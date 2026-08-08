ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත ජූලි මාසයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 6.59 දක්වා ඉහළ ගොස් අඛණ්ඩ ආර්ථික සුවය සංඥා කරයි
ශ්රී ලංකාවේ නිල විදේශ විනිමය සංචිත ජූලි මාසයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 6.59 දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය අතර, දශක ගණනාවක් තුළ රට අත්විඳි දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ජාතික ආර්ථිකය ස්ථාවරත්වයට පත් වෙමින් පවතින බවට එය තවත් ලකුණක් ලෙස සැලකේ.
සංචිත ඉහළ යාමේ ගමන් මඟ
නවතම දත්ත ශ්රී ලංකාවේ බාහිර ආරක්ෂිත සංචිතවල අඛණ්ඩ ශක්තිමත් වීමක් පිළිබිඹු කරයි. 2022 ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර භාවිතා කළ හැකි සංචිත ඉතා අවදානම් මට්ටම් දක්වා පහත වැටුණු අතර, එය පුළුල් ඉන්ධන සහ ඖෂධ හිඟයන් ඇති කළ අතර, ඓතිහාසිකව මුල් වරට රට විදේශ ණය බැඳීම් කඩ කිරීමට ද හේතු විය.
එතැන් සිට සංචිත ක්රමානුකූලව නැවත ගොඩ නැගීම, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක වන ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන යටතේ සිදු කරන ලද ප්රගතියේ පැහැදිලිම දර්ශකයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.
ස්ථාවරත්වයේ ප්රධාන මිණුම් දඬුවක්
සෞඛ්යසම්පන්න විදේශ විනිමය සංචිත මට්ටම් ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. ඒවා රටේ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා මුදල් සැපයීමේ හැකියාව, බාහිර ණය සේවාකරණය සහ ශ්රී ලංකා රුපියල් පිළිබඳ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීම තීරණය කරයි. විශ්ලේෂකයන් සහ ජාත්යන්තර ණය හිමිකරුවන් රටේ රාජ්ය මූල්ය හා මුදල් සෞඛ්යයේ මිනුමක් ලෙස මෙම සංඛ්යා දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරති.
සංචිතවල දියුණුව සනාථ කර ඇත්තේ සංචාරක ව්යාපාරයෙන් ලැබෙන ආදායම් ඉහළ යාම, විදේශගත ශ්රී ලාංකික සේවකයන්ගෙන් ලැබෙන ප්රේෂණ ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් ගලා ඒම සහ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහන හරහා ලබා දෙන ලද මූල්ය සහාය ඇතුළු සාධක සංයෝජනයකිනි.
ප්රකෘතිමත් වීම තවමත් සිදු වෙමින් පවතී
ධෛර්යමත් සංඛ්යා තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය තවමත් දුර්වල බවත්, ලාභ ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් අත්යවශ්ය බවත් ආර්ථික විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවති. රට තවමත් ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමිකරුවන් සමඟ සංකීර්ණ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා හරහා ගමන් කරමින් සිටී.
රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, ඉදිරියේ දී රටට ප්රමාණවත් ආනයන ආවරණයක් සහ මූල්ය ආරක්ෂාවක් ලබා දිය හැකි මට්ටම් දක්වා රාජ්ය මූල්ය විනය පවත්වා ගැනීම හා සංචිත නැවත ගොඩ නැගීම සම්බන්ධ තම කැපවීම වරින් වර අවධාරණය කර ඇත.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා නිල සංචිතවල වර්ධනය යම් ශාන්තිදායී හැඟීමක් ලබා දෙයි. 2022 දී අත්විඳි දරුණු හිඟයන් සහ ආර්ථික දුෂ්කරතාවල් ක්රමක්රමයෙන් අතීතයට එකතු වෙමින් ඇති බවත්, ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන් ප්රකෘතිමත් කිරීමේ පුළුල් අභියෝගය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බවත් එමගින් ඔවුනට හැඟේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.