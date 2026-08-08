Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇඩ්වොකාටා ආයතනය 'සංවාද' ප්‍රතිපත්ති සඟරාව දියත් කරයි — ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන ඉලක්ககරණ රාමුව ගැන ප්‍රශ්නයක්

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇඩ්වොකාටා ආයතනය 'සංවාද' ප්‍රතිපත්ති සඟරාව දියත් කරයි — ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන ඉලක්ககරණ රාමුව ගැන ප්‍රශ්නයක්

ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංවාදයට නව වේදිකාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ චින්තන කේන්ද්‍රයක් වන ඇඩ්වොකාටා ආයතනය, සංවාද නමින් නව දීර්ඝ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් දියත් කර ඇති අතර, මෙය රටට බලපාන ආර්ථික හා පාලන ගැටලු පිළිබඳ මහජන සංවාදය ගැඹුරු කිරීමට ගත් නවීන උත්සාහයක් ලෙස සැලකේ.

මුල් රචනාව සාම්ප්‍රදායික උද්ධමන න්‍යායට අභියෝගයක්

සංවාද හි මුල් කලාපය ආන්දෝලනාත්මක මාතෘකාවකට කෙළින්ම ඇතුළු වීමට ප්‍රමාද නොවේ. එහි පළමු ප්‍රධාන රචනාව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සියයට පහ සිට සියයට හතක් දක්වා උද්ධමන ඉලක්කයක් පවත්වා ගැනීම අහිතකර නොවන හෝ පිළිගත හැකි ආර්ථික ප්‍රතිඵලයක් යැයි පොදුවේ පිළිගත් ප්‍රතිපත්ති උපකල්පනය සෘජුවම ප්‍රශ්න කරයි.

එම ලිපිය, එවැනි පරාසයක් ස්ථාවර හා කළමනාකරණය කළ හැකි මිල වර්ධනයක් නියෝජනය කරන බවට ප්‍රතිපත්ති立案 කරුවන් අතර පවතින ප්‍රචලිත චින්තනයට අභියෝග කරමින්, මෙම නිර්දේශය ප්‍රධාන ධාරාවේ ප්‍රතිපත්ති කවයන්හි ලද ප්‍රමාණයට වඩා බෙහෙවින් වැඩි විමර්ශනයක් ලැබිය යුතු බව ඉදිරිපත් කරයි.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයාට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

උද්ධමන ඉලක්කකරණය පිළිබඳ විවාදය සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට සැබෑ ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙයි. ප්‍රතිපත්ති立案 කරුවන් විසින් මධ්‍යස්ථ ලෙස සලකනු ලබන මට්ටම්වල පවා දිගු කාලීන උද්ධමනය — ගැනුම් ශක්තිය ඛාදනය කරයි, අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස සිට අසාධාරණ ලෙස බර පටවයි, සහ ව්‍යාපාරික හා පවුල් දිගු කාලීන ආර්ථික සැලසුම් සංකීර්ණ කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී විශේෂයෙන් දරුණු උද්ධමන පීඩනයකට ගොදුරු වී ඇති බැවින්, රටේ ආර්ථික ය立直 කිරීමේ මෙම අවස්ථාවේ සුදුසු උද්ධමන ඉලක්කයක් කුමක් ද යන ප්‍රශ්නය ඉතා අදාළ වේ.

ප්‍රතිපත්ති විවාදය හැඩගැස්වීමේ ඇඩ්වොකාටාගේ භූමිකාව

ඇඩ්වොකාටා ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොළ-නැඹුරු ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා නිරන්තරයෙන් හඬ නඟමින්, මහජන මතයට හා රජයේ ප්‍රතිපත්තියට බලපෑම් කිරීම අරමුණු කරගත් පර්යේෂණ හා විවේචන නිෂ්පාදනය කර ඇත. සංවාද දියත් කිරීම, සංකීර්ණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රශ්න ගැඹුරින් ගවේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසන දිගු, වඩාත් විශ්ලේෂණාත්මක ආකෘති වෙතට ව්‍යාප්ත වීමට සංවිධානය සතු අභිලාෂය සංඥා කරයි.

සංස්කෘත හා සිංහල සාම්ප්‍රදායික ව්‍යුහගත සංවාද හා විවාද සම්ප්‍රදායෙන් ගත් ප්‍රකාශනයේ නම, ජාතික ගැටලු පිළිබඳ දැඩි, සාක්ෂ්‍ය-පදනම් සංවාදයක් පෝෂණය කිරීමේ අභිලාෂයක් පිළිබිඹු කරයි.

කාලෝචිත මැදිහත්වීමක්

ශ්‍රී ලංකාව එහි ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයේ aftermath හරහා ගමන් කරමින් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහනට සම්බන්ධ කැපවීම් ඉෂ්ට කිරීමට කටයුතු කරන විට, මුදල් ප්‍රතිපත්තිය හා උද්ධමන කළමනාකරණය සම්බන්ධ විවාද කවදාටත් වඩා වැදගත් ය. දීර්ඝ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය සඳහා කැප වූ වේදිකාවක් පැමිණීම රටේ බුද්ධිමය භූ දර්ශනයට සාදරයෙන් පිළිගත හැකි එකතුවීමක් බව ඔප්පු විය හැකිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss