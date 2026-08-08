Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිශ්ශංක සහ මෙන්ඩිස් සැකසහිත තත්ත්වයක — ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා තේරීම්කරුවන්ට තුවාල අර්බුදයක්

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිශ්ශංක සහ මෙන්ඩිස් සැකසහිත තත්ත්වයක — ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා තේරීම්කරුවන්ට තුවාල අර්බුදයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රිකට් තේරීම්කරුවන්, ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඉදිරිපිට දැඩි තේරීම් අභියෝගයකට මුහුණ දී සිටිති. කණ්ඩායමේ වඩාත්ම තීරණාත්මක පිතිකරුවන් දෙදෙනා වන — විවෘත පිතිකරු පතුම් නිශ්ශංක සහ මැද පිළේ ශක්තිමත් කඳ කුසල් මෙන්ඩිස් — යන දෙදෙනාම යෝග්‍යතා ගැටලු සමඟ පොරබදමින් සිටින අතර, ඉහළ ඔට්ටු තබන ලද මෙම තරඟ අතපසු වීමේ අවදානමකට ද ලක්ව ඇත.

ප්‍රධාන පිතිකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති

නිශ්ශංක සහ මෙන්ඩිස් සම්බන්ධ අවිනිශ්චිතතාවය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථාපිත ක්ෂේත්‍රය කම්පනයට ලක් කර ඇත. දෙදෙනාම බලවත් ඉන්දීය කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකිරීමේ සැලසුම්වල කේන්ද්‍රීය චරිත ලෙස සලකනු ලැබේ. ඔවුන් නොමැති වීමෙන්, දිවයිනේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් අභිලාෂයන් සඳහා ඉතා තීරණාත්මක මෙම මොහොතේ, පිතිකිරීමේ පිළේ ඉහළ සහ මැද ස්ථානවල විශාල හිදැසක් ඇතිවීමට ඉඩ තිබේ.

දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු හෝ දෙදෙනාම කාලයට සුවය නොලැබුණහොත්, විශ්වාසදායක ආදේශකයන් සොයා ගැනීමේ පීඩනය මත, තේරීම්කරුවන් දේශීය ක්‍රිකට් සංචිය තුළ විකල්ප සංයෝජන සලකා බලමින් සිය හැකියාවන් විමර්ශනය කරන බව දැන් දැනගන්නට ලැබේ.

තීරණාත්මක තරඟාවලියක් අවදානමේ

ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් දිනදර්ශනයේ වඩාත්ම ඇඟලෑ ගන්නා ස්ථාවරයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ගෙදර ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම සඳහා ඔට්ටු ඊට වඩා ඉහළ විය නොහැකිය. ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් නොමැතිව ලෝකයේ ශක්තිමත්ම ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකකට මුහුණ දීම, කණ්ඩායම සහ එහි කළමනාකාරිත්වය සඳහා අතිවිශාල අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය සහ ජාතික තේරීම් කමිටුව, ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේම යෝග්‍යතාවය ඉදිරි දිනවල සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව, කණ්ඩායම් සංයුතිය සම්බන්ධ අවසාන තීරණ ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • පතුම් නිශ්ශංක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ටෙස්ට් විවෘත පිතිකරුවන්ගෙන් කෙනෙකු වන අතර, මෑත වසරවලදී අඛණ්ඩ ලකුණු රැස්කරන ක්‍රීඩකයෙකි.
  • කුසල් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාවේ සියලු ආකෘතිවල මැද පිළේ ශිලාස්ථම්භය බවට පත්ව ඇත.
  • ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඒකාවේළ යෝග්‍යතා සැකය, කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය සඳහා පෙරදී නොදුටු තේරීම් හිසරදයක් නියෝජනය කරයි.

ඉන්දියාවට එරෙහිව දැඩි ලෙස තරඟකාරී වනු ඇතැයි පොරොන්දු වන තරඟාවලියකට ජාතිය සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් යෝග්‍යතා පෙරමුණේ ධනාත්මක යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබේ යයි බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss