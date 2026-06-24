Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය: රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ට ආසන්න වෙද්දී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැඩි අවධානයක

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය: රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ට ආසන්න වෙද්දී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැඩි අවධානයක

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජාතික රෝගී සංඛ්‍යාව 50,000 ට වේගයෙන් ළඟා වෙමින් තිබීම දිවයින පුරා බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය උත්සුකයන් මතු කර ඇත. ආසාදන අනුපාතය ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින් ප්‍රජාවන්ට ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස දැඩිව අවධාරණය කරමින් සිටී.

ගැඹුරු වන මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත දැඩි පීඩනයක් ඇති කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක රෝහල් මගින් මදුරු රෝගය හා සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන්ගේ ඇතුළත් කිරීම් වැඩිවීමක් වාර්තා කෙරෙමින් පවතී. ඩෙංගු වෛරසයේ ප්‍රධාන වාහකයා වන ඒඩිස් ඊජිප්තයි මදුරුවා සංවෘත ජලය තුළ ශීඝ්‍රයෙන් ගුණ වන අතර, ධාරාපතිත වර්ෂාව සමයේ දී එවැනි තත්ත්වයන් ඉතා සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වේ.

වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, නිවාස හා ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් ඔවුන්ගේ නිවාස අවට මදුරු අභිජනනය වන ස්ථාන ඉවත් කිරීමට ශීඝ්‍ර හා අඛණ්ඩ ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නේ නම් තත්ත්වය තවත් බරපතල විය හැකි බවයි.

වැඩිම අවදානමට ලක් වන්නේ කවුද?

ඩෙංගු ඕනෑම කෙනෙකුට ආසාදනය විය හැකි වුවද, ළමුන්, වැඩිහිටියන් සහ යටින් පවතින සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් ඇති පුද්ගලයින් දරුණු ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් හමු කරයි. නිසි කලට ප්‍රතිකාර නොකළ හොත් එය ජීවිතාපේක්ෂාවට තර්ජනාත්මක විය හැකිය. මරණ වළක්වා ගැනීම සඳහා කල්තියා හඳුනා ගැනීම හා නිසි වේලාවට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුම අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ පියවර

ඩෙංගු වැළැක්වීම පොදු වගකීමක් බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මහජනතාවට මතක් කරමින් සිටී. පහත සඳහන් පියවර දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ:

  • නිවස අවට මල් පෝච්චි, බාල්දි, රබර් රෝද සහ අනෙකුත් භාජනවල ඇති සියලුම සංවෘත ජලය ඉවත් කරන්න.
  • ජල ගබඩා ටැංකි හා බැරල් සෑම විටෙකම ගැළපෙන පරිදි ආවරණය කරන්න.
  • මදුරුවන් වඩාත් ක්‍රියාශීලී වන අලුයම හා සවස් යාමයේ විශේෂයෙන් මදුරු විකර්ෂක භාවිත කරන්න.
  • විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා මදුරු දැල් යට නිදා ගන්න.
  • සමේ නිරාවරණය අවම කිරීමට දිගු අතු ඇති ඇඳුම් පැළඳ ගන්න.
  • සැක සහිත ඩෙංගු අභිජනනය වන ස්ථාන ප්‍රාදේශීය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට ප්‍රමාදයකින් තොරව වාර්තා කරන්න.

රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම

දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව, ඔක්කාරය, වමනය හෝ සමේ කුෂ්ඨ ඇති වීම අත්විඳින්නේ නම් ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස නිවාසිකයන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. මේවා ඩෙංගු ආසාදනයේ සාමාන්‍ය මුල් ලකුණු වන අතර, රෝගය ඵලදායී ලෙස පාලනය කිරීම සඳහා ශීඝ්‍ර රෝග විනිශ්චය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

කල්තියා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම රෝගියාගේ ප්‍රතිඵල සඳහා තීරණාත්මක වෙනසක් ඇති කළ හැකි බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අවධාරණය කරන අතර, ස්වයං ඖෂධ ගැනීමෙන් දැඩිව වැළකී සිටිය යුතු බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ප්‍රජා ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ආයාචනයක්

රෝගී සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වෙමින් පවතින මේ මොහොතේ, මෙම වසංගතය පාලනය කිරීමේ වගකීම රජයේ ආයතනවලට හා සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට පමණක් නොව, සෑම ශ්‍රී ලාංකික නිවසකටම ඊට ඉටු කළ යුතු තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඇත. පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වා ගැනීම, ප්‍රජා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන්වලට සහභාගී වීම සහ ඔබේ ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම යන සියල්ල ම

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දේශීය පාසල් පුරා වේගවත් ආහාර සහ සීනි සහිත කෙටි ආහාර තහනම් කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් ගෙන ඇති අතර, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටමට පැමිණ ඇතැයි…

24 Jun 2026 Discuss
චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි Sinhala

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව යන ප්‍රධාන සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවල් සියල්ලෙහිම ශ්‍රී ලංකාව කරා සංචාරක පැමිණීම් ප්‍රබල ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ, ශ්‍රී…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 2026 වර්ෂයේදී ශක්තිමත් ගතිවේගයක් පවත්වාගෙන යමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ සම්පූර්ණ අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 සීමාව ඉක්මවා…

24 Jun 2026 Discuss