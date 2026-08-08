Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම කොළඹ-කුවේට් ගමන් මාර්ගය සතිපතා ගුවන් ගමන් හයක් සමඟ නැවත ආරම්භ කරයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම කොළඹ-කුවේට් ගමන් මාර්ගය සතිපතා ගුවන් ගමන් හයක් සමඟ නැවත ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම කොළඹ සහ කුවේට් අතර සෘජු ගුවන් සේවාව නැවත ස්ථාපිත කරමින්, 2026 අගෝස්තු 8 වැනි දින සිට සතිපතා ගුවන් ගමන් හයක් සහිතව එම මාර්ගයේ මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කරනු ලැබේ.

මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම මැදපෙරදිග සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කරයි

ජාතික ගුවන් සේවාව කුවේට් මාර්ගයට නැවත පිවිසීම, එහි මැදපෙරදිග ජාලය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ. දෙරට අතර නිතරම ගමන් කරන විශාල සංඛ්‍යාවක් වන සංක්‍රමණික කම්කරුවන්, විදේශ පදිංචිකරුවන් සහ ව්‍යාපාරික මගීන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මෙම කලාපය ඉතාමත් තීරණාත්මක ගමන් කොරිඩෝවක් ව පවතී.

සතිපතා ගුවන් ගමන් හයක සංඛ්‍යාතය, කොළඹ බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල සහ කුවේට් අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල අතර දෛනිකව පාහේ සම්බන්ධතාවක් ලබා දෙන අතර, මගීන්ට ඔවුන්ගේ ගමන් සැලසුම් කිරීමේදී වැඩි නම්‍යශීලීභාවයක් ලබා දෙනු ඇත.

කුවේට් වෙළඳපොළේ වැදගත්කම

කුවේට්හි සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවක් වාසය කරන අතර, ගෘහස්ථ, ඉදිකිරීම් සහ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රවල දහස් ගණනක් කම්කරුවන් රැකියාවල නිරත වෙති. දෙරට අතර විශ්වාසනීය හා නිතර ගුවන් සේවාවක් ශ්‍රමික සංචලනයට පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ස්ථායිතාවේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් රඟදක්වන විදේශ ප්‍රේෂණ ආර්ථිකයට ද අත්‍යවශ්‍ය යැයි සැලකේ.

මෙම මාර්ගය නැවත ආරම්භ කිරීම කුවේට්හි ශ්‍රී ලාංකික විදේශගත ප්‍රජාව සහ මෙම කොරිඩෝව හරහා ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ගමනාගමනය මත යැපෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් යන දෙපාර්ශ්වය විසින්ම සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ගුවන් සේවාවේ පුළුල් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ උත්සාහයන්

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සැලකිය යුතු මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් අභියෝගවලින් පසු ක්‍රමක්‍රමයෙන් තම මාර්ග ජාලය ප්‍රතිනිර්මාණය කර පුළුල් කරමින් සිටී. කුවේට් සේවාව නැවත හඳුන්වාදීම කලාපීය ඉල්ලුම පිළිබඳ අලුත් විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කරන අතර, ගල්ෆ් කලාපය පුරා සිය පෙදෙස් ශක්තිමත් කිරීමේ ගුවන් සේවාවේ පුළුල් උපාය මාර්ගය සමඟ සංයෝජනය වේ.

කොළඹ-කුවේට් මාර්ගයේ ගමන් කරන මගීන්, වෙන්කරවා ගැනීමේ තොරතුරු, කාලසටහන් යාවත්කාලීනකිරීම් සහ අදාළ විය හැකි ඕනෑම ගමන් අවශ්‍යතා සඳහා ගුවන් සේවාවේ නිල නාලිකා පරීක්ෂා කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss