Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට සාමාජිකයන් 14 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක කටයුතු කරයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට සාමාජිකයන් 14 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක කටයුතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් අතර දිගු කලක් තිස්සේ පවතින අසහනයන් නිරාකරණය කිරීම සඳහා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, රජයේ සේවකයන් හා විශ්‍රාමිකයන්ට බලපාන වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම සඳහා සාමාජිකයන් 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කැප වූ වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවා ඇත.

කොමිෂන් සභාවේ ව්‍යුහය හා නායකත්වය

නව වශයෙන් පිහිටුවන ලද මෙම සභාවේ සභාපති ධුරයට විශ්‍රාමික අමාත්‍යාංශ ලේකම් අශෝක පීරිස් මහතා පත් කර ඇති අතර, සංකීර්ණ හා පුළුල් විමර්ශන ක්‍රියාවලියක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම කාර්යයට ඔහු පරිණත පරිපාලන අත්දැකීම් රැගෙන එනු ඇත. සාමාජිකයන් 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කොමිෂන් සභාවේ සංයුතිය, මෙම කරුණ පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රවීණත්වයක් හා නියෝජනයක් ඇතිව ප්‍රවේශ වීමට රජය සූදානම් බව පෙන්නුම් කරයි.

බොහෝ කලක් බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිචාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් හා විශ්‍රාමිකයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ජීවන වියදමේ ඉහළ යෑම සමඟ සරිලන ලෙස නොගැලපෙන වැටුප් ව්‍යුහයන් හා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම, මෙම ගැටලු සඳහා ව්‍යුහගත, ක්‍රමානුකූල අවධානයක් අවශ්‍ය බවට දිසානායක පරිපාලනය විසින් ඉදිරිපත් කළ නිල පිළිගැනීමක් නියෝජනය කරයි.

රාජ්‍ය සේවකයන්ට ඇති වැදගත්කම

මෙම පියවර වෘත්තීය සමිති හා රාජ්‍ය අංශ සංගම් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ බොහොමයක් අනුප්‍රාප්තික රජයන්ගෙන් වැටුප් හා විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ සමස්ත සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලෙස නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටියේය. කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශවලින් ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි අය අතර:

  • සියලු අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු හරහා සිටින වත්මන් රජයේ සේවකයන්
  • රාජ්‍ය විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් මත යැපෙන විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන්
  • විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් ලබා ගන්නා මියගිය රජයේ සේවකයන්ගේ වැන්දඹුවන් හා යැපෙන්නන්

කොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිවරයාට තම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කොමිෂන් සභාවේ කාල නිර්ණය හා කොන්දේසි විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර රජය විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දේශීය පාසල් පුරා වේගවත් ආහාර සහ සීනි සහිත කෙටි ආහාර තහනම් කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් ගෙන ඇති අතර, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටමට පැමිණ ඇතැයි…

24 Jun 2026 Discuss
චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි Sinhala

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව යන ප්‍රධාන සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවල් සියල්ලෙහිම ශ්‍රී ලංකාව කරා සංචාරක පැමිණීම් ප්‍රබල ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ, ශ්‍රී…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 2026 වර්ෂයේදී ශක්තිමත් ගතිවේගයක් පවත්වාගෙන යමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ සම්පූර්ණ අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 සීමාව ඉක්මවා…

24 Jun 2026 Discuss