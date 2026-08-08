2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය සඳුදා සිට මුළු ශ්රී ලංකාවම හරහා ආරම්භ වේ
ශ්රී ලංකාවේ ඉමහත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින 2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය මෙම සඳුදා, අගෝස්තු 10 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත අතර, ජාතික තක්සේරුව සැප්තැම්බර් 5 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.
සිසුන් දැනගත යුතු ප්රධාන දිනයන්
විභාග කාලය ආරම්භ වීමට පෙර සියලු අවශ්ය කටයුතු අවසන් කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් පහත සඳහන් වැදගත් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ:
- විභාගය 2026 අගෝස්තු 10 වැනි සඳුදා ආරම්භ වේ
- අවසාන පත්රිකා 2026 සැප්තැම්බර් 5 වැනිදා පැවැත්වේ
- සියලු කළමනාකරණ සූදානම් කටයුතු අදාළ බලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණ කර ඇත
දහස් ගණනක් සිසුන් සඳහා සුවිශේෂී මොහොතක්
අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය ශ්රී ලාංකික සිසුන් සඳහා ඉතාමත් වැදගත් අධ්යාපනික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස පවතින අතර, විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය සඳහා සුදුසුකම් තීරණය කිරීමෙන් දිවයිනේ දහස් ගණනක් තරුණ පරපුරේ අනාගතය හැඩගස්වයි.
සිසුන් තම විභාග මධ්යස්ථාන විස්තර තහවුරු කර ගන්නා ලෙසත්, පිවිසුම් පත්රිකා සැමවිටම රැගෙන යන ලෙසත්, අවසාන මොහොතේ ඇතිවිය හැකි කිසිදු අපහසුතාවයකින් වැළකීම සඳහා නියමිත පත්රිකා වේලාවන්ට වඩා බොහෝ කලින් පැමිණෙන ලෙසත් දැඩිව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
අවසාන සූදානම් කටයුතු කෙරෙහි අවධානය
විභාග කාලය ළඟා වෙමින් පවතින බැවින්, ඉතිරිව ඇති කාලය තම සූදානම දිගින් දිගටම තහවුරු කර ගැනීමට සම්පූර්ණයෙන් ම ප්රයෝජනයට ගන්නා ලෙස අධ්යාපන නිලධාරීන් සිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. ඉදිරි සති කිහිපය සඳහා අපේක්ෂකයන් හොඳින් විවේක ගෙන මානසිකව සූදානම් ව සිටිනු සහතික කිරීම සඳහා දෙමාපියන් සහ භාරකරුවන් ද අවශ්ය සහාය ලබා දෙන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
ආරම්භක දිනය ළඟා වීමට පෙර අපේක්ෂකයන්ට අදාළ ඕනෑම තවත් නිවේදනයක් හෝ යාවත්කාලීන කිරීමක් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.