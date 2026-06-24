අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම් විභාගය ජූලි 6 දක්වා කල් තබයි
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම සම්බන්ධ අභියාචනාධිකරණ විභාගය, ඊළඟ ඉදිරිපත් කිරීම් වාරය ජූලි 6 දා දක්වා කල් දමා ඇත.
මෙම කල් දැමීම අද පැවති විභාගය අතරතුරදී ලබා දෙන ලද අතර, නඩුව සම්බන්ධයෙන් අමතර ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසමින් අධිකරණය විසින් නව දිනය නියම කරන ලදී.
දශක ගණනාවක් තුළ රටට ඇති වූ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ පුළුල් මහජන විරෝධතා මධ්යයේ 2022 ජූලි මාසයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ, ශ්රී ලංකාවේ අටවන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් මෙම පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇත.
හිටපු ජනාධිපතිවරයා, ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු මුලින් මාලදිවයිනට සහ ඉන් පසු සිංගප්පූරුවට පලා ගොස්, අවසානයේ ශ්රී ලංකාවට නැවත පැමිණියේය. ආර්ථික අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේදී දහස් ගණනක් විරෝධතාකරුවන් කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට සහ ඔහුගේ නිල නිවාසයට කඩා වදිනු ලැබූ අවස්ථාවේ ඔහු රට හැර ගියේය.
ජූලි 6 දා අභියාචනාධිකරණය හමුවේ නඩු කටයුතු යළි කැඳවූ විට, පෙත්සමේ නිශ්චිත හේතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.