Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 2026 වර්ෂයේදී ශක්තිමත් ගතිවේගයක් පවත්වාගෙන යමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ සම්පූර්ණ අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, ඒ හරහා රටේ බාහිර වෙළඳ කාර්යසාධනය ස්ථිරව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති බවේ සංඥා ලැබෙයි.

භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනයන්හි ශක්තිමත් වර්ධනයක්

2026 ජනවාරි සිට මැයි දක්වා කාලය තුළ භාණ්ඩ හා සේවා අපනයන එකතුව ඇස්තමේන්තුගත එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 7,393.39 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය පෙර වසරේ අනුරූප කාලය හා සැසඳීමේදී වාර්ෂිකව 7.56%ක වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරයි. ගෝලීය ආර්ථික පරිසරය ඉදිරිපත් කරන අභියෝග මධ්‍යයේ ද ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පදනමේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මෙම අංකවලින් ස්ථිර කෙරේ.

පුළුල් ආර්ථිකයට ධනාත්මක සංඥාවක්

මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ස්ථායී කිරීමට දරන උත්සාහයන් මධ්‍යයේ මෙම ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය ලැබී ඇත. රටේ අඛණ්ඩ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැඟීමට හා ණය ආපසු ගෙවීමේ බැඳීම් පවත්වාගෙන යාමට අපනයන ආදායම් වර්ධනය නිර්ණායක ශ්තම්භයක් ලෙස සැලකේ.

ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල ශ්‍රී ලාංකික භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවත්නා ස්ථිර ඉල්ලුම, දිරිගැන්වෙන ඉලක්කම් පිටුපස ඇති ගාමක සාධකය ලෙස විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත. සාම්ප්‍රදායික අපනයන කාණ්ඩ හා නැගී එන සේවා අංශ යන දෙකම සමස්ත ඉහළ යාමට දායක වී ඇති බව පෙනේ.

අපනයන-ප්‍රේරිත වර්ධනය කෙරෙහි අඛණ්ඩ අවධානයක්

ආර්ථික ශක්තිමත් භාවය සඳහා දිගුකාලීන උපාය මාර්ගයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පදනම පුළුල් කිරීම කෙරෙහි ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් හා වෙළඳ ප්‍රවර්ධන අධිකාරීන් සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කර ඇත. නවතම දත්ත අනුව, 2025 හා සැසඳීමේදී රට වඩා ශක්තිමත් වාර්ෂික සම්පූර්ණ අපනයන ඉලක්කම් සටහන් කිරීමේ මාවතේ ගමන් කරමින්, මෙම උත්සාහයන් ठोस ප්‍රතිඵල ලබාදීමට ආරම්භ කර ඇති බව පෙනේ.

ගෝලීය වෙළඳ තත්ත්වයන් අනිශ්චිත ලෙස පවතිද්දී, 2026 දෙවන භාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට මෙම අපනයන වර්ධන ගමන් මාර්ගය පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව, ආයෝජකයන්, ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් හා ආර්ථික නිරීක්ෂකයන් සියල්ලන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දේශීය පාසල් පුරා වේගවත් ආහාර සහ සීනි සහිත කෙටි ආහාර තහනම් කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් ගෙන ඇති අතර, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටමට පැමිණ ඇතැයි…

24 Jun 2026 Discuss
චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි Sinhala

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව යන ප්‍රධාන සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවල් සියල්ලෙහිම ශ්‍රී ලංකාව කරා සංචාරක පැමිණීම් ප්‍රබල ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ, ශ්‍රී…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මැතිවරණවලදී අමල් තීන්ත නීතිය අහෝසි කිරීමට සැරසේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මැතිවරණවලදී අමල් තීන්ත නීතිය අහෝසි කිරීමට සැරසේ

දශක ගණනාවක් පැරණි සිරිත අතහැරීමට කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේ දීර්ඝකාලීනව පවත්වාගෙන ආ සම්ප්‍රදායකට අභියෝග කරමින්, ඡන්දදායකයින්ගේ ඇඟිලිවලට අමල්…

24 Jun 2026 Discuss