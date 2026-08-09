Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිඩ්නි ගුවන් තොටුපළේදී ජෙට්ස්ටාර් සහ කටාර් එයාර්වේස් ගුවන් යානා අතර භයානක ආසන්න ගැටුමක් - බරපතල සැලකිල්ලට

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිඩ්නි ගුවන් තොටුපළේදී ජෙට්ස්ටාර් සහ කටාර් එයාර්වේස් ගුවන් යානා අතර භයානක ආසන්න ගැටුමක් - බරපතල සැලකිල්ලට

ඉරිදා උදෑසන සිඩ්නි ගුවන් තොටුපළේදී ජෙට්ස්ටාර් මගී ගුවන් යානයක් සහ කටාර් එයාර්වේස් යානයක් බිම් මතදී භයානක ලෙස ගැටීමකට ආසන්න වූ අතර, එම සිදුවීම කලාපයේ කාර්යබහුලම ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළවලින් එකක් තුළ ගුවන් ගමන් ආරක්ෂක ප්‍රොටෝකෝල පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.

සිදු වූයේ කුමක්ද

ගුවන් ආරක්ෂක අධිකාරීන් විසින් සැලකිය යුතු ආසන්න ගැටුම් සිදුවීමක් ලෙස සලකන මෙම අවස්ථාවේදී යානා දෙක ගැටීමකින්辛苦ලෙස මිදුණේය. ඉරිදා අළුයම සිදු වූ මෙම සිදුවීම හේතුවෙන්, යානා දෙක එකිනෙකට ළඟා වූ ආකාරය නිර්ණය කිරීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු ගුවන් ගමන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හදිසි විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි

ගුවන් ගමන් නියාමකයින් සිදුවීමෙන් අනතුරුව වහාම ක්‍රියාත්මක වෙමින්, භයානක තත්ත්වයට මග පෑදූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළහ. ගුවන් තදබද පාලන සන්නිවේදන, බිම් ගමන් සටහන් සහ නියමුවන්ගේ දත්ත පරීක්ෂා කිරීම හරහා සම්පූර්ණ සිදුවීමේ විස්තරය ගොඩනඟා ගැනීමට විමර්ශකයින් බලාපොරොත්තු වේ.

මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ශ්‍රී ලාංකික මගීන් සඳහා සිඩ්නි ගුවන් තොටුපළ ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් සහ ගමන් මාරු ස්ථානයක් ලෙස සේවය කරන අතර, සෑම සතියකම බොහෝ මගීන් එම අවකාශ ස්ථානය හරහා ගමන් කරයි. මෙවැනි සිදුවීම් ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමනේ දැඩි ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන්ගේ තීරණාත්මක වැදගත්කම පිළිබඳ දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ගුවන් ගමනේ ආසන්න ගැටුම් සිදුවීම්, කලාතුරකින් ව්‍යසනයකට හේතු වුවද, නියාමකයින් විසින් ඉතා බරපතල ලෙස සලකනු ලැබේ; මන්ද ඒවා බොහෝ විට වහාම නිවැරදි කිරීම් අවශ්‍ය ක්‍රමානුකූල දුර්වලතා හෙළිදරව් කරයි.

ජෙට්ස්ටාර් සහ කටාර් එයාර්වේස් යන ආයතන දෙකම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් තවමත් සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කර නොමැත. වගකීම හෝ හේතු පිළිබඳ නිගමනවලට පැමිණීමට පෙර නිල විමර්ශනයේ නිගමන් සඳහා බලා සිටින ලෙස අධිකාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා ඇත.

සිදුවීම රට පුරා ගුවන් ගමන් සිදුවීම් විමර්ශනය හසුරවන ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රවාහන ආරක්ෂා කාර්යාංශය වෙත යොමු කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss