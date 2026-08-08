ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම කොළඹ-කුවේට් ගමන් මාර්ගය සතිපතා ගුවන් ගමන් හයක් සමඟ නැවත ආරම්භ කරයි
ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම කොළඹ සහ කුවේට් අතර සෘජු ගුවන් සේවාව නැවත ස්ථාපිත කරමින්, 2026 අගෝස්තු 8 වැනි දින සිට සතිපතා ගුවන් ගමන් හයක් සහිතව එම මාර්ගයේ මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කරනු ලැබේ.
මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම මැදපෙරදිග සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කරයි
ජාතික ගුවන් සේවාව කුවේට් මාර්ගයට නැවත පිවිසීම, එහි මැදපෙරදිග ජාලය ප්රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ. දෙරට අතර නිතරම ගමන් කරන විශාල සංඛ්යාවක් වන සංක්රමණික කම්කරුවන්, විදේශ පදිංචිකරුවන් සහ ව්යාපාරික මගීන් හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවට මෙම කලාපය ඉතාමත් තීරණාත්මක ගමන් කොරිඩෝවක් ව පවතී.
සතිපතා ගුවන් ගමන් හයක සංඛ්යාතය, කොළඹ බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල සහ කුවේට් අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල අතර දෛනිකව පාහේ සම්බන්ධතාවක් ලබා දෙන අතර, මගීන්ට ඔවුන්ගේ ගමන් සැලසුම් කිරීමේදී වැඩි නම්යශීලීභාවයක් ලබා දෙනු ඇත.
කුවේට් වෙළඳපොළේ වැදගත්කම
කුවේට්හි සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකික ප්රජාවක් වාසය කරන අතර, ගෘහස්ථ, ඉදිකිරීම් සහ වෘත්තීය ක්ෂේත්රවල දහස් ගණනක් කම්කරුවන් රැකියාවල නිරත වෙති. දෙරට අතර විශ්වාසනීය හා නිතර ගුවන් සේවාවක් ශ්රමික සංචලනයට පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ස්ථායිතාවේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් රඟදක්වන විදේශ ප්රේෂණ ආර්ථිකයට ද අත්යවශ්ය යැයි සැලකේ.
මෙම මාර්ගය නැවත ආරම්භ කිරීම කුවේට්හි ශ්රී ලාංකික විදේශගත ප්රජාව සහ මෙම කොරිඩෝව හරහා ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ගමනාගමනය මත යැපෙන ශ්රී ලංකාවේ පවුල් යන දෙපාර්ශ්වය විසින්ම සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගුවන් සේවාවේ පුළුල් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ උත්සාහයන්
ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සැලකිය යුතු මූල්ය හා මෙහෙයුම් අභියෝගවලින් පසු ක්රමක්රමයෙන් තම මාර්ග ජාලය ප්රතිනිර්මාණය කර පුළුල් කරමින් සිටී. කුවේට් සේවාව නැවත හඳුන්වාදීම කලාපීය ඉල්ලුම පිළිබඳ අලුත් විශ්වාසයක් ප්රකාශ කරන අතර, ගල්ෆ් කලාපය පුරා සිය පෙදෙස් ශක්තිමත් කිරීමේ ගුවන් සේවාවේ පුළුල් උපාය මාර්ගය සමඟ සංයෝජනය වේ.
කොළඹ-කුවේට් මාර්ගයේ ගමන් කරන මගීන්, වෙන්කරවා ගැනීමේ තොරතුරු, කාලසටහන් යාවත්කාලීනකිරීම් සහ අදාළ විය හැකි ඕනෑම ගමන් අවශ්යතා සඳහා ගුවන් සේවාවේ නිල නාලිකා පරීක්ෂා කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.