Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලොව්ව අඬවමින් ලියොනල් මෙස්සිගේ පියා සහ ජීවිත කාලීන උපදේශක ජෝර්ජ් මෙස්සි 68 වැනි වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලොව්ව අඬවමින් ලියොනල් මෙස්සිගේ පියා සහ ජීවිත කාලීන උපදේශක ජෝර්ජ් මෙස්සි 68 වැනි වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

අර්ජන්ටිනාවේ පාපන්දු ශූරයෙකු වන ලියොනල් මෙස්සිගේ පියා සහ ඔහුගේ අසාමාන්‍ය වෘත්තීය ජීවිතයට ආරම්භයේ සිටම මඟ පෙන්වූ ජෝර්ජ් මෙස්සි, 68 වැනි වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, ඒ සමඟ ම ලෝක පාපන්දු ප්‍රජාව ගැඹුරු ශෝකයට පත්ව ඇත.

පවුලේ නිවස ඔබ්බට දිව ගිය පියෙකුගේ භූමිකාව

ජෝර්ජ් මෙස්සි කැපවූ දෙමාපියෙකුට ද වඩා බොහෝ දේ විය — අටවරක් බොලොන් ඩ'ඕ තිළිණය දිනාගත් ලියොනල් මෙස්සි අර්ජන්ටිනාවේ රොසාරියෝ නගරයේ කුඩා ළමයෙකු ව සිට ලෝකයේ දැවැන්තතම පාපන්දු ක්‍රීඩකයා ලෙස නැගී සිටි ගමනේ සිට ම, ඔහු ලියොනල්ගේ පෞද්ගලික නියෝජිතයා සහ සමීපතම උපදේශකයා ලෙස කටයුතු කළේය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ මෙස්සි ඔහුගේ පුත්‍රයාගේ ඉරණම හැඩ ගැන්වීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, ඊට වඩාත් කැපී පෙනෙන්නේ, කුඩා ලියොනල්ට FC බාර්සිලෝනාවේ ප්‍රකට ලා මාසියා පුහුණු පාසලට එක්වීමේ අවස්ථාව ලබාදෙනු පිණිස පවුල ස්පාඤ්ඤයට ගෙන ගිය ඓතිහාසික තීරණයයි. ලියොනල්ගේ වර්ධන හෝර්මෝන ඌනතාවයට හොඳම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීමට ජෝර්ජ්ගේ අධිෂ්ඨානය ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ ඒ ගමන, අවසානයේ පාපන්දු ඉතිහාසයේ ගමන් මග වෙනස් කළේය.

පුරාණයක් ගොඩනැංවූ නිර්මාතෘ

දශක ගණනාවක් පුරා ජෝර්ජ් මෙස්සි සාකච්ඡා මේසයේ නිරතුරු ම සිටි අතර, බාර්සිලෝනාව, පැරිස් සෙන්ට්-ජර්මේන් සහ ඉන්ටර් මියාමි යන ක්ලබ් ඒකක සමඟ ඔහුගේ පුත්‍රයාගේ ඉහළ මට්ටමේ මාරු සහ ගිවිසුම් අලුත් කිරීම් අධීක්ෂණය කළේය. ඔහු සියල්ලටත් ඉහළින් ම ඔහුගේ පුත්‍රයාගේ අවශ්‍යතා ඉදිරිපත් කළ, සූක්ෂ්ම සහ දැඩි ලෙස ආරක්ෂාකාමී පෞරුෂයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබීය.

ඔහුගේ බලපෑම ක්ලබ් පාපන්දුවෙන් ඔබ්බට විහිද ගිය අතර, ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසයේ වඩාත් ම සැමරුම් ලත් මොහොතක් වූ 2022 කටාර් FIFA ලෝක කුසලාන ශූරතාවය දිනාගත් අර්ජන්ටිනා ජාතික කණ්ඩායම සම්බන්ධ කරුණු වලදී ලියොනල්ගේ ජාත්‍යන්තර ජීවිතය ගැන ද ඔහු කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

ලෝකය පුරා ශෝකය පළ කෙරේ

ජෝර්ජ් මෙස්සිගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය, ලෝකය පුරා ක්‍රීඩා රසිකයන්ගෙන්, ක්ලබ් ආයතනවලින් සහ ක්‍රීඩා පෞරුෂයන්ගෙන් ශෝකයේ රැල්ලක් ඇති කරවා ඇත. ලියොනල් මෙස්සිගේ ගමන සමීපව අනුගමනය කළ අය සඳහා, ජෝර්ජ් යනු ක්‍රීඩාවේ වඩාත් ම අසාමාන්‍ය කථාවලින් එකකට පිටුපස ශාන්තව ක්‍රියා කළ නමුත් ප්‍රබල බලවේගය ලෙස අවබෝධ විය.

මේජර් ලීග් සොකර් හි ඉන්ටර් මියාමිය වෙනුවෙන් දිගට ම දිලෙන ලියොනල් මෙස්සි, මෙම ලිවීමේ මොහොත වන විට තවම නිල පොදු ප්‍රකාශයක් කර නොමැත.

ජෝර්ජ් මෙස්සිට ඔහුගේ පුත් ලියොනල් ද, ඔහුගේ අනෙකුත් දරුවන් ද ඉතිරි වෙති. ඔහුට වයස අවුරුදු 68 කි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss