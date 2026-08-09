Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාත්‍යන්තර පීඩනය මධ්‍යයේ FIFA සභාපති ඉන්ෆන්ටිනෝට සහාය දක්වන රාජ්‍යයන් අතර ශ්‍රී ලංකාව ද

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාත්‍යන්තර පීඩනය මධ්‍යයේ FIFA සභාපති ඉන්ෆන්ටිනෝට සහාය දක්වන රාජ්‍යයන් අතර ශ්‍රී ලංකාව ද

논란කාරී 축구 පරිපාලක වෙත විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් එල්ල වන පීඩනය වර්ධනය වෙමින් පවතින මධ්‍යයේ, FIFA සභාපති ජියානී ඉන්ෆන්ටිනෝට සිය සහාය පසක් කර ඇති රටවල් කණ්ඩායමක් අතර ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ.

2016 සිට FIFA නිලධාරිත්වය දරන ස්විස්-ඉතාලි축구 නායකයා, සිය නායකත්ව ශෛලිය සහ සංවිධානයේ පාලනය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමයෙන් වැඩිවන විමර්ශනයකට ලක්ව ඇතත්, මහාද්වීප කිහිපයක් හරහා විහිදෙන රාජ්‍යයන් කිහිපයක් ඔහුට සහාය ප්‍රකාශ කිරීමට ඉදිරිපත් වී තිබේ.

පුළුල් සහාය සන්ධානයක්

දකුණු ඇමරිකාවේ සිට දකුණු ආසියාව දක්වා, ඉන්ෆන්ටිනෝ පිටුපස සිටින රටවල් ලැයිස්තුව විවිධ භූගෝලීය පැතිරීමක් පිළිබිඹු කරයි. ගෝලීය ක්‍රීඩාව සමඟ ගැඹුරු සම්බන්ධතා ඇති축球 බලවතෙකු වන අර්ජන්ටිනාව, FIFA සභාපතිවරයා සමඟ සමගිය ප්‍රකාශ කළ සුවිශේෂී රටවල් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක සිටී. මෙම කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වීම, ඔහුගේ අඛණ්ඩ නායකත්වය කෙරෙහි සිය විශ්වාසය පිළිගැන්වීමට තෝරා ගත් රාජ්‍යයන් පෙළක් සමඟ එම දූපත් රාජ්‍යය ද එකට ඒකාබද්ධ කරයි.

FIFA නායකත්වයට පීඩනය වර්ධනය වේ

මෙම සහාය ලැබෙන්නේ ඉන්ෆන්ටිනෝ සැලකිය යුතු ආන්දෝලනයක කේන්ද්‍රයේ සිටින අවස්ථාවකදීය.著名한 축구 සංගම් සහ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් ඇතුළු විවේචකයන්, විශේෂයෙන් පාලන විනිවිදභාවය සහ ප්‍රධාන තරඟාවලි ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන්, ඔහුගේ ධූරකාලය යටතේ FIFA ගමන් කරන දිශාව පිළිබඳ සැලකිල්ල පළ කර ඇත.

මෙම අභියෝග මධ්‍යයේ වුව ද, ඉන්ෆන්ටිනෝ FIFA හි ගෝලීය පාමුල පුළුල් කර දියුණු축구 රාජ්‍යයන් වෙත වැඩි මූල්‍ය සම්පත් ගෙන ආ බව සහාය දක්වන්නෝ තර්ක කරති — වැඩි අරමුදල් සහ සංවර්ධන වැඩසටහන්වලින් ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකි ශ්‍රී ලංකාව වැනි කුඩා축球 රාජ්‍යයන් සමඟ එම තර්කය අනුනාද වීමට ඉඩ ඇත.

ගෝලීය축구 දේශපාලනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන අනුමැතිය, ශ්‍රී ලංකා축球 සම්මේලනය වත්මන් FIFA පරිපාලනය සමඟ සමගිය ඇති බව සංඥා කරන අතර, ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා දේශපාලනය බොහෝ විට හැඩ ගස්වන පුළුල් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගණනය කිරීම් ද එය පිළිබිඹු කරයි. කුඩා축球 රාජ්‍යයන් බොහෝ විට FIFA නායකත්වයට සහාය දැක්වීමේ උපාය මාර්ගික වටිනාකම සොයා ගන්නේ, එවැනි සහාය සංවර්ධන ප්‍රතිපාදන, යටිතල පහසුකම් ආයෝජන සහ පුහුණු සම්පත් බවට පරිවර්තනය විය හැකි විටය.

එම ස්ථාවරය ශ්‍රී ලංකාව, බාහිර පීඩනය නො顧 ලොව축球 පාලක ආයතනයේ ශීර්ෂය වෙනස් කිරීමේ ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කොට අඛණ්ඩතාව තෝරා ගත් රාජ්‍යයන් කණ්ඩායමක් සමඟ ස්ථානගත කරයි.

ජාත්‍යන්තර舞台에서 ඉන්ෆන්ටිනෝගේ නායකත්වය වටා විවාදය තීව්‍ර වෙමින් පවතින විට, ඉදිරි මාස කිහිපය මෙම සහාය දක්වන රාජ්‍යයන්ගේ සන්ධානයේ සාමූහිකත්වය පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, ඔවුන්ගේ සහාය FIFA සභාපතිවරයාව තවදුරටත් විමර්ශනයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රමාණවත් ද යන්න ද තීරණය වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss