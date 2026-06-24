ගමන් මැද අසනීප වූ SLTB බස් රථ රියදුරු වෙල්ලම්පිටිය අනතුරේදී මිය යයි
ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බස් රථ රියදුරෙකු රියදුරු ආසනයේ සිටියදී හදිසියේ අසනීප වී, මගීන් පිරි වාහනය වෙල්ලම්පිටිය ප්රදේශයේදී අනතුරට පත්වීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
බස් රථය ධාවනය වෙමින් තිබියදී රියදුරුට අසනීප වේ
අම්පාර බලා ගිය නියමිත මාර්ගයේ ධාවනය වෙමින් තිබියදී මෙම සිද්ධිය සිදු විය. රියදුරු රියදුරු ආසනයේ සිටියදී හදිසි වෛද්ය අර්බුදයකට ගොදුරු වී වාහනය පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වූ බව විශ්වාස කෙරේ.
රියදුරු අකර්මණ්ය වීමත් සමඟ බස් රථය මාර්ගයෙන් බැහැරව වෙල්ලම්පිටිය ප්රදේශයේදී ගැටුණු අතර, එය දේශීය ප්රජාව කම්පනයට පත් කළ අතර මහජන ප්රවාහන මාර්ගවල මගී ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් ද මතු කළේය.
අනතුර සිදු වූ අවස්ථාවේ බස් රථයේ මගීන් සිටිති
සිද්ධිය සිදු වූ අවස්ථාවේ බස් රථයේ මගීන් ගමන් කරමින් සිටියහ. අනතුරෙන් පසු හදිසි ප්රතිචාර සේවා සිද්ධිස්ථානයට ළඟා විය. රියදුරු මියගිය බව තහවුරු වූ අතර, සාමාන්ය ගමනක් ලෙස ආරම්භ වූ දෙය ඛේදජනක අවසානයකට පත් විය.
රියදුරන්ගේ සෞඛ්ය පරීක්ෂණ පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ මහජන ප්රවාහන රියදුරන් සඳහා සිදු කරනු ලබන නිතිපතා වෛද්ය පරීක්ෂණවල ප්රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳ මහජන විවාදය නැවත දල්වා ඇත. මගී වාහන පවත්වාගෙන යාම සඳහා වගකිව යුතු රියදුරන් සඳහා වඩාත් දැඩි හා නිතර සෞඛ්ය තක්සේරු කිරීම් සඳහා උපදේශක කණ්ඩායම් සහ මගීන් දෙපිරිසම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.
- බස් රථය ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ රථවාහන තොගය යටතේ ධාවනය කෙරිණි
- සිද්ධිය සිදු වූ අවස්ථාවේ එය අම්පාර බලා යන සේවාව විය
- අනතුර සිදු වූයේ වෙල්ලම්පිටිය ප්රදේශයේදීය
- රියදුරු හදිසි රෝගාබාධය හේතුවෙන් මිය ගියේය
අනතුර වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ. SLTB ආයතනය තවමත් මෙම සිද්ධිය හෝ රියදුරු සෞඛ්ය නියෝගවල කිසියම් සමාලෝචනයක් සම්බන්ධයෙන් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
මහ මාර්ගවල මගී ආරක්ෂාව තීරණාත්මක කනස්සල්ලක් ලෙස පවතින අතර, මෙම ඛේදවාචකය සියලු වෘත්තීය රියදුරන් සඳහා ක්රියාශීලී සෞඛ්ය නිරීක්ෂණවල වැදගත්කම පිළිබඳ තියුණු මතක්කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.
විමර්ශන කටයුතු දිගටම කෙරෙන විට තවදුරටත් තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.