ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි
බිහිවෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
ශ්රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය දිනෙන් දින අඩපණ වෙමින් පවතින රටේ මහජන සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් මත අතිමහත් බරක් පටවමින් තිබේ. දිවයිනේ රෝහල් පුරා රෝගී සංඛ්යාව ඉහළ යමින් ඇති අතර, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය මැඩලීමට සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩි වෙහෙසක් දරමින් සිටිති.
ඉහළ යන රෝගී සංඛ්යාව අනතුරු සීනුව නාද කරයි
මෑත මාසවලදී ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වන අතර, ප්රජා හා රජයේ මට්ටම් දෙකෙහිම හදිසි වැළැක්වීමේ පියවර නොගතහොත් තත්ත්වය තව දුරටත් නරක් විය හැකි බවට සෞඛ්ය නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි. රෝග වසංගතය පළාත් කිහිපයකට බලපා ඇති අතර, ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශ විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව නැවත නැවත ඩෙංගු වසංගත වලට මුහුණ දී ඇතත්, මෙම රළ මෑත වසරවල දී වඩාත් දරුණු ඒවා අතර වන බව සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් පවසයි. ධාරාව, වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය, සහ බරපතල රෝගීන්ට ප්රතිකාර කිරීමට අවශ්ය ශිරා ද්රව හා පට්ටිකා වැනි තීරණාත්මක සම්පත් හිඟ මට්ටමකට පැමිණ ඇත.
සෞඛ්ය අංශය අර්බුදයට පත්ව ඇත්තේ ඇයි
ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්ය පද්ධතිය මත ඇති වී ඇති පීඩනයට අන්තර්සම්බන්ධිත සාධක කිහිපයක් හේතු වෙයි:
- ඩෙංගු රෝගී ඇතුළත් කිරීම් තියුනු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්රික්කවල රෝහල් ඇඳ හිඟකමක් වාර්තා කරයි.
- ඖෂධ සහ වෛද්ය උපකරණ දැඩි හිඟකමකට ලක් කළ 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් රටේ සෞඛ්ය සේවා අංශය තවමත් සෙමෙන් සෙමෙන් සිටියි.
- පුහුණු මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකයන් සහ ක්ෂේත්ර කාර්ය මණ්ඩල හිඟකම, මදුරු බෝ වන ස්ථාන හඳුනාගැනීමේ හා තුරන් කිරීමේ කටයුතු බාධාවට ලක් කර ඇත.
- නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල ප්රමාණවත් නොවන අපද්රව්ය කළමනාකරණය හා සිර ව ඇති ජලය, ඩෙංගු වෛරසයේ මූලික වාහකයා වන Aedes aegypti මදුරුවාට ගැලපෙන බෝ වීමේ ස්ථාන සපයමින් ඇත.
දේශගුණ හා සෘතුමය තත්ත්වයන් රෝගය පැතිරීම වේගවත් කරයි
මෙම සෘතුවේ රෝග වසංගතයේ ප්රධාන හේතුව ලෙස දේශගුණ තත්ත්වයන් ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙයි. දිගු කාලීන වර්ෂාපතනයෙන් පසු ගොඩ වූ උෂ්ණ දේශගුණය, දිවයිනේ විශාල ප්රදේශ හරහා මදුරු බෝ වීමට ප්රශස්ත තත්ත්වයන් ඇති කර ඇත. සෙමෙන් ස්ථාපිත වන දේශගුණ විපර්යාසවලට සම්බන්ධ වර්ෂාපතන රටා වෙනස්කම්, ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු පාලනය සඳහා දිගු කාලීන අභියෝගයක් ලෙස ක්රමයෙන් හඳුනා ගැනේ.
බෝ වන ස්ථාන තුරන් කිරීමේ දී ස්ථාවර ප්රජා සහභාගිත්වයක් නොමැතිව, රජය මූලිකත්වයෙන් ගන්නා කිසිඳු මැදිහත්වීමක් තනිවම රෝග වසංගතය මැඩලීමට ප්රමාණවත් නොවනු ඇති බව මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.
බලධාරීන් ජනතාවගෙන් දැඩි අවධානයක් ඉල්ලා සිටිති
ස්වාස්ථ්ය අමාත්යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, වැසි ජලය රැස්වන භාජන නිතිපතා හිස් කිරීම, මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීම, සහ ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසේ කැක්කුම, ඇස් පිටුපස වේදනාව හා සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඇතුළු ක්ෂණික වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසය.
සෞඛ්ය බලධාරීන් ඉහළ අවදානම් ප්රදේශවලට අතිරේක මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකයන් යොදවා ඇති අතර, වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණෙන් පාසල්, රැකියා ස්ථාන හා දේශීය ප්රජාවන් ඉලක්ක කරගත් දැනුවත් කිරීමේ ව්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.