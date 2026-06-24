Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පිරිසිදු කාන්තාව" ප්‍රචාරක වාරණය දිගු කෝපය ඇවිළවීමෙන් පසු ඩෙටෝල් සමාව ඉල්ලා චීනයෙන් දැන්වීම ඉවත් කරයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පිරිසිදු කාන්තාව" ප්‍රචාරක වාරණය දිගු කෝපය ඇවිළවීමෙන් පසු ඩෙටෝල් සමාව ඉල්ලා චීනයෙන් දැන්වීම ඉවත් කරයි

ගෝලීය සනීපාරක්ෂක වෙළඳ නාමය වන ඩෙටෝල් සමාගම, තම ප්‍රචාරක වාරණය සමාජ මාධ්‍යවල දැඩි විරෝධයකට ලක්වීමෙන් පසු චීනයේ සංසරණය වූ දැන්වීමක් ඉවත් කර රාජ්‍ය සමාවක් ඉල්ලා සිටියේය. කාන්තාවන් අපකීර්තිමත් ලෙස හා වස්තූන් ලෙස නිරූපණය කළ බවට විවේචකයින් එම සමාගමට චෝදනා එල්ල කළහ.

කෝපය ඇවිළවූ දැන්වීම

"පිරිසිදු කාන්තාවක් අවශ්‍යද?" යන උපශීර්ෂය සහිත එම දැන්වීම, චීනයේ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ඉතා ශීඝ්‍රව හා පුළුල් ලෙස හෙළාදැකීමට ලක් විය. බොහෝ දෙනෙකු එය ගැඹුරු ලෙස අපකීර්තිමත් හා ස්ත්‍රී විරෝධී නිරූපණයක් ලෙස හඳුන්වමින්, ප්‍රකාශ කළේ එම පණිවිඩය කාන්තාවන් තනි පුද්ගලයන් ලෙස ගෞරවනීයව සැලකීම වෙනුවට ශාරීරික පිරිසිදුකම මගින් අර්ථ දක්වන වස්තූන් දක්වා අවතාරක කළ බවයි. එම ප්‍රකාශයට විරෝධය දක්වමින් සහශ්‍ර ගණනාවක් පරිශීලකයන් ප්‍රවෘත්ති අදහස් කොටස් සහ ජනප්‍රිය සාකච්ඡා මාතෘකා ගෙලවා දැමූහ.

ප්‍රචාරක වාරණය ඉතා වැරදි හේතු නිසා ශීඝ්‍රව සංසරණය වූ අතර, දහස් ගණනාවක් පරිශීලකයන් සිය කලකිරීම ප්‍රකාශ කරමින් සමාගමෙන් ක්ෂණිකව වගකීම භාර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියහ.

හානිය සීමා කිරීමට සමාගම ගත් පියවර

ජනතාවගේ පීඩනය වර්ධනය වෙද්දී, ඩෙටෝල් සමාගම දැන්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට ශීඝ්‍ර පියවර ගෙන, එම ප්‍රචාරක වාරණය ඇති කළ කෝපය පිළිගනිමින් සමාවක් ප්‍රකාශ කළේය. එවැනි පණිවිඩයක් වෙළඳපොළට යෑමට පෙර සිය අභ්‍යන්තර අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා සමත් වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව සමාගම විස්තරාත්මකව සඳහන් කළේ නැත.

මෙම සිද්ධිය, බහුජාතික සංස්ථා කලාපීය වෙළඳපොළ සඳහා ප්‍රචාරක අන්තර්ගතය සත්‍යාපනය කරන ආකාරය සහ ප්‍රචාරක වාරණ අනුමත කිරීමට පෙර ප්‍රමාණවත් සංස්කෘතික සංවේදීතා පරීක්ෂාවන් ක්‍රියාත්මක වේද යන්න පිළිබඳ නැවුම් ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ගෝලීය වෙළඳ නාම සඳහා නැවත නැවත මතු වන ගැටලුවක්

චීනයේ හෝ වෙනත් ආසියානු වෙළඳපොළවල ප්‍රචාරක වැරදිවීම් හේතුවෙන් මතභේදයේ කේන්ද්‍රය බවට පත්වන පළමු ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නාමය ඩෙටෝල් නොවේ. ගෝලීය සමාගම් සමහරක් දේශීයව නිෂ්පාදිත ප්‍රචාරක වාරණ සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවක් යොදා, සමාජ වටිනාකම් හා අපේක්ෂාවන් සමග තීව්‍ර ලෙස ගැටෙන පණිවිඩ නිර්මාණය කිරීමට හේතු වන බව විවේචකයින් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

ප්‍රචාරණයේ ස්ත්‍රී සංවේදීතාව ලොව පුරා ක්‍රමයෙන් කැපී පෙනෙන ගැටලුවක් බවට පත්වෙමින් ඇති අතර, සමාජ මාධ්‍ය පීඩනය හරහා වෙළඳ නාම රාජ්‍යව ගිණුම්කරණයට ලක් කිරීමට පාරිභෝගිකයන් ක්‍රමයෙන් වැඩි කැමැත්තක් ප්‍රදර්ශනය කරති.

මේ වන විට, ඩෙටෝල් සමාගම කලාපයේ සිය පුළුල් අලෙවිකරණ භාවිතයන් සමාලෝචනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තවදුරටත් පියවරක් ප්‍රකාශ කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, මෙම සිද්ධිය ඩිජිටල් යුගයේ ප්‍රචාරක වැරදි තක්සේරු ශීඝ්‍රව උත්සන්න වී දිගුකාලීන කීර්ති නාම හානියක් ඇති කළ හැකි බවට සංස්ථාවලට දෙන තීව්‍ර අනතුරු ඇඟවීමකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දීප්තිමත් පිතිකරු වාර්තා පොතේ තම නම සටහන් කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු, ඉන්දපූර්ව කිසිදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට —…

24 Jun 2026 Discuss
2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි Sinhala

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) විසින් නිකුත් කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, 2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ ඉහළම මාසික අපනයන සංඛ්‍යාව වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදයෙන් හදිසියේ ඉහළ ගිය ඉල්ලුම මෙම ජයග්‍රහණයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss