Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දේශීය පාසල් පුරා වේගවත් ආහාර සහ සීනි සහිත කෙටි ආහාර තහනම් කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් ගෙන ඇති අතර, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටමට පැමිණ ඇතැයි පවසන ළමා තරබාරුකම් අර්බුදයට ඵලදායී ලෙස මුහුණ දීමට බලධාරීන් තීරණාත්මක ලෙස ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

සෞඛ්‍යසම්පන්න පන්ති කාමර කරා තීරණාත්මක පියවරක්

නව රෙගුලාසි මගින් පාසල් පරිශ්‍රය තුළ වේගවත් ආහාර සහ සීනි බහුල කෙටි ආහාර නිෂ්පාදන විකිණීම හා පරිභෝජනය කිරීම තහනම් කර ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් ඉලක්ක කරගත් වඩාත්ම වැදගත් පොදු සෞඛ්‍ය මැදිහත්වීම්වලින් එකක් ලෙස සැලකේ. මෙම පියවර ජාතියේ තරුණ පරපුර අතර ආහාර සම්බන්ධ සෞඛ්‍ය ගැටලුවලට මුහුණ දීමේ රජයේ ප්‍රවේශයේ පැහැදිලි වෙනසක් සංඥා කරයි.

සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් සහ පෝෂණවේදීන් දිගු කලක සිට අනතුරු ඇඟවූ පරිදි, පාසල් අවට සකස් කළ ආහාර සහ සීනි සහිත බීම ලබාගැනීමේ ඇති වූ වැඩිවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් සහ යෞවනයන් අතර තරබාරුකම, දියවැඩියාව සහ වෙනත් බෝ නොවන රෝග තීව්‍ර ලෙස ඉහළ යෑමට හේතු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

දකුණු ආසියාව පුරා ළමා තරබාරුකම බරපතල පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ලෙස මතු වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව ද ඊට ව්‍යතිරේකයක් නොවේ. පාසල් කාලය තුළ ඇති වන දුර්වල ආහාර පුරුදු, දීර්ඝකාලීන සෞඛ්‍ය සංකූලතාවල ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, එය රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත ක්‍රමයෙන් වැඩෙන බරක් පටවයි.

  • වේගවත් ආහාර සහ වාණිජ වශයෙන් නිෂ්පාදිත සීනි සහිත කෙටි ආහාර දැන් පාසල් භූමියේ තහනම් කර ඇත
  • කුඩා කල සිටම සෞඛ්‍යසම්පන්න ආහාර පුරුදු දිරිගැන්වීම මෙම තහනමේ අරමුණයි
  • ළමා තරබාරුකම සහ ආශ්‍රිත රෝගවල අනුපාත අඩු කිරීමට මෙම ප්‍රතිපත්තිය හේතු වනු ඇතැයි බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති

ප්‍රතිචාර සහ ඉදිරි මඟ

දරුවන්ගේ පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් රජයේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කළ දෙමාපියන්, ගුරුවරුන් සහ සෞඛ්‍ය ආධාරකරුවන් විසින් මෙම තීරණය සාදරයෙන් පිළිගැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, රටේ සියලු පාසල් හරහා අනුකූලතාව සහතික කිරීමට ශක්තිමත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණ ද මෙම ප්‍රතිපත්තියට අවශ්‍ය වනු ඇත.

පාසල් වයසේ දී දරුවන් තුළ සෞඛ්‍යසම්පන්න ආහාර පුරුදු ඇති කිරීම, රාජ්‍යයක් සිය미래 ශ්‍රම බලකාය සහ සමස්ත යහපැවැත්ම සඳහා කළ හැකි වඩාත්ම ඵලදායී දිගු කාලීන ආයෝජනවලින් එකකි.

ශ්‍රී ලංකාව අපෝෂණය සහ වැඩෙන තරබාරුකම යන දෙඅංශික බරෙහි ඇල්ලී සිටින මෙම අවස්ථාවේ, මෙම තහනම ඉදිරියට තබන අර්ථවත් පියවරක් නියෝජනය කරයි. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඊළඟ පරම්පාව සඳහා මෙම ප්‍රතිපත්තිය ස්ථිර වෙනසක් බවට පත් කිරීමට දැන් අධ්‍යාපනඥයින්, දෙමාපියන් සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් එකිනෙකා සමඟ සමීප සම්බන්ධීකරණයකින් ක්‍රියා කිරීමට සිදු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි Sinhala

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව යන ප්‍රධාන සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවල් සියල්ලෙහිම ශ්‍රී ලංකාව කරා සංචාරක පැමිණීම් ප්‍රබල ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ, ශ්‍රී…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 2026 වර්ෂයේදී ශක්තිමත් ගතිවේගයක් පවත්වාගෙන යමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ සම්පූර්ණ අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 සීමාව ඉක්මවා…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මැතිවරණවලදී අමල් තීන්ත නීතිය අහෝසි කිරීමට සැරසේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මැතිවරණවලදී අමල් තීන්ත නීතිය අහෝසි කිරීමට සැරසේ

දශක ගණනාවක් පැරණි සිරිත අතහැරීමට කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේ දීර්ඝකාලීනව පවත්වාගෙන ආ සම්ප්‍රදායකට අභියෝග කරමින්, ඡන්දදායකයින්ගේ ඇඟිලිවලට අමල්…

24 Jun 2026 Discuss