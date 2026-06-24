ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගය අද ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වෙයි
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම පිළිබඳ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන නීතිමය කටයුතු මධ්යයේ, එය අද වැඩිදුරටත් සලකා බැලීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියට ගත යුතු බව නියමිතව ඇත.
හිටපු රාජ්ය නායකයා විසින් ගොනු කරන ලද මෙම පෙත්සම, අද දිනෙහි විභාගය අතරතුර අධිකරණයේ අතිරේක අවධානයට ලක් වීමට නියමිත අතර, එය අඛණ්ඩව ගෙනයනු ලබන මෙම නීතිමය කාරණයේ තවත් වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
විභාගය ඉදිරියට
රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ පුළුල් මහජන විරෝධතා මධ්යයේ 2022 ජූලි මාසයේ දී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමට පෙර ශ්රී ලංකාවේ අටවැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ පෙත්සම්කරුගේ කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
හිටපු රාජ්ය නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කාරණා සම්බන්ධයෙන් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය දරන අඛණ්ඩ සහභාගීත්වය, ශ්රී ලංකාවේ එවැනි කටයුතු පාලනය කරන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය රාමුවට අනුකූලව අධිකරණ ආයතනය ඉටු කරන කාර්යභාරය අවධාරණය කරයි.
පසුබිම
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමෙන් අනතුරුව විදේශගතව ගත කළ කාලයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවට නැවත පැමිණ ඇති අතර, එතැන් සිට ඔහු රටතුළ සැලකිය යුතු දේශපාලනික හා නීතිමය සාකච්ඡාවලට ලක් වන පුද්ගලයෙකු ලෙස රැඳී සිටී.
අධිකරණය විසින් මෙම කාරණය සම්බන්ධ සලකා බැලීම අවසන් වූ පසු, අද දිනෙහි විභාගයේ ප්රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයනු ලබන විට මහජනතාව මෙන්ම නීතිමය නිරීක්ෂකයන් ද ඒවා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.