Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් බස් ජාලය සැප්තැම්බරයේ දී දියත් කිරීමට සූදානම් — අමාත්‍යවරයා මාර්ග සැලැස්ම අනාවරණය කරයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් බස් ජාලය සැප්තැම්බරයේ දී දියත් කිරීමට සූදානම් — අමාත්‍යවරයා මාර්ග සැලැස්ම අනාවරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෙහෙවින් අපේක්‍ෂිත කොළඹ මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් බස් ජාලය සැප්තැම්බර් මාසය වන විට සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බිමල් රත්නායක මහතා නිවේදනය කර ඇත. මෙම සුවිශේෂී දියත් කිරීමට පෙරාතුව සැලසුම් කරන ලද මාර්ග ව්‍යුහය පිළිබඳ තොරතුරු මහජනතාව සමග බෙදා ගැනීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

නාගරික මහජන ප්‍රවාහනයේ නව පරිච්ඡේදයක්

කොළඹ අගනුවර සහ එහි අවට ප්‍රදේශවල මහජන ප්‍රවාහනය නවීකරණය කිරීමේ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු이정표වක් ලෙස මෙම නිවේදනය සලකනු ලැබේ. දිගු කලක් තිස්සේ අධික තදබදය, අක්‍රමවත් කාල සටහන් සහ දුර්වල මාර්ග කළමනාකරණය පිළිබඳව විවේචනයට ලක්ව ඇති නගරයේ පවතින බස් සේවාවන්ට සාපේක්‍ෂව, මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් ජාලය ගමන් කරන්නන්ට වඩාත් සංවිධිත, විශ්වාසදායී සහ කාර්යක්‍ෂම විකල්පයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

නිල දියත් කිරීමට පෙර මාර්ග සැලැස්ම නිකුත් කිරීමට අමාත්‍ය රත්නායක මහතා ගත් තීරණය, නව පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ දැනුවත්භාවය සහ විශ්වාසය ඇති කිරීමට රජය දක්වන අධිෂ්ඨානය ප්‍රකාශ කරයි.

ගමන් කරන්නන්ට අපේක්‍ෂා කළ හැකි දේ

කොළඹ මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය තුළ ප්‍රධාන කොරිඩෝර හරහා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් බස් ජාලය සැලසුම් කර ඇති අතර, නේවාසික කලාප, වාණිජ දිස්ත්‍රික්ක සහ ප්‍රවාහන නෝඩ් අතර වැඩිදියුණු කළ සම්බන්ධතාවක් සැලසේ. සෑම මාර්ගයකම සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් අවසන් කර ගනිමින් පවතින නමුත්, සැලැස්ම කල්තියා නිකුත් කිරීම නිවැසියන්ට සහ දෛනික ගමන් කරන්නන්ට නව ජාල ව්‍යුහය හුරුපුරුදු කර ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දෙනු ඇත.

  • ජාලය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉලක්ක කර ඇත
  • ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බිමල් රත්නායක මහතා විසින් මාර්ග විස්තර බෙදා ගෙන ඇත
  • කොළඹ මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය පුරා නාගරික ගමනාගමනය වැඩිදියුණු කිරීම සේවාවේ අරමුණ වේ

ප්‍රවාහනය නවීකරණය කිරීමට රජයේ ප්‍රයත්නය

කොළඹ මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් මුලපිරීම, ශ්‍රී ලංකාව පුරා මහජන ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ පුළුල් රජයීය උපාය මාර්ගයේ කොටසක් වේ. දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම තදබදයෙන් පිරුණු නාගරික කේන්ද්‍රස්ථාන අතර ඉහළ ස්ථානයක සිටින කොළඹ නගරයේ රථවාහන තදබදය අඩු කිරීම ජාතික ප්‍රමුඛ ඉලක්කයක් ලෙස බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බිමල් රත්නායක මහතා පෙන්වා දී ඇති පරිදි, රජයේ නාගරික ගමනාගමන න්‍යාය පත්‍රයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් බස් ජාලය සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

සැප්තැම්බර් අවසන් කාලසීමාව ළඟා වෙමින් පවතින අතර, දිනපතා මහජන බස් රථ මත යැපෙන දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ගමනාගමන අත්දැකීම වෙනස් කිරීමේ තම පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ගන්නා පියවර කෙරෙහි සියල්ලන්ගේ අවධානය යොමුව ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss