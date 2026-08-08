Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ රටවල් නව ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි සැලකිල්ල

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ රටවල් නව ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි සැලකිල්ල

ශ්‍රී ලංකාව නිකුත් කළ නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රාශියක් ගණනාවක් රටවල් සිය මායිම් සහ ආගමන පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානවලදී ඉදිරිපත් කිරීමේදී ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන බවට වාර්තා මතුවීමත් සමඟ, ගමන් බලපත්‍රවල ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි කනස්සල්ල පළ වී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ අනතුරු ඇඟවීම

ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර තොගය, ගමන් ලේඛනවල ගුණාත්මක දෝෂ හේතුවෙන් යම් රටවල ආගමන බලධාරීන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන බවට කනස්සල්ල දනවන වාර්තා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ආලෝකයට ගෙන ඇත. මෙම හෙළිදරව්ව රජයේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය හා වගකිව යුතු බලධාරීන් විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධව නැවුම් විමර්ශනයකට මග පෑදී ඇත.

තවත් ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින් පිටරටදී අපහසුතාවට පත් වීමට හෝ අසරණ වීමට පෙර, සම්බන්ධිත අමාත්‍යාංශ මෙම කරුණ හදිසියේ විමර්ශනය කොට නිවැරදි කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක වන ලෙස, මෙම සාංසකාව ඉල්ලා සිටිමින් ඉල්ලීම රශ්මිය අනුව නිල වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කෙරිණ.

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්ට ඇති බලපෑම

විදේශ සීමාවලදී විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප වීම, රැකියා, අධ්‍යාපන, සංචාරක හා වෛද්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා විදේශ ගත වන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට සැලකිය යුතු ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් ඇති කරයි. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සපුරා නොගන්නා විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් හේතුවෙන්, සංචාරකයින්ට රටට ඇතුළු වීම ප්‍රතික්ෂේප වීමට, ගුවන් තොටුපළවල රඳවා ගනු ලැබීමට, හෝ විශාල පෞද්ගලික හා මූල්‍යමය පිරිවැයකින් ආපසු පැමිණීමට සිදු විය හැකිය.

  • රටවල් ගණනාවක විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් වාර්තා වී ඇත
  • භෞතික ලේඛනවල ගුණාත්මක දෝෂ ප්‍රධාන හේතුව ලෙස දක්වා ඇත
  • ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින් විදේශයේ අසරණ වීමේ හෝ ඇතුළු වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අවදානමකට ලක්ව ඇත
  • හදිසි රජයේ ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තුව ඉල්ලා සිටී

නිෂ්පාදන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ලේඛන පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කොටසක් ලෙස නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හඳුන්වා දෙනු ලැබීය. එහෙත්, වාර්තා වූ ගුණාත්මක අක්‍රමිකතා සිදු කිරීම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, නූතන ජෛවමිතික සංචාරක ලේඛන සඳහා අවශ්‍ය දැඩි ජාත්‍යන්තර නිර්ණායකයන් සපුරා නොතිබූ බවට ඇඟවෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරක ලේඛනවල විශ්වාසනීයත්වය ඕනෑම මිලකට ආරක්ෂා කළ යුතු බව මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කරමින්, මෙම කරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ හදිසි රජයේ මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය ජාතික ගැටලුවක් ලෙස සලකුණු කෙරී ඇත.

ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා සංවිධානය විසින් ජාත්‍යන්තර විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රමිතීන් පාලනය කරනු ලබන අතර, සාමාජික රාජ්‍යයන්ට ඔවුන්ගේ සංචාරක ලේඛන, භෞතික කල් පැවැත්ම, ආරක්ෂක ලක්ෂණ හා යන්ත්‍ර-පාඨ්‍ය දත්ත නිරවද්‍යතාවය ආවරණය කරන දැඩි විශේෂිතයන්ට අනුකූල බව සහතික කිරීම අනිවාර්ය වේ.

රජය විසින් නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නැත

වාර්තා කිරීම් සිදු වූ අවස්ථාව වන විට, පාර්ලිමේන්තුවේ මතු කෙරුණු නිශ්චිත ගුණාත්මක කනස්සල්ල ආමන්ත්‍රණය කරමින් ආගමන හා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සේවා සඳහා වගකිව යුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොතිබිණ. කුමක් වරදාගියේ ද සහ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට ගනු ලබන පියවර මොනවා ද යන්න සම්බන්ධව විනිවිද භාවිතයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට රජය කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමට පුරවැසියෝ හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අපේක්ෂිත වේ.

මෑතකදී නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගෙන ජ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss