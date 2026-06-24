රාජ්ය අංශයේ වැටුප් හා විශ්රාම වැටුප් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට සාමාජිකයන් 14 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක කටයුතු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශයේ සේවකයන් අතර දිගු කලක් තිස්සේ පවතින අසහනයන් නිරාකරණය කිරීම සඳහා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, රජයේ සේවකයන් හා විශ්රාමිකයන්ට බලපාන වැටුප් හා විශ්රාම වැටුප් සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම සඳහා සාමාජිකයන් 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කැප වූ වැටුප් හා විශ්රාම වැටුප් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවා ඇත.
කොමිෂන් සභාවේ ව්යුහය හා නායකත්වය
නව වශයෙන් පිහිටුවන ලද මෙම සභාවේ සභාපති ධුරයට විශ්රාමික අමාත්යාංශ ලේකම් අශෝක පීරිස් මහතා පත් කර ඇති අතර, සංකීර්ණ හා පුළුල් විමර්ශන ක්රියාවලියක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම කාර්යයට ඔහු පරිණත පරිපාලන අත්දැකීම් රැගෙන එනු ඇත. සාමාජිකයන් 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කොමිෂන් සභාවේ සංයුතිය, මෙම කරුණ පිළිබඳ පුළුල් ප්රවීණත්වයක් හා නියෝජනයක් ඇතිව ප්රවේශ වීමට රජය සූදානම් බව පෙන්නුම් කරයි.
බොහෝ කලක් බලාපොරොත්තු වූ ප්රතිචාරයක්
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශයේ සේවකයන් හා විශ්රාමිකයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ජීවන වියදමේ ඉහළ යෑම සමඟ සරිලන ලෙස නොගැලපෙන වැටුප් ව්යුහයන් හා විශ්රාම වැටුප් හිමිකම් පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. මෙම කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම, මෙම ගැටලු සඳහා ව්යුහගත, ක්රමානුකූල අවධානයක් අවශ්ය බවට දිසානායක පරිපාලනය විසින් ඉදිරිපත් කළ නිල පිළිගැනීමක් නියෝජනය කරයි.
රාජ්ය සේවකයන්ට ඇති වැදගත්කම
මෙම පියවර වෘත්තීය සමිති හා රාජ්ය අංශ සංගම් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ බොහොමයක් අනුප්රාප්තික රජයන්ගෙන් වැටුප් හා විශ්රාම ප්රතිලාභ පිළිබඳ සමස්ත සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලෙස නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටියේය. කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශවලින් ප්රතිලාභ ලබාගත හැකි අය අතර:
- සියලු අමාත්යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු හරහා සිටින වත්මන් රජයේ සේවකයන්
- රාජ්ය විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම් මත යැපෙන විශ්රාමික රාජ්ය සේවකයන්
- විශ්රාම වැටුප් හිමිකම් ලබා ගන්නා මියගිය රජයේ සේවකයන්ගේ වැන්දඹුවන් හා යැපෙන්නන්
කොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිවරයාට තම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කොමිෂන් සභාවේ කාල නිර්ණය හා කොන්දේසි විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර රජය විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.