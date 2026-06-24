Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමට OMP සහ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹේ

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමට OMP සහ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹේ

අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) සහ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශය (BOR) යන ආයතන දෙක අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් (MOU) අත්සන් කිරීමෙන් එම දෙආයතනය අතර නිල සම්බන්ධතාව විධිමත් කර ගනු ලැබ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ආයතනික සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමේ දිශාවෙන් මෙය සැළකිය යුතු පිය‍වරක් ලෙස සැලකේ.

මෙම ගිවිසුම 2026 ජූනි 24 වැනිදා අත්සන් කරන ලද අතර, රටේ ඉතාමත් සංවේදී හා දීර්ඝකාලීන මානවීය ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමේදී ඒකාබද්ධ වගකීම් දරන ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන දෙකක් එකමුතු කිරීමට මෙමගින් හැකියාව සැලසේ.

ආයතනික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් සම්බන්ධ ගැටලූ විසඳීමේදී ආයතන දෙකට වඩාත් ඵලදායී ලෙස කටයුතු කළ හැකි වන පරිදි සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කොටගෙන මෙම MOU සකස් කර ඇත. ගැටුම් හා සිවිල් නොසන්සුන්තාවයන් සමයේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් ස්වාධීනව සෙවීම හා සොයා ගැනීම සඳහා ස්ථාපිත කරන ලද OMP කාර්යාලය, ආයතනික හවුල්කාරිත්වයේ ජාලය ක්‍රමාන්තරව ගොඩනඟමින් සිටී.

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශය සමඟ ඇති කරගත් මෙම නවතම ගිවිසුම, OMP විසින් විවිධ සංවිධාන සමඟ අත්සන් කර ඇති අවබෝධතා ගිවිසුම් ගණනාවකට නව එකතුවක් ලෙස සැලකෙන අතර, ස්වකීය වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා ඒ ආයතනය අනුගමනය කරන සහයෝගී සහභාගිත්වයේ පුළුල් උපාය මාර්ගය ද එමගින් පිළිබිඹු වේ.

අඛණ්ඩ කැපවීමක්

අත්සන් කිරීමේ උත්සවයට ආයතන දෙකෙහිම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිතයින් එක්ව සිටි අතර, දිවයිනේ සෑම කෙළවරකම අතුරුදහනට ලක්වීම් නිසා පීඩාවට පත් පවුල්වල අයිතිවාසිකම් හා අවශ්‍යතා ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා දෙආයතනයටම පවතින ඒකාබද්ධ කැපවීම එමගින් අවධාරණය විය.

අතුරුදහන් වූ ආදරණීයයන් ගැන පිළිතුරු සෙවීමට වසර ගණනාවක් ගත කළ අනන්ත ශ්‍රී ලාංකික පවුල් සදහා, මෙවැනි විධිමත් ගිවිසුම් ඔවුන්ගේ වේදනාවට හා අවිනිශ්චිතතාවට ලබා දෙන අර්ථවත් ආයතනික ප්‍රතිචාරයක් ලෙස සැලකේ.

MOU ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් ලෙස ඉදිරි මාසවලදී OMP සහ BOR යන දෙආයතනයෙන්ම ඒකාබද්ධ වැඩසටහන් සහ සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයන් ගෙනහැර දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දේශීය පාසල් පුරා වේගවත් ආහාර සහ සීනි සහිත කෙටි ආහාර තහනම් කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් ගෙන ඇති අතර, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටමට පැමිණ ඇතැයි…

24 Jun 2026 Discuss
චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි Sinhala

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව යන ප්‍රධාන සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවල් සියල්ලෙහිම ශ්‍රී ලංකාව කරා සංචාරක පැමිණීම් ප්‍රබල ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ, ශ්‍රී…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 2026 වර්ෂයේදී ශක්තිමත් ගතිවේගයක් පවත්වාගෙන යමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ සම්පූර්ණ අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 සීමාව ඉක්මවා…

24 Jun 2026 Discuss