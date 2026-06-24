Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාවකච්චේරි උප සභාපති ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට දැඩි විවේචනයක්

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාවකච්චේරි උප සභාපති ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට දැඩි විවේචනයක්

චාවකච්චේරි නගර සභාවේ උප සභාපති ජී. කිෂෝර් ඔහුගේ තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ගත් තීරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මවලට එරෙහිව දේශපාලන අරමුණින් ගනු ලැබූ ක්‍රියාවක් බව හැඳින්වූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රී.ල.පො.පෙ.) නායක නාමල් රාජපක්ෂ, එම තීරණය දැඩිව හෙළා දැකීය.

ආණ්ඩුකාරවරයාගේ තීරණය තීව්‍ර විවේචනයට ලක්වේ

චාවකච්චේරි නගර සභාවේ උප සභාපති ජී. කිෂෝර්ව ඔහුගේ තනතුරෙන් බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කිරීමට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ගත් මෙම මතභේදාත්මක පියවර, රටපුරා විපක්ෂ දේශපාලකයන්ගෙන් දැඩි දේශපාලන ප්‍රතිරෝධයකට ලක්ව ඇත.

විධායක බලය අයාලේ යාම ලෙස හඳුන්වන ක්‍රියාවලට ප්‍රසිද්ධියේ විරෝධය පළ කර ඇති නාමල් රාජපක්ෂ, මෙම ඉවත් කිරීම, තේරී පත් වූ දේශීය රාජ්‍ය නියෝජිතයන්ගේ සහ ඔවුන් සේවය කරන ප්‍රජාවන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම්වලට එල්ල වූ අපහාසයක් ලෙස දැඩිව හෙළා දමමින් ප්‍රමාද නොවී ප්‍රතිචාර දැක්වීය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වගවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය

ආණ්ඩුකාරවරයාගේ මෙම පියවර විවේචනය කරන්නෝ, පැහැදිලි සාධාරණීකරණයක් නොමැතිව තේරී පත් වූ හෝ පත් කරන ලද දේශීය රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඉවත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලනය සඳහා භයානක පූර්වාදර්ශයක් නිර්මාණය කරන බව පෙන්වා දෙති. යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සැලකිය යුතු ජනගහනයකට සේවය සපයන චාවකච්චේරි නගර සභාවේ නායකත්ව ව්‍යුහයට ඕනෑම බාධාවක් ප්‍රාදේශීය පරිපාලනයට පුළුල් ලෙස බලපෑම් ඇති කළ හැකිය.

නාමල් රාජපක්ෂ, සුදුසු බලධාරීන්ගෙන් මෙම තීරණය නැවත සමාලෝචනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නිසි절차 අනුගමනය කළේ දැයි තහවුරු කරගන්නා ලෙසද ඉල්ලීය. ශාසනමය ව්‍යුහ කෙරෙහි විශ්වාසය දිනෙන් දිනිය බිඳ වැටෙමින් පවතින මෙවැනි අවස්ථාවක, එවැනි ක්‍රියාමාර්ග පළාත් ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ක්ෂය කළ හැකි බවද ඔහු අනතුරු ඇඟවීය.

උතුරේ දේශපාලන උද්වේගය

මෙම සිදුවීම, මධ්‍යම රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ දේශීය දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් අතර ගැටුම් දිගුකාලීන ආතතිය ජනනය කරමින් පැමිණෙන උතුරු පළාතේ ශාසනය හැඩගස්වන සංකීර්ණ දේශපාලන ගතිකයන් නැවත ඉස්මතු කළේය.

ප්‍රදේශයේ විපක්ෂ දේශපාලකයන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයෝ ද සමාන ගැටලු පෙන්වා දෙමින්, තේරී පත් වූ හා පත් කරන ලද දේශීය නියෝජිතයන්ට කෙලින්ම බලපාන ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාර්යාලය ගන්නා තීරණවලදී වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ වගවීමක් ඉල්ලා සිටිති.

වාර්තා කරන මොහොත වන විට, ජී. කිෂෝර් උප සභාපති තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට හේතු සාධක පැහැදිලි කරමින් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාර්යාලය සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ ඉදිරි තතු, රටපුරා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගය අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වෙයි Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගය අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වෙයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම පිළිබඳ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන නීතිමය කටයුතු මධ්‍යයේ, එය අද වැඩිදුරටත් සලකා බැලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ…

24 Jun 2026 Discuss
තරුණ තාරකා වෛභව් සූර්යවංශීට ඉංග්‍රීසි T20 සංචාරයේදී වෙනම ඇඳුම් මාරු කාමරයක් Sinhala

තරුණ තාරකා වෛභව් සූර්යවංශීට ඉංග්‍රීසි T20 සංචාරයේදී වෙනම ඇඳුම් මාරු කාමරයක්

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉංග්‍රීසිය සමඟ ඔවුන්ගේ ඉදිරි T20 තරඟාවලිය සඳහා සංචාරය කරන විට, නැගී එන ඉන්දීය යෞවන පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීට වෙනම ඇඳුම් මාරු කිරීමේ…

24 Jun 2026 Discuss
ප්‍රංශ බිරිඳ දශකයකට වැඩි කාලයක් සිරකර අතවර කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පාකිස්තාන පුරුෂයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

ප්‍රංශ බිරිඳ දශකයකට වැඩි කාලයක් සිරකර අතවර කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පාකිස්තාන පුරුෂයෙකු අත්අඩංගුවට

තම ප්‍රංශ බිරිඳ සහ දරුවන් වසර 12කට අධික කාලයක් නිවස තුළ සිරකර අඛණ්ඩ අතවරයන්ට ලක් කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පුරුෂයෙකු පාකිස්තාන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.…

24 Jun 2026 Discuss