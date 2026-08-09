Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙරළ තීරු අනතුරු ඇඟවීම: ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙරළ තීරු අනතුරු ඇඟවීම: ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව වටා පිහිටි වෙරළාසන්න හා මුහුදු ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපාන තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විසින් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, ධීවරයන් සහ මුහුදේ සිටින සියලු දෙනා ප්‍රවේශම් වන ලෙස දැනුම් දී ඇත.

මෙම උපදේශනය මඟින් දූපතේ වෙරළ තීරයේ කොටස් කිහිපයක් දිනා රළු රළ සහ තද සුළං ක්‍රියාකාරකම් ඇති විය හැකි අන්තරාදායක තත්ත්වයන් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවෙන අතර, එමඟින් බලපෑමට ලක් වූ ජලාශයන්ට ඇතුළු වන්නන්ට අවදානමක් ඇති වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වැළකීමේ පියවර ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙයි

වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්හි, විශේෂයෙන් ධීවර ප්‍රජාවන්හි වැසියන්ට අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, තත්ත්වයන් යහපත් වන තෙක් අනවශ්‍ය ලෙස මුහුදට නොයයන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ. දැනටමත් මුහුදේ සිටින්නන් ඉක්මනින් හා ආරක්ෂිතව වෙරළට පැමිණෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

බලපෑමට ලක් වූ කලාපවල ක්‍රියාත්මක ජීවිත හා යාත්‍රාවලට අනතුරු කළ හැකි මට්ටමකට සුළං වේගය සහ රළ උස ළඟා වූ විට, ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාළ නාවික බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් මෙවැනි අනතුරු ඇඟවීම් සාමාන්‍යයෙන් නිකුත් කරනු ලැබේ.

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් අතරතුර ආරක්ෂිතව සිටීම

  • උපදේශනය ඉවත් කරන තෙක් අනතුරු ඇඟවූ මුහුදු ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වීමෙන් වළකින්න
  • ධීවරයන් නිතිපතා නිල කාලගුණ වාර්තා නිරීක්ෂණය කළ යුතුය
  • කුඩා යාත්‍රා ක්‍රියාත්මක කරන්නන් වෙරළේ රැඳී සිටීමට තරයේ උපදෙස් දෙනු ලැබේ
  • වෙරළාසන්න පදිංචිකරුවන් වෙනස් වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතුය

දූපත වටා ඇති මුහුදු හා කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු සඳහා නිල කාලගුණ විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන්ගේ යාවත්කාලීන තොරතුරු අනුගමනය කරන ලෙස මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss