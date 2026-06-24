Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 9 දින තහවුරු කෙරේ

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 9 දින තහවුරු කෙරේ

2026 වර්ෂයේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 9 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඒ.කේ.එස්. ඉන්දිකා කුමාරී ලියනගේ මහත්මිය සඳහන් කළාය.

මෙම නිවේදනය, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සූදානම් කාලසටහන් සැලසුම් කිරීම සඳහා විභාග දිනය තහවුරු වීමට බලා සිටි ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින දහස් ගණනක් පවුල් සඳහා ඉමහත් සහනයක් ගෙන දෙයි.

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වඩාත් ම වැදගත් අධ්‍යාපනික이정표 වලින් එකකි. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ පස්වන වසර සම්පූර්ණ කරන සිසුන් විසින් වාර්ෂිකව මෙම විභාගයට පෙනී සිටින අතර, එය ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කරයි — ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය සඳහා අධ්‍යාපනිකව දක්ෂ සිසුන් හඳුනා ගැනීම සහ දිවයිනේ ප්‍රමුඛ ජාතික පාසල් සඳහා ඇතුළත්වීමේ සුදුසුකම් තීරණය කිරීම.

කීර්තිමත් ජාතික පාසලකට ඇතුළත්වීම සිසුවෙකුගේ අධ්‍යාපන ගමනට සහ අනාගත අවස්ථාවන්ට දිගුකාලීන බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බැවින්, විභාග ප්‍රතිඵල ඉතා වැදගත් සාධකයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

දිනය නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇති බැවින්, දෙමාපියන් සහ සිසුන් තහවුරු කළ දිනය සටහන් කර ගනිමින් කල් ඇතිව අවශ්‍ය සූදානම් සිදු කර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. පාසල් සහ උපකාර පන්ති ආයතන ද ඒ අනුව සිය සූදානම් වැඩසටහන් සකස් කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විභාග මධ්‍යස්ථාන, ලියාපදිංචි절차 සහ අනෙකුත් කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නියමිත වේලාවේ දී විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිතුරු සොයයි — අටක් බරෙන් පැමිණෙන ශ්‍රී ලංකා සංචාරය Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිතුරු සොයයි — අටක් බරෙන් පැමිණෙන ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ගෙදර පිටියේ දී ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දක්වන මෙම දෙමළ ශ්‍රේණිය ඔස්සේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි ඉතාමත් දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයකට ගෙවෙලා ආ නාස්තිය…

24 Jun 2026 Discuss
චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දීප්තිමත් පිතිකරු වාර්තා පොතේ තම නම සටහන් කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු, ඉන්දපූර්ව කිසිදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට —…

24 Jun 2026 Discuss
2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි Sinhala

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) විසින් නිකුත් කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, 2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර…

24 Jun 2026 Discuss