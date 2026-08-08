Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රිෂාබ් පන්ත්ගේ මධ්‍යම රාත්‍රී SOS: ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී ඉන්දීය වික්කට් රකින්නා උත්තරාඛණ්ඩ් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාට ආයාචනා කරයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රිෂාබ් පන්ත්ගේ මධ්‍යම රාත්‍රී SOS: ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී ඉන්දීය වික්කට් රකින්නා උත්තරාඛණ්ඩ් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාට ආයාචනා කරයි

පන්ත් තම තත්ත්වය "දුස්සිහිනයක්" ලෙස රාත්‍රී පණිවිඩයේ විස්තර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගහැරෙන ඉන්දීය සංචාරය අතරතුර ඉන්දීය ක්‍රිකට් තරුව රිෂාබ් පන්ත් දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දුන් අතර, හදිසි සහාය පතා මධ්‍යම රාත්‍රියේ උත්තරාඛණ්ඩ් ප්‍රධාන අමාත්‍ය පුෂ්කර් සිං ධාමිට සම්බන්ධ වූ බව වාර්තා වේ.

2022 දෙසැම්බරයේ සිදු වූ මාරාන්තික මාර්ග අනතුරෙන් පසුජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සාර්ථකව නැවත පැමිණි මෙම වික්කට් රකින්නා-පිතිකරු, උත්තරාඛණ්ඩ් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාට රාත්‍රී ආයාචනාවක් යොමු කරමින් තමා මුහුණ දෙන තත්ත්වය "දුස්සිහිනයක්" ලෙස හැඳින්වීය. ඉන්දීය කණ්ඩායම දූපත් රාජ්‍යයේ සංචාරයේ නිරත ව සිටියදී, ඔහු මුහුණ දුන් දුෂ්කරතාවයේ ස්වභාවය, ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන නිලධාරියකුගේ මැදිහත්වීම ඉල්ලා සිටීමට ඔහුව පෙලඹවීය.

අතිශය අභිභවනීය අභියෝග ජය ගත් ක්‍රීඩකයෙකු

පන්ත්ගේ තරඟකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට නැවත පැමිණීම උපමහාද්වීපය පුරා පුළුල් සැමරුමකට ලක් වූ නිසා, මෙම සිදුවීම විශේෂ අවධානයට යොමු වේ. උත්තරාඛණ්ඩ් හි රූර්කි අසළ සිදු වූ වාහන අනතුරෙන් බරපතල තුවාල ලැබීමෙන් අනතුරුව මාස ගණනාවක් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිට, ඔහු සිදු කළ සුවය ලැබීම ක්‍රිකට් රසිකයන් හා වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් යන දෙඅංශයෙන්ම අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් ලෙස සලකනු ලැබීය.

විදේශ සංචාරවලදී පවා ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ට අනපේක්ෂිත පෞද්ගලික හෝ පරිපාලන අභියෝගවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි අතර, ඒ සඳහා ස්වදේශයේ බලධාරීන්ගේ ක්ෂණික මැදිහත්වීම අවශ්‍ය වන බව මෙම සිදුවීම නැවතත් සිහිපත් කරයි.

ක්‍රීඩාංගණයෙන් පිටත නාටකය මධ්‍යයේ සංචාරය දිගටම ක්‍රියාත්මකයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය සංචාරය දකුණු ආසියාව පුරා රසිකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් ව ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පවා තරඟ සැලකිය යුතු ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලබා ගෙන ඇත. පන්ත් සම්බන්ධ ක්‍රීඩාංගණයෙන් පිටත සිදුවීම් ඇතත්, ඉන්දීය කණ්ඩායම දූපතේ සිය ක්‍රිකට් කැපවීම්වල නිරත ව සිටී.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ අනතුර රාජ්‍යය තුළ සිදු වූ බැවින් සහ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලිය මඟින් ජාතික අවධානය ප්‍රදේශයට යොමු වූ බැවින්, උත්තරාඛණ්ඩ් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධාමි, පන්ත්ගේ අනතුරෙන් පසු ඔහු සමඟ සමීප සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගෙන ඇත.

පන්ත් මුහුණ දුන් දුෂ්කරතාවයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කළ ආයාචනාවේ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර වහාම නොලැබුණද, මෙම සිදුවීම ප්‍රදේශයේ ක්‍රිකට් රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss