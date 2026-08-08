හොලිවුඩ් තරුව රොසමන්ඩ් පයික් ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්
ප්රධාන හොලිවුඩ් චිත්රපටවල විචාරකයන්ගේ ප්රශංසාවට ලක් වූ චරිත රංගනය සඳහා ප්රසිද්ධ, සම්මාන දිනූ බ්රිතාන්ය නිළි රොසමන්ඩ් පයික්, දිවයිනට සැලකිය යුතු අන්තර්ජාතික අවධානයක් යොමු කිරීමට නියත වශයෙන්ම හේතු වන්නාවූ ශ්රී ලංකා සංචාරයකට සූදානම් වෙමින් සිටී.
2014 මනෝවිශ්ලේෂණ රිද්ම චිත්රපටය වූ Gone Girl හි රංගනය හරහා ගෝල්ඩන් ග්ලෝබ් සම්මානයක් දිනාගෙන, අකදමි සම්මාන නිර්දේශයක් ද ලැබීමෙන් ලොව පුරා කීර්තියට පත් වූ පයික්, අද දිනයේ සමකාලීන සිනමාවේ ක්රියාකාරී වඩාත්ම ගෞරවනීය හා බහුකාර්ය නිළියන් අතර ඇය ද ඇතුළත් වේ.
මෙම සංචාරය, අභියෝගාත්මක වසර කිහිපයකට පසු දකුණු ආසියාවේ ප්රමුඛ සංචාරක හා සංස්කෘතික කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ කීර්ති නාමය ප්රතිනිර්මාණය කිරීමේ ගමනට නව අන්තර්ජාතික අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගෝලීය මට්ටමේ තරුවක්
රොසමන්ඩ් පයික්ගේ අතිශයින් ආකර්ෂණීය වෘත්තීය ජීවිතය ජනප්රිය නිෂ්පාදන මෙන්ම ස්වාධීන චිත්රපට දෙකම හරහා විහිදේ. Gone Girl හි ඇයගේ කැපී පෙනෙන රංගනයෙන් ඔබ්බට, ජේම්ස් බොන්ඩ් චිත්රපටය වූ Die Another Day, Pride & Prejudice, සහ ඇය ප්රධාන චරිතය රඟ දක්වන ඇමේසන් ප්රයිම් මාලා චිත්රපටය වූ The Wheel of Time ඇතුළු කැපී පෙනෙන නිර්මාණ රැසකට ඇය දායකත්වය සපයා ඇත.
ගෝලීය වේදිකාවේ ඇයගේ අඛණ්ඩ පෙනුම, ශ්රී ලංකාවට ඇයගේ සංචාරය රටේ වර්ධනය වෙමින් පවතින චිත්රපට, සංචාරක හා නිර්මාණශීලී කර්මාන්ත සඳහා විශේෂ අවස්ථාවක් බවට පත් කරයි.
ශ්රී ලංකාව අන්තර්ජාතික අවධානයේ
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී විශ්මය ජනක භූ දර්ශන, පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය හා උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරයෙන් ඇදී ආ අන්තර්ජාතික කීර්තිමත් පුද්ගලයන්, චිත්රපට නිර්මාතෘවරුන් හා සංචාරකයන්ගේ ක්රමයෙන් වැඩෙන අවධානයට ලක් වී ඇත. පයික්ගේ තත්ත්වයේ පෙළේ පෞද්ගලිකත්වයක් ඇති කෙනෙකුගේ පැමිණීම, ලෝව වේදිකාවේ දිවයිනේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ආකර්ෂණය තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.
සංචාරයේ ස්වභාවය හා අරමුණ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නුදුරු කාලයේදී ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය රසිකයන් හා පොදු ජනතාව අතර දැනටමත් සුබ අපේක්ෂාව හටගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.