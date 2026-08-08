Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට පෙර තුවාල බාධාවෙන් ඉන්දියාව කම්පනයට — BCCI විසින් සර්ෆරාස් ඛාන් ඇතුළු ආදේශක විකල්ප සලකා බලයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට පෙර තුවාල බාධාවෙන් ඉන්දියාව කම්පනයට — BCCI විසින් සර්ෆරාස් ඛාන් ඇතුළු ආදේශක විකල්ප සලකා බලයි

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලිය සඳහා ඉන්දියාවේ සූදානම් කටයුතුවලට දැඩි අනතුරක් සිදු වී ඇති අතර, කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙකුට හටගත් තුවාලය හේතුවෙන් ආදේශකයින් සෙවීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) බල කෙරී ඇත.

තුවාලය හේතුවෙන් කණ්ඩායම් සැලසුම් අවුල් වී තේරීම්කරුවන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉහළ අවධානයෙන් බලාපොරොත්තු වන මෙම තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර, තුවාල වූ ක්‍රීඩකයා හේතුවෙන් ඇතිවූ පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා BCCI ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් අපේක්ෂකයින් කෙටි ලැයිස්තුගත කර ඇත. ඉන්දීය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දොරකඩ ළඟ රැඳී සිටි මුම්බායි පිතිකරු සර්ෆරාස් ඛාන් ද සලකා බලනු ලබන ක්‍රීඩකයින් අතර වන අතර, ඔහු කණ්ඩායමේ ස්ථිර තනතුරක් ලබා ගැනීමට දැඩි අදිටනකින් සිටියි.

මෙම තත්ත්වය ඉන්දියාවේ සූදානම් කටයුතුවලට අවිනිශ්චිතතාවයක් එක් කර ඇති අතර, තරඟාවලිය සඳහා කණ්ඩායම සමතුලිතව හා තරඟකාරීව පවත්වා ගැනීමට කළමනාකාරිත්වය සහ තේරීම්කරුවන් කාලය සමඟ පොරබදමින් සිටිති.

සර්ෆරාස් ඛාන් ඉදිරියට

රාජි ට්‍රොෆි තරඟාවලියේදී මුම්බායි වෙනුවෙන් අඛණ්ඩ ලකුණු රාශියක් ඉපයීමෙන් දේශීය ක්‍රිකට් රංගනය තුළ හොඳ හැඟීමක් ඇති කළ සර්ෆරාස් ඛාන්, BCCI විසින් ආදේශකයා ලෙස කෙටි ලැයිස්තුගත කළ නාම දෙකෙන් එකකි. කලින් ටෙස්ට් තරඟ ආවරණ ලැබූ මෙම තරුණ මැද පේළියේ පිතිකරු, ඇමතුම ලැබෙන්නේ නම් නැවත සළකා බැලීම සඳහා ඉදිරිපත් වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීය.

කෙටි ලැයිස්තු ගත කළ දෙවන ආදේශකයාගේ හැඳුනුම්පත වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු වී නොතිබූ නමුත්, මෑතකදී ශක්තිමත් දේශීය ක්‍රිකට් ප්‍රකාශනයක් දැක්වූ ක්‍රීඩකයින් සලකා බලන බව කියැවේ.

තරඟාවලියේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟාවලිය දෙපක්ෂයටම ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන අතර, ස්වදේශීය පිටිවලදී තම ආධිපත්‍යය ස්ථාපිත කිරීමට කඩිනම් වන ශ්‍රී ලංකාවට අභියෝග කරමින් ඉන්දියාව රතු-කඩ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ශක්තිමත් වාර්තාව රඳවා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට ඉතා සමීප කාලයක දී කණ්ඩායමේ අඛණ්ඩතාවට ඇතිවූ ඕනෑම බාධාවක් ඉන්දීය කළමනාකාරිත්වයට ගැටළුවක් ලෙස දැනෙනු ඇත.

BCCI ඉදිරි දිනයන්හිදී කණ්ඩායමේ සංයුතිය අවසන් කරන විට, නිල නිවේදනයක් ළඟදීම අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින්, ශ්‍රී ලංකාව හා උපමහාද්වීපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss