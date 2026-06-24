Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගය අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වෙයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගය අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වෙයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම පිළිබඳ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන නීතිමය කටයුතු මධ්‍යයේ, එය අද වැඩිදුරටත් සලකා බැලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියට ගත යුතු බව නියමිතව ඇත.

හිටපු රාජ්‍ය නායකයා විසින් ගොනු කරන ලද මෙම පෙත්සම, අද දිනෙහි විභාගය අතරතුර අධිකරණයේ අතිරේක අවධානයට ලක් වීමට නියමිත අතර, එය අඛණ්ඩව ගෙනයනු ලබන මෙම නීතිමය කාරණයේ තවත් වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

විභාගය ඉදිරියට

රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ පුළුල් මහජන විරෝධතා මධ්‍යයේ 2022 ජූලි මාසයේ දී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ අටවැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ පෙත්සම්කරුගේ කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

හිටපු රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කාරණා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දරන අඛණ්ඩ සහභාගීත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි කටයුතු පාලනය කරන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය රාමුවට අනුකූලව අධිකරණ ආයතනය ඉටු කරන කාර්යභාරය අවධාරණය කරයි.

පසුබිම

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමෙන් අනතුරුව විදේශගතව ගත කළ කාලයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පැමිණ ඇති අතර, එතැන් සිට ඔහු රටතුළ සැලකිය යුතු දේශපාලනික හා නීතිමය සාකච්ඡාවලට ලක් වන පුද්ගලයෙකු ලෙස රැඳී සිටී.

අධිකරණය විසින් මෙම කාරණය සම්බන්ධ සලකා බැලීම අවසන් වූ පසු, අද දිනෙහි විභාගයේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයනු ලබන විට මහජනතාව මෙන්ම නීතිමය නිරීක්ෂකයන් ද ඒවා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාවකච්චේරි උප සභාපති ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට දැඩි විවේචනයක් Sinhala

චාවකච්චේරි උප සභාපති ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට දැඩි විවේචනයක්

චාවකච්චේරි නගර සභාවේ උප සභාපති ජී. කිෂෝර් ඔහුගේ තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ගත් තීරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මවලට එරෙහිව දේශපාලන අරමුණින්…

24 Jun 2026 Discuss
තරුණ තාරකා වෛභව් සූර්යවංශීට ඉංග්‍රීසි T20 සංචාරයේදී වෙනම ඇඳුම් මාරු කාමරයක් Sinhala

තරුණ තාරකා වෛභව් සූර්යවංශීට ඉංග්‍රීසි T20 සංචාරයේදී වෙනම ඇඳුම් මාරු කාමරයක්

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉංග්‍රීසිය සමඟ ඔවුන්ගේ ඉදිරි T20 තරඟාවලිය සඳහා සංචාරය කරන විට, නැගී එන ඉන්දීය යෞවන පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීට වෙනම ඇඳුම් මාරු කිරීමේ…

24 Jun 2026 Discuss
ප්‍රංශ බිරිඳ දශකයකට වැඩි කාලයක් සිරකර අතවර කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පාකිස්තාන පුරුෂයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

ප්‍රංශ බිරිඳ දශකයකට වැඩි කාලයක් සිරකර අතවර කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පාකිස්තාන පුරුෂයෙකු අත්අඩංගුවට

තම ප්‍රංශ බිරිඳ සහ දරුවන් වසර 12කට අධික කාලයක් නිවස තුළ සිරකර අඛණ්ඩ අතවරයන්ට ලක් කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පුරුෂයෙකු පාකිස්තාන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.…

24 Jun 2026 Discuss