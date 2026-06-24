Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගිං ගඟේ කොන්ක්‍රීට් කණුවකට බැඳ තිබූ මෘතදේහය — අභිරහස් මරණයක් වටා මහේස්ත්‍රාත් විමර්ශනයක්

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගිං ගඟේ කොන්ක්‍රීට් කණුවකට බැඳ තිබූ මෘතදේහය — අභිරහස් මරණයක් වටා මහේස්ත්‍රාත් විමර්ශනයක්

හඳුනා නොගත් පුද්ගලයෙකුගේ මෘතදේහයක් ගිං ගඟේ පාවෙමින් තිබියදී සොයාගැනීමත් සමඟ, අඟහරුවාදා මහේස්ත්‍රාත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලදී. එම මෘතදේහය කොන්ක්‍රීට් කණුවකට අත් බැඳ තිබූ බව සොයාගැනීමෙන් අධිකාරීන් අතර ඔහුගේ මරණය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ දැඩි සැකයක් ඇති විය.

ගඟේ සිරුරක් සොයාගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ පිහිටි ගිං ගඟේ, දිය ඇළේ සිරුරක් ගැන ප්‍රාදේශීය වාසීහු දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව, මෙම භීතිජනක සොයාගැනීම සිදු විය. ඒ අවස්ථාවේ එම පුද්ගලයාගේ අත් බැඳ, ශරීරය කොන්ක්‍රීට් කණුවකට තද කර ඇති බව හෙළිදරව් වූ අතර, එය වහාම අපරාධ සිද්ධියකට ඇඟිලි දිනූ බවට සැකයක් ඇති කළේය.

පොලිසිය දැනුවත් කරන ලදී. ඔවුහු සිදුවූ ස්ථානයට ගොස් ඇතිව, ඉන් අනතුරු ව මෙම සිද්ධිය, මෘතකයාගේ මරණයේ හේතු හා ස්වභාවය විමර්ශනය කිරීම සඳහා, රසමිලේ විමර්ශනයකට ලක් කිරීම් සඳහා, ස්ථිර ක්‍රියාදාමයක් ලෙස, ව්‍යවහාරයේ ඇති පරිදි, ආශ්‍රිත ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ, නිල ව, ගිනිදී, ශ්‍රී ලංකා ව, ව, ශ්‍රී ලා, ශ්‍රී, ශ, මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු වෙත යොමු කරන ලදී.

මහේස්ත්‍රාත් විමර්ශනය ආරම්භ කිරීම

සැකසහිත හෝ පැහැදිලි නොවන තත්ත්වයන් යටතේ මරණයක් සිදු වූ විට, ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා පිළිවෙල ලෙස, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් විමර්ශනයක් නිසි පරිදි ආරම්භ කරන ලදී. මෙම විමර්ශනය, මෘතකයාගේ අනන්‍යතාවය සහ සිදුවූ මරණයේ නිශ්චිත හේතුව තහවුරු කිරීම අරමුණු කරයි.

මෙය මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් ලෙස සලකා බලන්නේදැයි අධිකාරීන් තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර නොමැති නමුත්, මෘතදේහය සොයාගත් ආකාරය නිසා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය වී තිබේ.

විමර්ශනය දිගටම පවතී

මෘතකයා හඳුනාගැනීමට සහ ඔහුගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් නිශ්චිත කිරීමට පොලිසිය විමර්ශන දිගටම සිදු කරමින් සිටී. අවට ප්‍රදේශවල වාසීන් අධිකාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස සහ විමර්ශනයට ආධාර කළ හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට සහ මරණ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබෙත්ම, වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය රැකගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අහිතකර ආහාර තහනම් කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දේශීය පාසල් පුරා වේගවත් ආහාර සහ සීනි සහිත කෙටි ආහාර තහනම් කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් ගෙන ඇති අතර, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටමට පැමිණ ඇතැයි…

24 Jun 2026 Discuss
චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි Sinhala

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබල සංචාරක රැල්ලක් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව මිලියනයක සංචාරක සංඛ්‍යාව ඉක්මවයි

චීනය, එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව යන ප්‍රධාන සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවල් සියල්ලෙහිම ශ්‍රී ලංකාව කරා සංචාරක පැමිණීම් ප්‍රබල ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ, ශ්‍රී…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය 2026 වර්ෂයේදී ශක්තිමත් ගතිවේගයක් පවත්වාගෙන යමින්, වසරේ පළමු මාස පහ තුළ සම්පූර්ණ අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 සීමාව ඉක්මවා…

24 Jun 2026 Discuss