Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම් විභාගය ජූලි 6 දක්වා කල් තබයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම් විභාගය ජූලි 6 දක්වා කල් තබයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම සම්බන්ධ අභියාචනාධිකරණ විභාගය, ඊළඟ ඉදිරිපත් කිරීම් වාරය ජූලි 6 දා දක්වා කල් දමා ඇත.

මෙම කල් දැමීම අද පැවති විභාගය අතරතුරදී ලබා දෙන ලද අතර, නඩුව සම්බන්ධයෙන් අමතර ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසමින් අධිකරණය විසින් නව දිනය නියම කරන ලදී.

දශක ගණනාවක් තුළ රටට ඇති වූ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ පුළුල් මහජන විරෝධතා මධ්‍යයේ 2022 ජූලි මාසයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ, ශ්‍රී ලංකාවේ අටවන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් මෙම පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇත.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා, ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු මුලින් මාලදිවයිනට සහ ඉන් පසු සිංගප්පූරුවට පලා ගොස්, අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පැමිණියේය. ආර්ථික අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේදී දහස් ගණනක් විරෝධතාකරුවන් කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට සහ ඔහුගේ නිල නිවාසයට කඩා වදිනු ලැබූ අවස්ථාවේ ඔහු රට හැර ගියේය.

ජූලි 6 දා අභියාචනාධිකරණය හමුවේ නඩු කටයුතු යළි කැඳවූ විට, පෙත්සමේ නිශ්චිත හේතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දීප්තිමත් පිතිකරු වාර්තා පොතේ තම නම සටහන් කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු, ඉන්දපූර්ව කිසිදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට —…

24 Jun 2026 Discuss
2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි Sinhala

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) විසින් නිකුත් කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, 2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ ඉහළම මාසික අපනයන සංඛ්‍යාව වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදයෙන් හදිසියේ ඉහළ ගිය ඉල්ලුම මෙම ජයග්‍රහණයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss