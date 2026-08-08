නව ශ්රී ලංකා ගමන් බලපත්රවල තත්ත්ව දෝෂ හේතුවෙන් විදේශීය ප්රතික්ෂේප කිරීම් සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ මන්ත්රීවරයා අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ අලුතින් නිකුත් කරන ලද ගමන් බලපත්රවල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී බරපතල සැලකිල්ල යොමු වී ඇති අතර, එම ලේඛන ඇතැම් රටවල බලධාරීන් විසින් ප්රතික්ෂේප කරනු ලබන බවට විපක්ෂ නීතිඥ මන්ත්රීවරයෙකු අනතුරු අඟවා සිටී.
මන්ත්රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ගමන් බලපත්ර ගැටළු පෙන්වා දෙයි
විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී මුජිබුර් රහ්මාන් මහතා මෙම කරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානයට යොමු කරමින්, නව ගමන් බලපත්ර ආකෘතිය හේතුවෙන් ඇති වූ ගැටළු නිසා ශ්රී ලංකාවේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු එක්සත් රාජධානියේ බලධාරීන් විසින් රඳවා තබා ගෙන ප්රශ්න කරන ලද බව හෙළිදරව් කළේය.
මෙම හෙළිදරව්ව, ගමන් බලපත්ර උසස් කිරීමේ ක්රියාවලිය රජය විසින් හසුරවනු ලැබූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නැවත වරක් සමීක්ෂණයකට තුඩු දී ඇති අතර, නව ලේඛන සංසරණයට නිකුත් කිරීමට පෙර ප්රමාණවත් තත්ත්ව පාලන ක්රමවේද ක්රියාත්මකව තිබුණේ ද යන්න පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකා සංචාරකයන්ට එල්ල වන බලපෑම
වාර්තා වන ප්රතික්ෂේප කිරීම් නිසා සංචාරය, විදේශ රැකියා සහ නිල කටයුතු සඳහා ගමන් බලපත්ර මත රඳා සිටින සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට බරපතල ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකිය. ලේඛනය ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට හොඳින් ගැළපෙන්නේ නැතිනම්, සංචාරකයන් විදේශීය සංක්රමණ චෙක්පොස්ටුවල දී ගමන් කළ නොහැකි තත්ත්වට පත්වීමට හෝ අනවශ්ය ප්රමාද හා ප්රශ්නවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.
- නව ශ්රී ලංකා ගමන් බලපත්ර ඇතැම් රටවල ප්රතික්ෂේප කර ඇති බව වාර්තා වේ
- හිටපු ශ්රී ලංකා මන්ත්රීවරයෙකු එක්සත් රාජධානියේ බලධාරීන් විසින් රඳවා ගෙන ප්රශ්න කරන ලදී
- විපක්ෂ මන්ත්රී මුජිබුර් රහ්මාන් මෙම කරුණ කෙලින්ම පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ මතු කළේය
මෙම තත්ත්වය, ශ්රී ලංකාවේ ගමන් ලේඛනවල අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා, වාර්තා වන තත්ත්ව දෝෂ පිළිබඳ සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් හදිසියේ ම පරීක්ෂා කර ක්ෂණික නිවැරදි ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි.
රජය විසින් තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් දක්වා නැත
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, මන්ත්රී රහ්මාන් මහතා විසින් මතු කරන ලද නිශ්චිත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව හෝ රජය විසින් නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණ. ඉදිරි දිනවල සම්බන්ධිත අමාත්යාංශයෙන් නිල ප්රකාශයක් ලැබේ දැයි බලාපොරොත්තුවෙන් පුරවැසියන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අවධානයෙන් සිටිනු ඇත.
ජාතික විශ්වාසනීයත්වය සහ විදේශයන්හි ජීවත් වෙමින් හා රැකියා කරමින් සිටින ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ යහපැවැත්ම ඇල්ලෙහි ගෙන ඒ සම්බන්ධ ගැටළු නිසා, පාර්ලිමේන්තුව තවදුරටත් පිළිතුරු ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.