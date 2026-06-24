ශ්රී ලංකාව මැතිවරණවලදී අමල් තීන්ත නීතිය අහෝසි කිරීමට සැරසේ
දශක ගණනාවක් පැරණි සිරිත අතහැරීමට කටයුතු
ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්රියාවලියේ දීර්ඝකාලීනව පවත්වාගෙන ආ සම්ප්රදායකට අභියෝග කරමින්, ඡන්දදායකයින්ගේ ඇඟිලිවලට අමල් තීන්ත යෙදීමේ අවශ්යතාවය ඉවත් කිරීමට රට පියවර ගනිමින් සිටී.
අමල් තීන්ත භාවිතය දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලාංකේය මැතිවරණවල හුරුපුරුදු අංගයක් ව පැවතුණි. ඡන් කේන්ද්ර කිහිපයකදී නැවත නැවතත් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමේ වංචාව වැළැක්වීමේ දෘශ්යමාන ක්රමයක් ලෙස එය ක්රියාත්මක විය. ඡන්දදායකයෙකු ඡන්දය ප්රකාශ කළ වහාම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ඇඟිල්ලට යෙදෙන මෙම තීන්ත, වංචනික ද්විත්ව ඡන්ද දැමීම වැළැක්වීමට තරම් කාලයක් දෘශ්යමාන ව පැවතිය යුතු ලෙස සැලසුම් කෙරිණි.
මැතිවරණ ආරක්ෂණ ක්රමවේදවල වෙනසක්
ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමේ ක්රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා මැතිවරණ නිලධාරීන් සතු විකල්ප ක්රමවේද කෙරෙහි වැඩෙන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරමින්, අධිකාරීන් දැන් මෙම සිරිත අතහැරීමට සූදානම් ව සිටී. වංචා සහිත නියෝජනය සහ ද්විත්ව ඡන්ද දැමීම වැළැක්වීම සඳහා නවීන ඡන්දදායක සත්යාපන ක්රම සහ යාවත්කාලීන කළ ඡන්ද නාමලේඛන ක්රමයෙන් ක්රමයට මෙම කාර්යය භාරගනිමින් තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ රාමුව නවීකරණය කිරීමේ සහ දිවයිනේ සෑම පුරවැසියෙකුටම ඡන්ද දැමීමේ අත්දැකීම සරල කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයක කොටසක් ලෙස මෙම පියවර සංඥා කෙරේ.
ඡන්දදායකයින්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
- ඡන්ද මධ්යස්ථානවලදී ඡන්දදායකයින්ගේ ඇඟිලිවලට තීන්ත යෙදීම තවදුරටත් අවශ්ය නොවනු ඇත.
- වංචනික ඡන්ද දැමීම වැළැක්වීම සඳහා මැතිවරණ නිලධාරීන් යාවත්කාලීන සත්යාපන පද්ධති මත රඳා පැවතීමට අපේක්ෂිත ය.
- මෑත කාලීන මතකයේ ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ දින ක්රියාවලියට සිදු කෙරෙන වඩාත් ප්රකටම ක්රියා පටිපාටික ප්රතිසංස්කරණවලින් එකක් ලෙස මෙම වෙනස නිරූපණය වේ.
ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව සහ ආදේශක ආරක්ෂණ ක්රමවේද පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිසි කාලයේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ය. මෙම ප්රතිසංස්කරණය නවීකරණ පියවරක් ලෙස සලකන අයගේ සහාය ද, ඡන්ද පෙට්ටිය ආසන්නයේ ශක්තිමත් වංචා විරෝධී ක්රමවේද පවත්වාගැනීම ගැන සැලකිලිමත් අයගේ විමර්ශනය ද ඇදගනු ඇතැයි ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.