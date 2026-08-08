රිෂාබ් පන්ත්ගේ මධ්යම රාත්රී SOS: ශ්රී ලංකා සංචාරයේදී ඉන්දීය වික්කට් රකින්නා උත්තරාඛණ්ඩ් ප්රධාන අමාත්යවරයාට ආයාචනා කරයි
පන්ත් තම තත්ත්වය "දුස්සිහිනයක්" ලෙස රාත්රී පණිවිඩයේ විස්තර කරයි
ශ්රී ලංකාවේ දිගහැරෙන ඉන්දීය සංචාරය අතරතුර ඉන්දීය ක්රිකට් තරුව රිෂාබ් පන්ත් දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දුන් අතර, හදිසි සහාය පතා මධ්යම රාත්රියේ උත්තරාඛණ්ඩ් ප්රධාන අමාත්ය පුෂ්කර් සිං ධාමිට සම්බන්ධ වූ බව වාර්තා වේ.
2022 දෙසැම්බරයේ සිදු වූ මාරාන්තික මාර්ග අනතුරෙන් පසුජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාවට සාර්ථකව නැවත පැමිණි මෙම වික්කට් රකින්නා-පිතිකරු, උත්තරාඛණ්ඩ් ප්රධාන අමාත්යවරයාට රාත්රී ආයාචනාවක් යොමු කරමින් තමා මුහුණ දෙන තත්ත්වය "දුස්සිහිනයක්" ලෙස හැඳින්වීය. ඉන්දීය කණ්ඩායම දූපත් රාජ්යයේ සංචාරයේ නිරත ව සිටියදී, ඔහු මුහුණ දුන් දුෂ්කරතාවයේ ස්වභාවය, ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලන නිලධාරියකුගේ මැදිහත්වීම ඉල්ලා සිටීමට ඔහුව පෙලඹවීය.
අතිශය අභිභවනීය අභියෝග ජය ගත් ක්රීඩකයෙකු
පන්ත්ගේ තරඟකාරී ක්රිකට් ක්රීඩාවට නැවත පැමිණීම උපමහාද්වීපය පුරා පුළුල් සැමරුමකට ලක් වූ නිසා, මෙම සිදුවීම විශේෂ අවධානයට යොමු වේ. උත්තරාඛණ්ඩ් හි රූර්කි අසළ සිදු වූ වාහන අනතුරෙන් බරපතල තුවාල ලැබීමෙන් අනතුරුව මාස ගණනාවක් ප්රතිකාර ලබමින් සිට, ඔහු සිදු කළ සුවය ලැබීම ක්රිකට් රසිකයන් හා වෛද්ය වෘත්තිකයන් යන දෙඅංශයෙන්ම අසාමාන්ය ජයග්රහණයක් ලෙස සලකනු ලැබීය.
විදේශ සංචාරවලදී පවා ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන්ට අනපේක්ෂිත පෞද්ගලික හෝ පරිපාලන අභියෝගවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි අතර, ඒ සඳහා ස්වදේශයේ බලධාරීන්ගේ ක්ෂණික මැදිහත්වීම අවශ්ය වන බව මෙම සිදුවීම නැවතත් සිහිපත් කරයි.
ක්රීඩාංගණයෙන් පිටත නාටකය මධ්යයේ සංචාරය දිගටම ක්රියාත්මකයි
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය සංචාරය දකුණු ආසියාව පුරා රසිකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් ව ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ පවා තරඟ සැලකිය යුතු ප්රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලබා ගෙන ඇත. පන්ත් සම්බන්ධ ක්රීඩාංගණයෙන් පිටත සිදුවීම් ඇතත්, ඉන්දීය කණ්ඩායම දූපතේ සිය ක්රිකට් කැපවීම්වල නිරත ව සිටී.
ක්රිකට් ක්රීඩකයාගේ අනතුර රාජ්යය තුළ සිදු වූ බැවින් සහ ප්රකෘතිමත් වීමේ ක්රියාවලිය මඟින් ජාතික අවධානය ප්රදේශයට යොමු වූ බැවින්, උත්තරාඛණ්ඩ් ප්රධාන අමාත්ය ධාමි, පන්ත්ගේ අනතුරෙන් පසු ඔහු සමඟ සමීප සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගෙන ඇත.
පන්ත් මුහුණ දුන් දුෂ්කරතාවයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ ප්රධාන අමාත්යවරයාට ඉදිරිපත් කළ ආයාචනාවේ ප්රතිඵලය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර වහාම නොලැබුණද, මෙම සිදුවීම ප්රදේශයේ ක්රිකට් රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.