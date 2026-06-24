නව මාධ්ය පනත් කෙටුම්පත අන්තර්ජාල නිදහසට තර්ජනයක් බව ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් සංවිධානය අනතුරු අඟවයි
සමාජ මාධ්ය ආරක්ෂකයින්ගේ සන්ධානයක් විසින් මෑතකදී ගැසට් කරන ලද නීති කෙටුම්පතක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇති අතර, එම නීතිය ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් නිදහස මූලිකවම ඛණ්ඩනය කළ හැකි බව ඔවුහු පවසති.
චාර්ටර්ඩ් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් මීඩියා පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කිරීමට රජය ගත් තීරණය අනුව, සමාජ මාධ්ය ප්රකාශනය සඳහා වූ සාමූහිකය (CSMD) දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති අතර, යෝජිත නීතිය මාර්ගගත අවකාශයේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහසට සැලකිය යුතු ඇඟවීම් රැගෙන එන බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
ඩිජිටල් ප්රකාශනයට එල්ල වන තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ප්රජාවේ විවිධ කටහඬ නියෝජනය කරන CSMD, මෙම පනත් කෙටුම්පත නීතිය බවට පත් වුවහොත් රටේ සමාජ මාධ්ය කටයුතු සහ මාර්ගගත අන්තර්ගතය මත පුළුල් සීමාවන් පනවා ගත හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත. මෙම කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තු ක්රියාවලිය තුළ ඉදිරියට යාමට පෙර, නීති立法කරුවන් සහ සිවිල් සමාජය එය දැඩිව සමීක්ෂණය කළ යුතු බව සංවිධානය 촉求කර සිටී.
ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයින් තර්ක කරන්නේ දුර්වල ලෙස සකස් කරන ලද මාධ්ය නීති, නීත්යානුකූල පොදු සංවාදය නිහඬ කිරීමේ, මාර්ගගත මාධ්යවේදී කටයුතු සීමා කිරීමේ සහ සාමාන්ය පුරවැසියන්ට සමාජ වේදිකාවල සිය අදහස් නිදහසේ ප්රකාශ කිරීමේ හැකියාව කප්පාදු කිරීමේ ශක්යතාවක් දරන බවයි.
සිවිල් සමාජය තුළ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
CSMD ගේ අනතුරු ඇඟවීම, මාර්ගගත කථනය ඉලක්ක කරගත් ලෙස සැලකෙන නීති පියවර ගැන ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජය තුළ ক্রমশ වැඩෙමින් පවතින සැකයට හඬ නගන සමූහයකට අලුතෙන් එකතු වේ. එවැනි පනත් කෙටුම්පත් විවේචකයින් බොහෝ විට පෙන්වා දෙන්නේ, නියාමනය ලෙස ආවරණය කරගනිමින් පුද්ගලයන් හෝ මාධ්ය ආයතන හඹා යාමට අවිශේෂිත හෝ පුළුල් විධිවිධාන යොදාගැනීමේ අවදානම පිළිබඳවය.
මෙම කෙටුම්පත ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර — මාධ්යවේදීන්, ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ සාමාන්ය ජනතාව ඇතුළු — පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ විනිවිදභාවයෙන් යුත් හා සහභාගීත්ව සාකච්ඡාවක් සිදු කරන ලෙස සන්ධානය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාව සිය අර්බුදයෙන් පසු දේශපාලන හා ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීම සඳහා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, ඩිජිටල් ප්රකාශන ආරක්ෂා කිරීම ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ සහ පොදු වගවීමේ මූලාශ්රයක් ලෙස පවතින බව මාධ්ය නිදහස ආරක්ෂකයින් අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.