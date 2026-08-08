නයිරෝබි හෙලා ඇපරල් සමාගමේ කම්කරුවන් 3,000කට අධික පිරිසකට එරෙහිව කෙන්යා සෙනෙට් විමර්ශනයක් ඉල්ලා සෙනෙට් මන්ත්රීවරයා හඩ නඟයි
නයිරෝබි සෙනෙට් මන්ත්රී එඩ්වින් සිෆූනා, කෙන්යා සෙනෙට් සභාවෙන් ඉල්ලා සිටියේ, කෙන්යා අගනුවර ක්රියාත්මක වන ශ්රී ලාංකික ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන හෙලා ඇපරල් හි සේවකයන් 3,000කට අධික පිරිසකට බලපාන රැකියා තත්ත්වයන් සහ අසාධාරණතා සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙසයි.
කම්කරු සුභසාධනය පිළිබඳ මන්ත්රීවරයාගේ අනතුරු ඇඟවීම
සිෆූනා මන්ත්රීවරයාගේ විමර්ශන ඉල්ලීම, නයිරෝබිහි හෙලා ඇපරල් කම්හලේ රැකියා කරන දහස් ගණනක් කම්කරුවන්ගේ දුක්ගැනවිලි කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කර ඇත. මෙම සේවකයන් කටයුතු කරන තත්ත්වයන් සෙනෙට් සභාව විසින් සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කළ යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළ අතර, කම්හලේ කම්කරු ප්රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් කෙන්යා නීතිඥ මන්ත්රීවරුන් අතර වැඩෙන සැලකිල්ලක් ද ඒ හරහා ගෙනහැර දැක්විණි.
හෙලා ඇපරල් යනු කෙන්යාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක මෙහෙයුම් ව්යාප්ත කරගෙන සිටින ශ්රී ලාංකික ප්රධාන ඇඳුම් නිෂ්පාදන සංස්ථාවකි. කෙන්යාවේ අපනයන නිෂ්පාදන රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇති මෙම සමාගම, කෙන්යාවේ සැලකිය යුතු දේශීය කම්කරු පිරිසක් රැකියාවේ යොදවා ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්ත අංශයට ඇති ඇඟවීම්
හෙලා ඇපරල් ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් කීර්තිමත් ඇඳුම් අපනයන සමාගම්වලින් එකක් වන හෙයින්, මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවට විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. කෙන්යාවේ නිල පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයක් ආරම්භ වුවහොත්, සමාගමේ විදේශ මෙහෙයුම් ක්රමවේදයන් පිළිබඳ පුළුල් සමීක්ෂණයකට ලක්විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් සහ රෙදිපිළි කර්මාන්තය රටේ විශාලතම විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්රභවයන්ගෙන් එකක් ව පවතී. ඒ හේතුවෙන්, ජාත්යන්තර ගැනුම්කරුවන් සහ ජාත්යන්තර කම්කරු අයිතිවාසිකම් සංවිධාන අතර කර්මාන්තයේ පෙළගැස්ම, ප්රධාන ක්රීඩකයන්ගේ විදේශ කීර්තිනාමය සමග සෘජුවම බැඳී ඇත.
ආරවුලේ කේන්ද්රයේ සිටින කම්කරුවන්
මෙම ගැටළුවේ හරය වන කම්කරුවන් 3,000කට අධික පිරිස, නයිරෝබිහි ඇඳුම් නිෂ්පාදන කම්කරු බලකායේ සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරයි. නිශ්චිත දුක්ගැනවිලිවල සම්පූර්ණ විස්තර සෙනෙට් සභාව ඉදිරිපිට තවමත් නිල ලෙස ඉදිරිපත් කර නොමැති වූවද, සිෆූනා මන්ත්රීවරයාගේ මැදිහත්වීම, ගැටළු ව්යවස්ථාදායක අවධානය අවශ්ය මට්ටමකට ළඟා වී ඇති බව ඇඟවේ.
සෙනෙට් විමර්ශනයකට අනුමැතිය ලැබෙන්නේ නම්, කම්හලේ රැකියා කොන්දේසි, වැටුප් සහ සමස්ත සේවා ස්ථල තත්ත්වයන් ආශ්රිත කරුණු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබිය හැකි අතර, ඒ හරහා කෙන්යා බලධාරීන් විසින් නිර්දේශ හෝ නියාමන ක්රියාමාර්ග ගැනීමටද ඉඩකඩ ඇත.
නයිරෝබිහිදී සිදුවීම් 展开 වන විට, ශ්රී ලාංකික කර්මාන්ත හිමිකරුවන්, වෘත්තීය සමිති සහ ප්රතිපත්ති立案 සම්පාදකයන් මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.