අසලංක සහ හාපර්ගේ දැවැන්ත ක්රීඩාවෙන් ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම එල්පීඑල් අවසන් මහ තරගයට — කොළඹ කැප්ස් පරාජය කරමින් විකට් 6කින් ජය
චාරිත් අසලංක සහ සෑම් හාපර්ගේ අපූරු අර්ධ සියවස් දෙකේ පිහිටෙන් කොළඹ කැප්ස් කණ්ඩායම විකට් 6කින් පරාජය කළ ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ලංකා ප්රිමියර් ලීග් අවසාන මහ තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගෙන ඇත.
තරගය තීරණය කළ හවුල්කාරිත්වය
ශ්රී ලංකාවේ චාරිත් අසලංක බෝල 42කට රන් 59ක් ලබා ගනිමින් කණ්ඩායමට නායකත්වය දුන් අතර, ඕස්ට්රේලියානු වික්කට් රකින පිතිකරු සෑම් හාපර් ද බෝල 51කට රන් 77ක් ලබා ගනිමින් ඉතා විනාශකාරී ලෙස ක්රීඩා කළේය. මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා කොළඹ කැප්ස් කන්ඩායමේ පිති පන්දු යැවීම ගෙවා දමමින් ගාල්ල කණ්ඩායමට ඉලක්කය කරා ස්ථිර ලෙස ළඟා විය.
කොළඹ කැප්ස් සටන් හැකි ඉලක්කයක් නිර්මාණය කරයි
කොළඹ කැප්ස් කණ්ඩායම ඕවර 18.5කදී ඔලවා රන් 176ක් ලබා ගත්තේය. කැප්ස් කණ්ඩායමේ රූබින් හර්මාන් රන් 45ක් ලබා ගනිමින් කැපී පෙනුණු අතර, තනූක දාබරේ රන් 11ක් ලබා ගත්තේය. අභියෝගාත්මක ලෙස පෙනෙන ඉලක්කයක් ස්ථාපිත කළ ද, ගාල්ල කණ්ඩායමේ ඉහළ සහ මධ්ය පිළේ දරුණු ශක්තිය ඉදිරිපිට ඔවුන්ගේ පිති පන්දු යැවීම් කණ්ඩායමට එය ආරක්ෂා කර ගත නොහැකි විය.
ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම අවසාන මහ තරගයට ඇතුළු වෙයි
ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම විකට් 6ක් ඉතිරිව තිබියදීම ඉලක්කය සපුරා ගනිමින් එල්පීඑල් අවසාන මහ තරගයට ස්ථානය තහවුරු කර ගත්තේය. මෙම ජයග්රහණය තරගාවලියේ බලගතුම කණ්ඩායම් අතර ගාල්ල ගැලන්ට්ස් ස්ථානගත කරන අතර, අසලංකගේ නායකත්වය සහ හාපර්ගේ ප්රචණ්ඩ පිතිකරණය එදින රාත්රියේ තීරණාත්මක සංයෝජනය බව ඔප්පු විය.
ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ප්රතිෂ්ඨාමත් ලංකා ප්රිමියර් ලීග් කුසලාන දිනා ගැනීම ඉලක්ක කරන අවසාන මහ තරගය සමස්ත ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයන් ඉමහත් ආසාවෙන් අපේක්ෂා කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.