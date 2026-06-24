ප්රංශ බිරිඳ දශකයකට වැඩි කාලයක් සිරකර අතවර කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පාකිස්තාන පුරුෂයෙකු අත්අඩංගුවට
තම ප්රංශ බිරිඳ සහ දරුවන් වසර 12කට අධික කාලයක් නිවස තුළ සිරකර අඛණ්ඩ අතවරයන්ට ලක් කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පුරුෂයෙකු පාකිස්තාන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
වසර ගණනාවක් සිරගතව සිටි කාන්තාව බේරාගනී
ප්රංශ ජාතිකයෙකු වන එම පීඩිත කාන්තාව, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ස්වාමිපුරුෂයා අතින් දරාගත නොහැකි ව්යසනකාරී තත්ත්වයකට ලක්වූ බව වටහාගත් පොලිසිය ඇය අවසානයේ බේරාගත්තේය. ස්වකීය කැමැත්තට එරෙහිව රඳවා තබා ඇති බව කියනු ලබන නිවාසයෙන් එම කාන්තාව සහ දරුවන් මුදා ගැනීමට බලධාරීහු කටයුතු කළහ.
ස්වාමිපුරුෂයා අත්අඩංගුවට ගත් බව පාකිස්තාන පොලිසිය තහවුරු කළ අතර, ඔහු සිය පවුලේ අයගේ නිදහස සීමා කිරීම පමණක් නොව, සිරකර සිටි වසරවල දී ඔවුන්ට ශාරීරික අතවර ද සිදු කළ බව චෝදනා එල්ල වී තිබේ. මෙම සිද්ධිය පාකිස්තානය තුළ මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
කියනු ලබන අතවරවල විස්තර
විමර්ශකයන් පවසන අනුව, එම කාන්තාව සහ දරුවන් දශකයකට අධික කාලයක් තිස්සේ නිවසින් පිටවීම වළකා ලා තිබිණි. කියනු ලබන මෙම සිරකිරීමේ දීර්ඝ ස්වභාවය, පාකිස්තානයේ පදිංචිව සිටින විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් අතර බරපතල සංකාවන් ඇති කර ඇත.
බේරාගනු ලැබූ කාන්තාව ප්රංශ පුරවැසියෙකු වන අතර, දෙරට බලධාරීන් විමර්ශනයේ ප්රගතිය සහ පසුකාලීන නෛතික කටයුතු නිරීක්ෂණය කරත්ම, මෙම සිද්ධිය ඉස්ලාමාබාද් සහ පැරිස් අතර රාජ්යතාන්ත්රික අවධානයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සැකකරු නෛතික පියවරවලට මුහුණ දෙයි
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුරුෂයා දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, අනවසරයෙන් රඳවා ගැනීම සහ අතවර කිරීම සම්බන්ධ චෝදනාවලට මුහුණ දීමට ඉඩ ඇත. නිවස තුළ සිදු කළ බවට කියනු ලබන අපරාධවල සම්පූර්ණ ප්රමාණය තහවුරු කිරීම සඳහා බලධාරීන් කටයුතු කරන බවත්, විමර්ශනය තවමත් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන බවත් පාකිස්තාන නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීහු පෙන්වා දී ඇත.
ඉඟියක් හෝ පැමිණිල්ලක් හෝ විදේශ බලධාරියෙකුගේ මැදිහත්වීමක් ඇසුරෙන් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම ආරම්භ වූයේ කෙසේදැයි නිලධාරීන් තවම හෙළිදරව් කර නොමැත. සිද්ධිය පාකිස්තාන නීති පද්ධතිය හරහා ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිද්ධිය, ගෘහස්ථ අතවර පිළිබඳ සහ — විශේෂයෙන් විදේශ ජාතිකයන් — සිය පුරවැසිභාවය හිමි නොවන රටවල සහාය ජාලයන් හෝ නෛතික පිළියම් සඳහා සීමිත ප්රවේශයක් ඇති පුද්ගලයන්ගේ අනතුරට ලක්විය හැකි ස්වභාවය පිළිබඳ කනස්සල්ල නැවතත් ඉස්මතු කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.