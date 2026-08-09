Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට බේලි පාලම් තෙවන කොටස භාර දෙයි — යටිතල පහසුකම් සහයෝගය අඛණ්ඩව

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට බේලි පාලම් තෙවන කොටස භාර දෙයි — යටිතල පහසුකම් සහයෝගය අඛණ්ඩව

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට බේලි පාලම්වල තෙවන තොගය භාර දී ඇති අතර, එමඟින් අසල්වැසි රාජ්‍ය දෙක අතර යටිතල පහසුකම් සහයෝගය තවදුරටත් ශක්තිමත් වී තිබේ.

මෙම නවතම බෙදාහැරීම, විශේෂයෙන් දිවයිනේ සම්බන්ධතාවය පවත්වාගැනීම සඳහා තාවකාලික හෝ අර්ධ ස්ථිර පාලම් විසඳුම් අත්‍යවශ්‍ය වන ප්‍රදේශවල ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ඉන්දියාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම තහවුරු කරයි.

ප්‍රායෝගික සහාය මඟින් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

කල්පැවැත්ම සහ එකලස් කිරීමේ පහසුව සඳහා ප්‍රසිද්ධ බේලි පාලම්, සාම්ප්‍රදායික පාලම් ඉදිකිරීම අප්‍රායෝගික හෝ කාලය ගතවන ප්‍රදේශවල බහුලව භාවිතා වේ. මෙම පෙර-නිර්මිත වානේ ව්‍යූහයන් ගංවතුර, නායයෑම් හෝ අනෙකුත් ස්වාභාවික විපත් හේතුවෙන් බාධා වූ මාර්ග සම්බන්ධතාවය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා ඉක්මනින් යෙදවිය හැකිය — මෝසම් කාලගුණය තුළ ශ්‍රී ලංකාව නිරන්තරයෙන් මුහුණ දෙන අභියෝග මේ අතර ප්‍රධාන වේ.

මෙම භාරදීම ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන තෙවන කොටස ලෙස සලකුණු වන අතර, රටේ තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් හිඩැස් සහා කිරීමට කොළඹ ආධාර කිරීමේ නව දිල්ලියේ අඛණ්ඩ හා ක්‍රමානුකූල උත්සාහය ඉන් පැහැදිලි වේ.

කලාපීය සහෝදරත්වය මත ගොඩනැගුණු හවුල්කාරිත්වයක්

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳාම, ආරක්ෂාව, මානවීය සහාය සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඇතුළු දිගු ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතා ඉතිහාසයක් පවතී. මෙම නවතම ඉංගිතය, කලාපීය අසල්වැසි රටවල් සමඟ සමීප සබඳතා ප්‍රමුඛ කොට සලකන ඉන්දියාවේ "අසල්වැසි රට ප්‍රථමයෙන්" ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් නව ලෙස ලද පාලම්, මාර්ග ප්‍රවේශ්‍යතාවය වැඩිදියුණු කිරීම හෝ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම වඩාත්ම අවශ්‍ය ලෙස හඳුනාගත් ප්‍රදේශවල යෙදවීමට අපේක්ෂා කරන අතර, දෛනික ජීවනෝපාය සඳහා විශ්වාසනීය ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා මත රඳා සිටින ප්‍රජාවන්ට එමඟින් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇත.

ඉන්දියාවෙන් බේලි පාලම් අඛණ්ඩව සැපයීම, ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග හා ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් ජාලය පුනරුත්ථාපනය කර උසස් කිරීමේ පුළුල් ප්‍රයත්නයේ අර්ථවත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss