Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාත්‍යන්තර පతඟ උත්සවය 2026 හිදී කොළඹ ගාලු මුවදොර පිටිය අහස එළිය කරයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාත්‍යන්තර පతඟ උත්සවය 2026 හිදී කොළඹ ගාලු මුවදොර පිටිය අහස එළිය කරයි

කොළඹේ අනන්‍යතාවයේ සංකේතයක් වන ගාලු මුවදොර පිටිය, අගෝස්තු 9 වැනිදා අහසට නැඟීමට සූදානම් වන දේරණ කොළඹ ජාත්‍යන්තර පතඟ උත්සවය 2026 සමඟ වර්ණවත් හා චලනශීලී අපූරු රඟහලක් බවට පත්වීමට නියමිතය.

ඉමහත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින මෙම වාර්ෂික උත්සවය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආදරණීයතම මුහුදුබඩ විනෝද භූමියන් අතරට ගැනෙන ස්ථානයක ඉහළ ආකාශය හරහා, පතඟ ලෝලීන් හා ජාත්‍යන්තර සහභාගිත්වයෙන් සජීවී සැමරුමක් ලෙස දිවෙනු ඇත.

සෑම වයසකටම ගැළපෙන උත්සවයක්

දේරණ කොළඹ ජාත්‍යන්තර පතඟ උත්සවය ශ්‍රී ලාංකික දිනදර්ශනයේ කැපී පෙනෙන සංස්කෘතික හා විනෝදාත්මක උත්සවයක් ලෙස තමා හඳුන්වා දී ඇත. ඉන්දියන් සාගරය පසුබිම් කොටගෙන ගාලු මුවදොර පිටිය, උත්සවය සඳහා ස්වාභාවික හා විශ්මිත වාතාවරණයක් සලසා දෙමින් දේශීය පවුල් මෙන්ම විදේශ සංචාරකයන් ද ආකර්ෂණය කරගනී.

විවිධ හැඩතල, ප්‍රමාණ හා සැලසුම් වලින් සමන්විත පතඟ කොළඹ අහස පුරා රාවී දිගහැරෙනු නරඹන්නට ජනතාව විශාල ගණනින් එකතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වර්ණවත් සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායක් සනිටුහන් කරමින්

පතඟ ඉගෙලීම ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතියේ ආදරයෙන් රැකෙන ස්ථානයක් දරන අතර, මෙවැනි උත්සව හරහා එම සම්ප්‍රදාය සැමරීමටත්, සංරක්ෂණය කිරීමටත්, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවකට ඔසවා තැබීමටත් හැකියාව ලැබේ. සමාජ ප්‍රජාවන්ට සැමරිලිකාර හා පවුල්-හිතකාමී වාතාවරණයක් තුළ එකතු වීමේ අවස්ථාව ද මෙම උත්සවය ලබා දෙයි.

කොළඹ නිවාසිකයන් හා දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම එන සංචාරකයන් අගෝස්තු 9 ඔවුන්ගේ දිනදර්ශනයේ සලකුණු කර, අගනුවර ඉහළ ආකාශය හරහා펼펼ചる펼 සිත් ගන්නාසුලු අවස්ථාවේ කොටස්කරුවන් වීමට ගාලු මුවදොර පිටිය කරා පැමිණෙන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss