කුසල් මෙන්ඩිස් සභාපතිත්වයෙන් ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ක්රිකට් ක්රීඩකයින් එක්ව නව වෘත්තීය සංගමයක් පිහිටුවයි
ශ්රී ලංකා වෘත්තීය ක්රිකට් ක්රීඩකයින්ගේ සංගමය හෙවත් SLPCA පිහිටුවීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ වෘත්තීය ක්රිකට් ප්රජාව වඩාත් සශ්රීක නියෝජනයක් සහ සාමූහික සාකච්ඡා බලයක් සඳහා ඓතිහාසික පියවරක් තබා ඇත.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩකයින්ට නව හඬක්
මෙම අළුතින් පිහිටුවන ලද සංස්ථාව, දිවයිනේ වෘත්තීය ක්රිකට් ක්රීඩකයින්ගේ නිල නියෝජිත සංවිධානය ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිත අතර, ක්රීඩකයින්ට ක්රීඩාව තුළ තම සුභසාධනය, අයිතිවාසිකම් සහ අභිලාෂයන් සම්බන්ධ කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකි ක්රමවත් වේදිකාවක් ලබා දෙනු ඇත.
සගයන්ගේ සැලකිය යුතු විශ්වාසය ප්රකාශ කිරීමක් වශයෙන්, දක්ෂ වික්කට් රකිනු ලබන පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස් සංගමයේ සභාපති ලෙස පත් කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රකට හා පළපුරුදු ක්රියාකාරී ක්රිකට් ක්රීඩකයින්ගෙන් කෙනෙකු මෙම නව මුලපිරීමේ මුල් ස්ථානයට පත් වී සිටී.
සංගමය වැදගත් වන්නේ ඇයි
SLPCA පිහිටුවීම ශ්රී ලංකාවේ වෘත්තීය ක්රිකට් සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක මොහොතක් සනිටුහන් කරයි. ක්රීඩකයින්ගේ සංගම් ගෝලීය වශයෙන් බොහෝ කලෙක සිටම අත්යාවශ්ය සංස්ථා ලෙස පිළිගැනී ඇති අතර, ඒවා ක්රිකට් ක්රීඩකයින්ට තම වෘත්තීය ජීවිතයට සහ ජීවනෝපායට සෘජුවම බලපාන තීරණ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ අවකාශය සහතික කරයි.
- සංගමය ක්රීඩාවේ සියලු ආකෘතිවල වෘත්තීය ක්රිකට් ක්රීඩකයින්ගේ සාමූහික අභිලාෂයන් නියෝජනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ක්රිකට් පරිපාලන ආයතන සමඟ ක්රීඩකයින් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා විධිමත් යාන්ත්රණයක් සැපයීම එහි අරමුණකි.
- ක්රීඩකයින්ගේ ගිවිසුම්, සේවා කොන්දේසි සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය වැනි කරුණු ද මෙම සංස්ථාව විසින් විසඳනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ක්රීඩාව සඳහා ඉදිරි පියවරක්
ක්රීඩාංගණය තුළ මෙන්ම එයින් පිටතත් ක්රිකට් ක්රීඩාව සංකීර්ණත්වය අතින් දිනෙන් දිනෙ වර්ධනය වන මෙකල, මෙම පියවර ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩාව සඳහා ධනාත්මක හා ප්රගතිශීලී සංවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලබයි. කුසල් මෙන්ඩිස් නායකත්වය ගෙන කටයුතු කිරීමත් සමඟ, SLPCA ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී දේශීය හා කලාපීය ක්රිකට් කවයන් තුළ විශ්වාසදායක හා බලගතු හඬක් ලෙස ස්ථාපිත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
SLPCA පිහිටුවීම ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ක්රීඩක බලගැන්වීමේ නව යුගයක් සංකේතවත් කරන අතර, වෘත්තීය ක්රීඩා පරිපාලනයේ ගෝලීය හොඳම පිළිවෙත් සමඟ රට පෙළ ගස්වයි.
සංගමයේ සම්පූර්ණ නායකත්ව ව්යුහය, සාමාජිකත්ව නිර්ණායක සහ ප්රමුඛ ප්රමුඛතාවයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සංවිධානය විධිමත් ලෙස ආරම්භ වීමත් සමඟ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.