Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) විසින් නිකුත් කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, 2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර වසරේ එම කාලය හා සසඳන විට ආදායම 18 සියයට ඉක්මවා ඉහළ ගොස් ඇත.

වසරින් වසර ලබා ගත් මෙම ශක්තිමත් වර්ධනය, දිවයිනේ වෙළෙඳ සංශෝධනයේ අඛණ්ඩ ගමනාන්තරයට සාක්ෂි දරන අතර, වසර ගණනාවක් පුරා පැවති මූල්‍ය කැළඹිලිවලින් අනතුරුව රටේ ආර්ථික ප්‍රතිනැගිටීම සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට සහ ව්‍යාපාරික නායකයන්ට නව බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙයි.

ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

EDB දත්ත මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ ස්ථිතිස්ථාපකතාව ඉස්මතු වන අතර, රටේ විදේශ විනිමය ආදායම ස්ථාවර කිරීමේ තීරණාත්මක ශක්තිස්ථානයක් ලෙස මෙම අංශය ක්‍රියා කර ඇත. ණය බැඳීම් ඉටු කිරීමට සහ ආනයන ධාරිතාව පවත්වා ගැනීමට දෘඪ මුදල් ගලා ඒමේ වැදගත්කම හමුවේ, අපනයන ආදායමේ අඛණ්ඩ ඉහළ යෑම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.

18 සියයටට ඉක්මවා ගිය මෙවැනි කැපී පෙනෙන වර්ධන සංඛ්‍යාවක්, ප්‍රධාන වෙළෙඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලුම් වැඩිවීම මෙන්ම දේශීය අපනයනකරුවන් තම නිෂ්පාදන පිරිනැමීම් විවිධාංගීකරණය කිරීමට සහ නව වෙළෙඳපොළවලට පිවිසීමට ගත් උත්සාහයන් ද පිළිබිඹු කරන බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත.

වර්ධනය ඇති කළ අංශ

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පදනම, විදේශ විනිමය ආදායම සාම්ප්‍රදායිකව ඇති කළ ප්‍රධාන කර්මාන්ත කිහිපයකින් සමන්විත වන අතර, ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ඇඳුම් පැළඳිලි සහ රෙදිපිළි
  • තේ සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
  • රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන
  • කුළුබඩු සහ සැකසූ ආහාර
  • කාර්මික සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක

EDB විසින් 2026 මැයි මාසයේ සංඛ්‍යාලේඛන තනි අංශ අනුව සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කර නොමැති නමුත්, මෙම කාණ්ඩ හරහා ලබා ගත් වර්ධනය ඓතිහාසිකව මාසික අපනයන කාර්ය සාධනයේ ප්‍රධාන ශක්තිය වී ඇත.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) සහාය ඇතිව ක්‍රියාත්මක කරන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුරදී මෙම ශක්තිමත් අපනයන කාර්ය සාධනය වාර්තා වේ. මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සහ විදේශ සංචිත සෞඛ්‍ය සම්පන්න මට්ටමකට ගොඩනැගීම සඳහා අපනයන ආදායම ඉහළ නැංවීම ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

මාසික අපනයන ආදායමේ 18 සියයටට ඉක්මවා ගිය ඉහළ යෑම, ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන අංශ ගෝලීය舞台 මත ශක්තිමත් පිළිගැනීමක් ලබා ගනිමින් සිටින බවට ඉතා දිරිගැන්වෙන සූචකයකි.

රජය සහ EDB විසින් මෙම ඉහළ යෑමේ ගමන් මග පවත්වා ගෙන ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා වෙළෙඳ පහසුකම් සැලසීමේ පියවර, අගය එකතු කළ නිෂ්පාදනයට ආයෝජන සහ වෙළෙඳපොළ ප්‍රවේශ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සක්‍රීයව ප්‍රවර්ධනය කර ඇත.

2026 වසරේ දෙවන භාගය පුරා මෙම ප්‍රවණතාව පවතී නම්, වාර්ෂික අපනයන සංඛ්‍යා පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු දියුණුවක් පෙන්විය හැකි අතර, එය රටේ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරතා ඉලක්ක සඳහා අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දීප්තිමත් පිතිකරු වාර්තා පොතේ තම නම සටහන් කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු, ඉන්දපූර්ව කිසිදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට —…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ ඉහළම මාසික අපනයන සංඛ්‍යාව වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදයෙන් හදිසියේ ඉහළ ගිය ඉල්ලුම මෙම ජයග්‍රහණයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම් විභාගය ජූලි 6 දක්වා කල් තබයි Sinhala

අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම් විභාගය ජූලි 6 දක්වා කල් තබයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම සම්බන්ධ අභියාචනාධිකරණ විභාගය, ඊළඟ ඉදිරිපත් කිරීම් වාරය ජූලි 6 දා දක්වා කල් දමා ඇත. මෙම කල් දැමීම අද…

24 Jun 2026 Discuss