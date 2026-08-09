වෙරළ තීරු අනතුරු ඇඟවීම: ශ්රී ලංකාවේ මුහුදු ප්රදේශ කිහිපයකට තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ
ශ්රී ලංකාව වටා පිහිටි වෙරළාසන්න හා මුහුදු ප්රදේශ කිහිපයකට බලපාන තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විසින් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, ධීවරයන් සහ මුහුදේ සිටින සියලු දෙනා ප්රවේශම් වන ලෙස දැනුම් දී ඇත.
මෙම උපදේශනය මඟින් දූපතේ වෙරළ තීරයේ කොටස් කිහිපයක් දිනා රළු රළ සහ තද සුළං ක්රියාකාරකම් ඇති විය හැකි අන්තරාදායක තත්ත්වයන් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවෙන අතර, එමඟින් බලපෑමට ලක් වූ ජලාශයන්ට ඇතුළු වන්නන්ට අවදානමක් ඇති වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වැළකීමේ පියවර ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙයි
වෙරළාසන්න ප්රජාවන්හි, විශේෂයෙන් ධීවර ප්රජාවන්හි වැසියන්ට අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, තත්ත්වයන් යහපත් වන තෙක් අනවශ්ය ලෙස මුහුදට නොයයන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ. දැනටමත් මුහුදේ සිටින්නන් ඉක්මනින් හා ආරක්ෂිතව වෙරළට පැමිණෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
බලපෑමට ලක් වූ කලාපවල ක්රියාත්මක ජීවිත හා යාත්රාවලට අනතුරු කළ හැකි මට්ටමකට සුළං වේගය සහ රළ උස ළඟා වූ විට, ශ්රී ලංකා කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාළ නාවික බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් මෙවැනි අනතුරු ඇඟවීම් සාමාන්යයෙන් නිකුත් කරනු ලැබේ.
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් අතරතුර ආරක්ෂිතව සිටීම
- උපදේශනය ඉවත් කරන තෙක් අනතුරු ඇඟවූ මුහුදු ප්රදේශවලට ඇතුළු වීමෙන් වළකින්න
- ධීවරයන් නිතිපතා නිල කාලගුණ වාර්තා නිරීක්ෂණය කළ යුතුය
- කුඩා යාත්රා ක්රියාත්මක කරන්නන් වෙරළේ රැඳී සිටීමට තරයේ උපදෙස් දෙනු ලැබේ
- වෙරළාසන්න පදිංචිකරුවන් වෙනස් වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතුය
දූපත වටා ඇති මුහුදු හා කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු සඳහා නිල කාලගුණ විද්යා හා ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන්ගේ යාවත්කාලීන තොරතුරු අනුගමනය කරන ලෙස මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.