2026 5 වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය අගෝස්තු 9 දින තහවුරු කෙරේ
2026 වර්ෂයේ 5 වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය අගෝස්තු 9 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඒ.කේ.එස්. ඉන්දිකා කුමාරී ලියනගේ මහත්මිය සඳහන් කළාය.
මෙම නිවේදනය, දරුවන්ගේ අධ්යාපන සූදානම් කාලසටහන් සැලසුම් කිරීම සඳහා විභාග දිනය තහවුරු වීමට බලා සිටි ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින දහස් ගණනක් පවුල් සඳහා ඉමහත් සහනයක් ගෙන දෙයි.
5 වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය ශ්රී ලාංකේය ප්රාථමික අධ්යාපන ක්රමයේ වඩාත් ම වැදගත් අධ්යාපනික이정표 වලින් එකකි. ප්රාථමික අධ්යාපනයේ පස්වන වසර සම්පූර්ණ කරන සිසුන් විසින් වාර්ෂිකව මෙම විභාගයට පෙනී සිටින අතර, එය ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කරයි — ශිෂ්යත්ව ප්රදානය සඳහා අධ්යාපනිකව දක්ෂ සිසුන් හඳුනා ගැනීම සහ දිවයිනේ ප්රමුඛ ජාතික පාසල් සඳහා ඇතුළත්වීමේ සුදුසුකම් තීරණය කිරීම.
කීර්තිමත් ජාතික පාසලකට ඇතුළත්වීම සිසුවෙකුගේ අධ්යාපන ගමනට සහ අනාගත අවස්ථාවන්ට දිගුකාලීන බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බැවින්, විභාග ප්රතිඵල ඉතා වැදගත් සාධකයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
දිනය නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇති බැවින්, දෙමාපියන් සහ සිසුන් තහවුරු කළ දිනය සටහන් කර ගනිමින් කල් ඇතිව අවශ්ය සූදානම් සිදු කර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. පාසල් සහ උපකාර පන්ති ආයතන ද ඒ අනුව සිය සූදානම් වැඩසටහන් සකස් කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විභාග මධ්යස්ථාන, ලියාපදිංචි절차 සහ අනෙකුත් කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නියමිත වේලාවේ දී විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.