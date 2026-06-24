Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල්ටීටීඊ කඳවුරුවලින් අත්අඩංගුවට ගත් රන් ආභරණ මාස තුනක් තුළ නියම හිමිකරුවන්ට ආපසු දෙනු ලැබේ - පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල්ටීටීඊ කඳවුරුවලින් අත්අඩංගුවට ගත් රන් ආභරණ මාස තුනක් තුළ නියම හිමිකරුවන්ට ආපසු දෙනු ලැබේ - පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි

හිටපු දෙමළ ඊළම් විමුක්ති කොටි (එල්ටීටීඊ) කඳවුරුවලින් සොයාගත් රන් ආභරණ ඒවායේ නියම හිමිකරුවන් වෙත ආපසු ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරි මාස තුන තුළ සම්පූර්ණ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය අපේක්ෂා කරන බව බදාදා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලදී.

රටේ දශක ගණනාවක් පැවති සිවිල් යුද්ධය නිමාවීමෙන් පසු ඉතිරිව ඇති ගැටලු වලින් එකක් විසඳීම සඳහා ගනු ලබන සැලකිය යුතු පියවරක් සංඥා කරමින්, නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) අරුණ ජයසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ යොමු කරන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් මෙම නිවේදනය සිදු කළේය.

දිගු කලක් බලාසිටි විසඳුම

2009 මැයි මාසයේ සිවිල් යුද්ධය නිමාවීමෙන් පසු හිටපු එල්ටීටීඊ පාලනය යටතේ පැවති භූමි ප්‍රදේශවලින් ප්‍රශ්නගත රන් ආභරණ සොයාගනු ලැබීය. ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර ජනතාව ඇතුළු බොහෝ පවුල් සඳහා, යුද්ධයේදී අහිමි වූ පෞද්ගලික වටිනාකම් ඇති දෑ නැවත ලබාගැනීමේ අපේක්ෂාව ගැඹුරු චිත්තවේගීය හා භෞතික වැදගත්කමක් දරයි.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශය පෙන්නුම් කරන්නේ, සොයාගත් භාණ්ඩවල නීත්‍යානුකූල හිමිකරුවන් හඳුනාගෙන තහවුරු කිරීම සඳහා බලධාරීන් ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කර ඇති අතර, ඒ ක්‍රියාවලිය දැන් අවසන් අදියරට ළඟා වී ඇති බවයි.

යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියාවට දිගු කරන අතක්

ගැටුම් කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් හෝ සොයාගත් පෞද්ගලික දේපළ ආපසු ලබා දීම, සදිච්ඡාවේ වැදගත් 身振ඉමක් ලෙසද, පුළුල් ජාතික සංහිඳියා ප්‍රයත්නයේ අංගයක් ලෙසද බහුලව සැලකේ. බලපෑමට ලක් වූ බොහෝ පවුල් යුද්ධයේ අවුල් ජාලය මධ්‍යයේ අහිමි වූ වටිනාකම් ඇති දෑ ආපසු ලබාගැනීම සඳහා වසර ගණනාවක් බලා සිටියහ.

මාස තුනක් තුළ භාර දීමේ කටයුත්ත සම්පූර්ණ කිරීමේ රජයේ කැපවීම, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රජාවන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ රට පුරා සංහිඳියා ආධාරකරුවන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ බෙදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි

තීව්‍ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම් දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන…

24 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් දහයක් නිල වශයෙන් භාරදීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂා සමත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන දෙකක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ කෙරෙන් ආර්ථික ය立直 ගෙන යාම සහ…

24 Jun 2026 Discuss