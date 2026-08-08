ජාත්යන්තර පతඟ උත්සවය 2026 හිදී කොළඹ ගාලු මුවදොර පිටිය අහස එළිය කරයි
කොළඹේ අනන්යතාවයේ සංකේතයක් වන ගාලු මුවදොර පිටිය, අගෝස්තු 9 වැනිදා අහසට නැඟීමට සූදානම් වන දේරණ කොළඹ ජාත්යන්තර පතඟ උත්සවය 2026 සමඟ වර්ණවත් හා චලනශීලී අපූරු රඟහලක් බවට පත්වීමට නියමිතය.
ඉමහත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින මෙම වාර්ෂික උත්සවය, ශ්රී ලංකාවේ ආදරණීයතම මුහුදුබඩ විනෝද භූමියන් අතරට ගැනෙන ස්ථානයක ඉහළ ආකාශය හරහා, පතඟ ලෝලීන් හා ජාත්යන්තර සහභාගිත්වයෙන් සජීවී සැමරුමක් ලෙස දිවෙනු ඇත.
සෑම වයසකටම ගැළපෙන උත්සවයක්
දේරණ කොළඹ ජාත්යන්තර පතඟ උත්සවය ශ්රී ලාංකික දිනදර්ශනයේ කැපී පෙනෙන සංස්කෘතික හා විනෝදාත්මක උත්සවයක් ලෙස තමා හඳුන්වා දී ඇත. ඉන්දියන් සාගරය පසුබිම් කොටගෙන ගාලු මුවදොර පිටිය, උත්සවය සඳහා ස්වාභාවික හා විශ්මිත වාතාවරණයක් සලසා දෙමින් දේශීය පවුල් මෙන්ම විදේශ සංචාරකයන් ද ආකර්ෂණය කරගනී.
විවිධ හැඩතල, ප්රමාණ හා සැලසුම් වලින් සමන්විත පතඟ කොළඹ අහස පුරා රාවී දිගහැරෙනු නරඹන්නට ජනතාව විශාල ගණනින් එකතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වර්ණවත් සංස්කෘතික සම්ප්රදායක් සනිටුහන් කරමින්
පතඟ ඉගෙලීම ශ්රී ලාංකික සංස්කෘතියේ ආදරයෙන් රැකෙන ස්ථානයක් දරන අතර, මෙවැනි උත්සව හරහා එම සම්ප්රදාය සැමරීමටත්, සංරක්ෂණය කිරීමටත්, ජාත්යන්තර වේදිකාවකට ඔසවා තැබීමටත් හැකියාව ලැබේ. සමාජ ප්රජාවන්ට සැමරිලිකාර හා පවුල්-හිතකාමී වාතාවරණයක් තුළ එකතු වීමේ අවස්ථාව ද මෙම උත්සවය ලබා දෙයි.
කොළඹ නිවාසිකයන් හා දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම එන සංචාරකයන් අගෝස්තු 9 ඔවුන්ගේ දිනදර්ශනයේ සලකුණු කර, අගනුවර ඉහළ ආකාශය හරහා펼펼ചる펼 සිත් ගන්නාසුලු අවස්ථාවේ කොටස්කරුවන් වීමට ගාලු මුවදොර පිටිය කරා පැමිණෙන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.