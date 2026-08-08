Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස් සභාපතිත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් එක්ව නව වෘත්තීය සංගමයක් පිහිටුවයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුසල් මෙන්ඩිස් සභාපතිත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් එක්ව නව වෘත්තීය සංගමයක් පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමය හෙවත් SLPCA පිහිටුවීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය ක්‍රිකට් ප්‍රජාව වඩාත් සශ්‍රීක නියෝජනයක් සහ සාමූහික සාකච්ඡා බලයක් සඳහා ඓතිහාසික පියවරක් තබා ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට නව හඬක්

මෙම අළුතින් පිහිටුවන ලද සංස්ථාව, දිවයිනේ වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ නිල නියෝජිත සංවිධානය ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිත අතර, ක්‍රීඩකයින්ට ක්‍රීඩාව තුළ තම සුභසාධනය, අයිතිවාසිකම් සහ අභිලාෂයන් සම්බන්ධ කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකි ක්‍රමවත් වේදිකාවක් ලබා දෙනු ඇත.

සගයන්ගේ සැලකිය යුතු විශ්වාසය ප්‍රකාශ කිරීමක් වශයෙන්, දක්ෂ වික්කට් රකිනු ලබන පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස් සංගමයේ සභාපති ලෙස පත් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රකට හා පළපුරුදු ක්‍රියාකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගෙන් කෙනෙකු මෙම නව මුලපිරීමේ මුල් ස්ථානයට පත් වී සිටී.

සංගමය වැදගත් වන්නේ ඇයි

SLPCA පිහිටුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය ක්‍රිකට් සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක මොහොතක් සනිටුහන් කරයි. ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගම් ගෝලීය වශයෙන් බොහෝ කලෙක සිටම අත්‍යාවශ්‍ය සංස්ථා ලෙස පිළිගැනී ඇති අතර, ඒවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට තම වෘත්තීය ජීවිතයට සහ ජීවනෝපායට සෘජුවම බලපාන තීරණ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අවකාශය සහතික කරයි.

  • සංගමය ක්‍රීඩාවේ සියලු ආකෘතිවල වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සාමූහික අභිලාෂයන් නියෝජනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
  • ක්‍රිකට් පරිපාලන ආයතන සමඟ ක්‍රීඩකයින් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් සැපයීම එහි අරමුණකි.
  • ක්‍රීඩකයින්ගේ ගිවිසුම්, සේවා කොන්දේසි සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය වැනි කරුණු ද මෙම සංස්ථාව විසින් විසඳනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ක්‍රීඩාව සඳහා ඉදිරි පියවරක්

ක්‍රීඩාංගණය තුළ මෙන්ම එයින් පිටතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සංකීර්ණත්වය අතින් දිනෙන් දිනෙ වර්ධනය වන මෙකල, මෙම පියවර ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා ධනාත්මක හා ප්‍රගතිශීලී සංවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලබයි. කුසල් මෙන්ඩිස් නායකත්වය ගෙන කටයුතු කිරීමත් සමඟ, SLPCA ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී දේශීය හා කලාපීය ක්‍රිකට් කවයන් තුළ විශ්වාසදායක හා බලගතු හඬක් ලෙස ස්ථාපිත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

SLPCA පිහිටුවීම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩක බලගැන්වීමේ නව යුගයක් සංකේතවත් කරන අතර, වෘත්තීය ක්‍රීඩා පරිපාලනයේ ගෝලීය හොඳම පිළිවෙත් සමඟ රට පෙළ ගස්වයි.

සංගමයේ සම්පූර්ණ නායකත්ව ව්‍යුහය, සාමාජිකත්ව නිර්ණායක සහ ප්‍රමුඛ ප්‍රමුඛතාවයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සංවිධානය විධිමත් ලෙස ආරම්භ වීමත් සමඟ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss