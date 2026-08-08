5 ශ්රේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගය ඉරිදා පැවැත්වේ: දෙමාපියන් හා සිසුන් දැනගත යුතු කරුණු
බෙහෙවින් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි 2026 වර්ෂයේ 5 ශ්රේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගය මෙම ඉරිදා, අගෝස්තු 9 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත අතර, දිවයිනේ සෑම කෙළවරකම සුමටව පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්ය සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
කුඩා සිසුන්ට ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන දිනයක්
5 ශ්රේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගය ශ්රී ලංකාවේ ප්රාථමික අධ්යාපන දිනදර්ශනයේ වැදගත්ම අධ්යාපනික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස අඛණ්ඩව පිළිගැනේ. සෑම වසරකම රටපුරා ලක්ෂ සංඛ්යාත සිසුන් ප්රමුඛ ජාතික පාසල්වල ඇතුළත්වීම් ලබා ගැනීමේ සහ ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ අධ්යාපනය සඳහා මූල්ය ආධාර ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් මෙම විභාගය සඳහා පෙනී සිටිති.
සිසුන් හා දෙමාපියන් සඳහා වැදගත් මතක් කිරීම්
විභාග දිනය ළඟා වෙත්ම, අවසාන මොහොතේ ඇතිවිය හැකි කිසිදු අපහසුතාවයකින් වළකින්නට, පහත සඳහන් මාර්ගෝපදේශ ප්රවේශමෙන් අනුගමනය කරන ලෙස අධ්යාපන නිලධාරීන් දෙමාපියන් හා සිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති:
- නියමිත ආරම්භක වේලාවට ප්රමාදයකින් තොරව, සිසුන් ඔවුන්ට නියමිත විභාග මධ්යස්ථානවලට කල්තියා පැමිණිය යුතුය.
- ඇතුළත්වීමේ කාඩ්පත් නොමැතිව විභාග ශාලාවට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදෙන බැවින්, ඒවා රැගෙන යාම අනිවාර්ය වේ.
- උදෑසන හදිසි ඇතිවීමෙන් වළකිනු ලෙස, පැන්සල් හා පෑන් ඇතුළු සියලු අවශ්ය ලිවීමේ උපකරණ කලින් රාත්රියේම සූදානම් කර තැබිය යුතුය.
- සිසුන් නිවසින් පිටත් වීමට පෙර නිසි ලෙස ආහාර ගෙන, විභාගයට ප්රමාදයකින් හා සන්සුන්ව සහ ශරීරිකව විවේකීව සිටීම සුදුසුය.
- දෙමාපියන් ළමයින් හැරදා ගෙදර යාම පිළිවෙළකට සිදු කරන ලෙසත්, විභාග මධ්යස්ථාන ද්වාර අවට රොක් නොවන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
දිවයිනේ සෑම තැනකම සූදානම සම්පූර්ණයි
සියලු පළාත්වල විභාග මධ්යස්ථාන අවශ්ය ප්රමිතීන්ට අනුව සකසා ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කර ඇත. විභාග ක්රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව හා සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අධීක්ෂණ නිලධාරීන් සහ විභාග භාරකරුවන් දිවයිනේ සෑම කෙළවරකම යොදවනු ලැබේ.
ළමයින් සම්පූර්ණ සූදානමෙන් යොමු කිරීමට සහ දවස පුරා විභාග මධ්යස්ථාන නිලධාරීන්ට සහයෝගය දැක්වීමට දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස බලධාරීන් කරුණාවෙන් අයදින ලදී.
විභාග ශාලා තුළ අනවසර ද්රව්ය හෝ ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග භාවිතා කිරීම දැඩි ලෙස තහනම් බවත්, එසේ කිරීමේදී විභාගයෙන් අසමත් කිරීමට ලක්විය හැකි බවත් සිසුන්ට නැවතත් මතක් කර දෙනු ලැබේ.
අනාගතය හැඩගස්වන මොහොතක්
ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ පවුල් සඳහා 5 ශ්රේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගය නියෝජනය කරන්නේ වසර ගණනාවක කඩිනාම වෙහෙස හා කැපවීමේ ප්රතිඵලයයි. නිලධාරීන් සහ අධ්යාපනඥයන් දෙඅංශයෙන්ම සිසුන් ඉරිදා විභාගයට විශ්වාසයෙන් හා දිරිමතිව මුහුණ දෙන ලෙස දිරිමත් කරන අතර, ගැඹුරු සූදානම සාර්ථකත්වයේ හොඳම පදනම බව ඔවුන්ට සිහිපත් කරති.
2026 විභාගයේ ප්රතිඵල, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලකුණු කිරීමේ ක්රියාවලිය නිම කිරීමෙන් අනතුරුව, පසු දිනකදී නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.