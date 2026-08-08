භූමි බෝම්බ දැනුවත් කිරීමේ තානාපතිනිය ලෙස හොලිවුඩ් තරුව රොසමන්ඩ් පයික් ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙයි
Gone Girl සහ Woman in Gold වැනි චිත්රපටවලින් ලොව පුරා පිළිගැනීමට ලක් වූ සම්මානලාභී බ්රිතාන්ය රංගන ශිල්පිනී රොසමන්ඩ් පයික්, භූමි බෝම්බ ඉවත් කිරීමට සහ යුද්ධයේ විනාශකාරී අතිරේක ප්රතිවිපාක නිරාකරණයට කැපවූ ප්රමුඛ ජාත්යන්තර මානවීය සංවිධානයක් වන Mines Advisory Group (MAG) හි තානාපතිනිය ලෙස ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.
අරමුණක් සහිත සංචාරයක්
දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය නිමා වීමෙන් පසු පශ්චාත් ගැටුම් ප්රකෘතිමත් වීමේ සහ භූමි බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු දිගටම ක්රියාත්මක කරනු ලබන ශ්රී ලංකාවට මෙම සංචාරය ඉතා වැදගත් අවස්ථාවකදී සිදු වේ. උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල ජනතාවගේ ජීවිත සුරක්ෂිතභාවය සහ ජීවනෝපාය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා, මාරාන්තික නිෂ්ක්රිය නොවූ ගෝලා බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කාර්යයේ MAG සංවිධානය ශ්රී ලංකාවේ සක්රීයව නිරත වෙමින් සිටී.
MAG තානාපතිනිය ලෙස රොසමන්ඩ් පයික් තම ජාත්යන්තර ප්රසිද්ධිය භාවිතා කරමින්, ගැටුම් අවසන් වී දිගු කලක් ගතවූ පසුවත් ජීවිත හා අත් පා විනාශ කරමින් දිගටම බලපෑම් ඇති කරන භූමි බෝම්බ සහ පොකුරු අවි පිළිබඳව ලෝකය දැනුවත් කිරීමට කැපවී සිටී.
ඉවත් කිරීමේ උත්සාහයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම
ඇයගේ ශ්රී ලංකා සංචාරය, හිටපු ගැටුම් කලාපවල බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුම්වලදී ලබා ඇති ප්රගතිය ඉස්මතු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතරම, තවමත් ඉතිරිව ඇති කාර්යයේ ප්රමාණය අවධාරණය කිරීමටද නියමිතය. උතුරු පළාත වැනි ප්රදේශවල ජනතාව දිගු කලක් නිෂ්ක්රිය නොවූ උපකරණවල සෙවනෙහි ජීවත් වූ අතර, කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ප්රවේශ විය නොහැකි වී ජනතාව අවතැන් වීමට සිදු විය.
ශ්රී ලංකාවේ MAG හි කාර්යය, ජනතාවට ඉඩම් නැවත ලබා දීමේ සහ ජනතාවට ආරක්ෂිතව තම ජීවිතය නැවත ගොඩ නගා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීමේ කාර්යයෙහිලා ඉමහත් දායකත්වයක් ඉටු කර ඇත.
මේ කාරණය සඳහා තම හඬ නගන කැපී පෙනෙන පොදු චරිතයක් ලෙස, පයික්ගේ සහභාගීත්වය, මානවීය බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන්වලට දිගුකාලීන ආයෝජනයේ වැදගත්කම පිළිබඳව දේශීයව සහ ජාත්යන්තරව දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කීර්තිමත් පෙනී සිටීමක්
තම සම්භාවනීය රංගන ජීවිතයෙන් ඔබ්බට, රොසමන්ඩ් පයික් මානවීය පෙනී සිටීමේ ගෞරවනීය හඬක් බවට පත්ව ඇත. MAG සඳහා ඇයගේ කැපවීම, සන්නද්ධ ගැටුම්වල සිවිල් ජනතාව කෙරෙහි දිගුකාලීන ප්රතිවිපාක විසඳීම සඳහා වූ පුළුල් කැපවීමක් පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවට ඇයගේ සංචාරය, යුද්ධයේ භෞතික හා මානසික තුවාල සුව කරමින් ප්රකෘතිමත් වෙමින් සිටින ජනතාව මුහුණ දෙන දිනෙන් දිනෙ අභියෝග සහ ජාතීන්ට ඉදිරියට යාමට සහාය වීමේදී ජාත්යන්තර සංවිධාන හා ඒවායේ ආධාරකරුවන් ඉටු කරන තීරණාත්මක කාර්යභාරය සිහිපත් කරවන කාලෝචිත මෙවලමක් ලෙස සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.