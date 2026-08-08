දරිද්ර වැටුප් හා දරාගත නොහැකි පන්ති කාමර තත්ත්වයන්ට එරෙහිව ශ්රී ලාංකික ගුරුවරු වීදිවලට බැස්සෝය
ශ්රී ලාංකික අධ්යාපනවේදීන් මුළු රටපුරාම විරෝධතා දියත් කර ඇති අතර, ඔවුන් සිය රාජකාරි ඵලදායී ලෙස ඉටු කිරීම ඉතාමත් දුෂ්කර කර ඇති, ඉතා පහළ වැටුප් හා දිනෙන් දිනෙ පිරිහෙමින් පවතින සේවා තත්ත්වයන් පිළිබඳ ගැඹුරු කලකිරීම ප්රකාශ කරති.
පීඩාවට පත් වෘත්තියක්
ගුරුවරුන් හා අධ්යාපන අංශයේ සේවකයන් පවසන්නේ, ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රටට ගොදුරු වී ඇති ජීවන වියදමේ ඉහළ යෑම සමඟ වැටුප් සමතුලිත නොවීම හේතුවෙන් ඔවුන් කෙළවරට ඇද දමා ඇති බවයි. බොහෝ අධ්යාපනවේදීන් සඳහන් කරන්නේ, තම මාසික වැටුප මඟින් මූලික ගෘහස්ථ වියදම් පියවා ගැනීම පවා ප්රමාණවත් නොවන අතර, ගෞරවාන්විතව පවුලක් පෝෂණය කිරීම ඊටත් වඩා දුෂ්කර බවයි.
විරෝධතාකරුවන් තර්ක කරන්නේ, දිවයිනේ පන්ති කාමර දැඩි ලෙස අධික ජනාකීර්ණ වී ඇති බවත්, ඉගැන්වීමේ සම්පත් ප්රමාණවත් නොවන බවත්, අධ්යාපන පද්ධතියේ පුළුල් යටිතල පහසුකම් වසර ගණනාවක් තිස්සේ නොසලකා හරිනු ලැබ ඇති බවත්ය. රටේ ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් දැනටමත් පීඩාවට පත් ශිෂ්යයන්ට ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා දීම මේ හේතුවෙන් දේශකයන්ට පාහේ කළ නොහැකි කාරියක් බවට පත්ව ඇති බව ඔවුහු පවසති.
අධ්යාපනවේදීන් විසින් මතු කරන ලද ප්රධාන අසහනයන්
- අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හා සේවාවල ඉහළ යන වියදම පිළිබිඹු නොකරන වැටුප්
- අධික ජනාකීර්ණ පන්ති කාමර හා පුහුණු ගුරු මාණ්ඩලිකයන්ගේ හිඟය
- ප්රමාණවත් ඉගැන්වීමේ ද්රව්ය හා පාසල් සම්පත් නොමැතිකම
- ගුරු සංගම් ඉදිරිපත් කරන දීර්ඝකාලීන ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් ක්රියා නොකිරීම
රජයේ ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටීම
අධ්යාපනවේදීන් සිය ඉල්ලීම් කෙළින්ම රජය වෙත යොමු කර ඇති අතර, අර්ථවත් වැටුප් සංශෝධනවලට ප්රමුඛතාව ලබා දෙන ලෙසත්, රාජ්ය අධ්යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා ආයෝජනය කරන ලෙසත් නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. සංගම් නියෝජිතයන් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, බලධාරීන්ගෙන් සැබෑ ප්රතිචාරයක් නොලැබුණහොත් කාර්මික ක්රියාමාර්ග තව දුරටත් උත්සන්න විය හැකි බවත්, ජාතික විභාගවලට සූදානම් වන සිසුන්ට ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක අධ්යයන දිනදර්ශනය කඩාකප්පල් විය හැකි බවත්ය.
ශ්රී ලංකාවේ ගුරුවරු පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවති: මෙවන් තත්ත්වයන් යටතේ අධ්යාපන අංශයට ක්රියාත්මක වීම දිගටම කරගෙන යා නොහැකි අතර, ජාතියේ미래 හැඩ ගස්වන වගකීම දරන්නන්ට මූලික ආර්ථික ගෞරවයකින් සැලකිය යුතුය.
මෙම විරෝධතා ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශයේ පුළුල් ජනතා අතෘප්තියේ පිළිබිඹුවකි; රටේ දැඩි ආර්ථික පසුබෑමට ප්රතිචාර දැක්වීමක් ලෙස, විවිධ ක්ෂේත්රවල සේවකයන් පසුගිය වසර පුරා විරෝධතා දියත් කර ඇත. ගුරු සංගම් පෙන්වා දී ඇත්තේ, රටේ ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් හා සේවා තත්ත්වයන් දෙකම ඉහළ නැංවීම සඳහා ඝන වූ කැපවීම් ලැබෙන තෙක් තමන් පීඩනය ඇති කිරීම නොනවත්වන බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.