. 300,000ක් අත්කර ගනී
රත්මලාන ප්රදේශයේ සිදු කළ පොලිස් වැටලීමකින් සැකකරුවන් සදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ඇති අතර, දේශීයව නිෂ්පාදිත අතින් දමන බෝම්බයක්, ගණනාවක් වූ අවි ආයුධ සහ මත්ද්රව්ය ජාවාරමෙන් ලබාගත් බව සැලකෙන රුපියල් 300,000ක මුදලක් ද සොයාගෙන තිබේ.
අවි ආයුධ හා මුදල් හෙළිවෙයි
වැටලීම් මෙහෙයුම අතරතුර සැකකරුවන් සදෙනා අත්අඩංගුවට ගත් බලධාරීන් විසින් නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති ද්රව්ය ගණනාවක් සොයාගෙන ඇත. දේශීයව සකස් කරන ලද අතින් දමන බෝම්බයක් ද, වෙනත් ගණනාවක් වූ අවිආයුධ ද, විශාල මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ සැකසහිත මුදලක් ද අත්කරගත් ද්රව්ය අතර විය.
සැකකරුවන් සතුව තිබී සොයාගත් රුපියල් 300,000ක මුදල, විමර්ශකයන්ට අනුව, මත්ද්රව්ය ජාවාරම සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරේ.
මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ අපරාධ මැඩලීමේ අඛණ්ඩ මෙහෙයුම්
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම්, කොළඹ අවට නාගරික ප්රජාවන්ගේ පොදු ආරක්ෂාවට දැඩි තර්ජනයක් එල්ල කරන බව බලධාරීන් පවසන අතරඅ불법 අවි හා මත්ද්රව්ය ජාවාරම අතර ඇති සම්බන්ධය බිඳ දැමීමට ශ්රී ලංකා පොලිසිය ගන්නා පුළුල් ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ.
විශේෂයෙන් දේශීය නිෂ්පාදනයක් වන අතින් දමන බෝම්බයක් සොයාගැනීම, එම ප්රදේශයේ ක්රියාත්මක සංවිධිත අපරාධ ජාල සමඟ එවැනි අවි ආයුධ ක්රමයෙන් සම්බන්ධ වෙමින් පවතින බැවින් කනස්සල්ල තවදුරටත් උග්ර කර ඇත.
සැකකරුවන් සදෙනාම දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ. අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතාවය සහ මෙහෙයුමේ නිශ්චිත තොරතුරු, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම ප්රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.