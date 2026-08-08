Instagram හි සරල "Hi" එකක් ඔබගේ සියල්ල විනාශ කළ හැකිය: SLCERT විසින් ශ්රී ලාංකිකයන්ට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
සයිබර් අපරාධකරුවන් සමාජ මාධ්ය ආකර්ෂණය භාවිතා කර වින්දිතයන් බිය ගන්වයි
ශ්රී ලංකාවේ පරිගණක හදිසි ප්රතිචාර සූදානම් කණ්ඩායම (SLCERT) විසින් ඉතා වේගයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් පවතින මාර්ගගත කප්පම් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කරමින් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත. Instagram හරහා ලැබෙන සරල හිතවත් පණිවිඩයකින් ආරම්භ වන මෙම වංචාව, නොදැනුවත් වින්දිතයන් ඉක්මනින්ම මූල්යමය විනාශයකටත් චිත්තවේගීය කම්පනයකටත් ලක් කළ හැකිය.
වංචාව සිදු වන ආකාරය
සාමාන්යයෙන් මෙම වංචාව ආරම්භ වන්නේ Instagram හි සෘජු පණිවිඩ කාර්යාංශය හරහා අනිත් අයෙකු විසින් "Hi" යනුවෙන් පෙනෙන හිතවත් ආචාරයක් යවන විටය. අනෙක් පැත්තේ සිටින පුද්ගලයා ඉතා ප්රවේශමෙන් සිය චරිතය ගොඩනගා ගනී — බොහෝ විට ආකර්ෂණීය, හිතවත් හෝ වෘත්තීයමය වශයෙන් සාර්ථක පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනී සිටිමින් — වින්දිතයාගේ ආරක්ෂිත හැඟීම් දුර්වල කිරීමට.
දින කිහිපයක් හෝ සති කිහිපයක් තුළ සබඳතාවක් ඇති කර ගත් පසු, සංවාදය ක්රමයෙන් පෞද්ගලික අන්තර්ගතය දෙසට යොමු කෙරේ. වින්දිතයන් පෞද්ගලික ඡායාරූප හුවමාරු කර ගැනීමට, පෞද්ගලික ස්වභාවයේ වීඩියෝ ඇමතුම්වල නිරත වීමට හෝ සංවේදී තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට පෙළඹවීමට ලක් කෙරේ. සමහර අවස්ථාවලදී, අපරාධකරුවන් ව්යාජ හෝ කලින් පටිගත කළ වීඩියෝ අන්තර්ගතය භාවිතා කරමින් වින්දිතයන්ට සැබෑ සම්බන්ධතාවක් ඇතැයි විශ්වාස කරවයි.
අවදානම් ලෙස සැලකිය හැකි ද්රව්ය අතට ගත් වහාම ස්වරය හදිසියේ වෙනස් වේ. වංචාකරු සිය සැබෑ චේතනාව හෙළිදරව් කරමින්, මුදල් ගෙවීමක් සිදු නොකළහොත් — බොහෝ විට හදිසි ලෙස සහ හඹා යා නොහැකි ගෙවීම් ක්රම ඔස්සේ ඉල්ලා සිටිමින් — ඒ පෞද්ගලික අන්තර්ගතය වින්දිතයාගේ පවුලේ අය, මිතුරන්, සහකර්මිකයන් හෝ පොදු ජනතාව සමඟ බෙදා ගන්නා බවට තර්ජනය කරයි.
වින්දිතයන් නිහඬ කිරීමට සකස් කළ උගුලක්
SLCERT නිලධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ, වින්දිතයන් බොහෝ විට ලැජ්ජාව හෝ භය හේතුවෙන් අපරාධය වාර්තා කිරීමට පසුබට වන නිසා මෙම වංචා විශේෂයෙන් භයානක බවය. අපරාධකරුවන් විසින් යොදන මනෝවිද්යාත්මක පීඩනය හිතාමතාම සිදු කෙරෙන්නකි — ඔවුන් සිය කොන්දේසිවලට අනුකූල වීම සහ නිහඬව රැඳීම සහතික කිරීමට භය සහ ලැජ්ජාව මත රඳා පවතී.
පළමු ගෙවීමෙන් පසු කප්පම් ඉල්ලීම ඉවර නොවේ. ලේඛනගත කරන ලද බොහෝ අවස්ථාවලදී, වින්දිතයා ගෙවීමට කැමති බව වැටහෙත් ම, අපරාධකරුවන් තවදුරටත් මුදල් ඉල්ලා සිටියි.
ඉලක්ක කරන්නේ කවුද?
ඕනෑම කෙනෙකුට මෙවැනි වංචාවලට ගොදුරු විය හැකි නමුත්, SLCERT විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත්තේ තරුණ වැඩිහිටියන්, වෘත්තිකයන් සහ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ක්රියාකාරී පුද්ගලයන් විශේෂ අවදානමකට ලක්ව ඇති බවය. Instagram සහ සමාන වේදිකාවල 익명 ස්වභාවය නිසා දුෂ්ට ක්රියාකාරීන්ට විශ්වාසදායක ව්යාජ ගිණුම් ඉතා පහසුවෙන් සාදා ගත හැකි අතර, ජාත්යන්තර සීමා ඒ හරහා ඉක්මවා කටයුතු කළ හැකි නිසා නීත්යනුකූල ක්රියාමාර්ග ගැනීම සංකීර්ණ වේ.
SLCERT මහජනතාවට ලබා දෙන උපදෙස්
සයිබර් ආරක්ෂණ අධිකාරිය ශ්රී ලාංකිකයන්ට මාර්ගගතව තමන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පහත ප්රවේශම් විධිමාර්ග අනුගමනය කරන ලෙස බලයෙන් ඉල්ලා සිටී:
- ඔබ පෞද්ගලිකව නොදන්නා පුද්ගලයන්ගෙන් ලැබෙන පණිවිඩ හෝ මිතුරු ඉල්ලීම් පිළිගැනීමේදී ඉතා ප්රවේශම් වන්න.
- ඔවුන් කෙතරම් විශ්වාසදායක ලෙස පෙනුණත්, මාර්ගගතව පමණක් හමු වූ පුද්ගලයන් සමඟ කිසිදා පෞද්ගලික ඡායාරූප, වීඩියෝ හෝ සංවේදී පෞද්ගලික තොරතුරු බෙදා නොගන්න.
- ඔබ ඉලක්ක කරනු ලබන බව සැක කෙරේ නම්, කිසිදු ගෙවීමක් නොකරන්න — එය කිරීම තවත් ඉල්ලීම් දිරිමත් කිරීමක් පමණි.
- නිහඬව දු
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.