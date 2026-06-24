දකුණු ආසියාවේ ප්රමුඛ යටිතල පහසුකම් හා ඉදිකිරීම් ප්රදර්ශනය 2026 දී කොළඹදී පැවැත්වේ
2026 ජූලි 3 සිට 5 දක්වා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්ත්රණ ශාලාවේ (BMICH) දී INFRACON 2026 එහි දොරවල් විවෘත කිරීමත් සමඟ දකුණු ආසියාවේ යටිතල පහසුකම් හා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ කේන්ද්රස්ථානය බවට ශ්රී ලංකාව පත්වීමට නියමිතය.
කලාපය සඳහා ඓතිහාසික එකතුවීමක්
යටිතල පහසුකම් හා ඉදිකිරීම් අංශයට කැප වූ ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ප්රදර්ශනය ලෙස පිළිගැනෙන INFRACON 2026, දකුණු ආසියාව පුරා සිටින ප්රමුඛ සමාගම්, කර්මාන්ත විශේෂඥයින් සහ ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් එකම වහලක් යටතට එක්රැස් කිරීමට අපේක්ෂිතය. කීර්තිමත් BMICH ස්ථානයේ දින තුනක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම සිදුවීම, කලාපයේ වේගයෙන් විකාශනය වන ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රය තුළ ජාලකරණය, දැනුම හුවමාරුව සහ ව්යාපාර සංවර්ධනය සඳහා ප්රධාන වේදිකාවක් ලෙස සේවය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
INFRACON වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රකෘතිය හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ගමන් කරන මෙම අවධියේ, INFRACON වැනි අවස්ථා දේශීය කර්මාන්ත ක්රීඩකයින් කලාපීය හා ජාත්යන්තර සගයන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් අංශ ඉදිරියට ගෙනයන නවතම නව්යකරණ, තාක්ෂණ හා විසඳුම් ප්රදර්ශනය කිරීමේ අවස්ථාව ව්යාපාරවලට මෙම ප්රදර්ශනය හරහා හිමිවේ.
- දිනයන්: 2026 ජූලි 3 සිට 5 දක්වා
- ස්ථානය: බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්ත්රණ ශාලාව (BMICH), කොළඹ
- අවධානය: දකුණු ආසියාව පුරා යටිතල පහසුකම් හා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඉහළ නැංවීමක්
මෙවැනි ප්රමාණයේ කලාපීය කර්මාන්ත සිදුවීමක් කොළඹ හි සත්කාරකත්වය දැරීම, අසල්වැසි රටවල් හා ඔබ්බෙන් ව්යාපාරික නියෝජිත කණ්ඩායම්, ආයෝජකයින් සහ විශේෂඥයින් ආකර්ශනය කර ගනිමින් සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රතිලාභ ලබා දීමට ද අපේක්ෂිතය. ඊට අමතරව, දකුණු ආසියාවේ වෙළෙඳ හා වාණිජ කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස කොළඹේ වර්ධනය වන තත්ත්වය තවදුරටත් තහවුරු කිරීමට ද එය දායක වේ.
සූදානම් කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ වී ඇති අතර, INFRACON 2026 හි සහභාගී වීමට කැමැත්ත දක්වන කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් හා සමාගම් ලබන ජූලි මාසයේ පැවැත්වෙන සිදුවීමට පෙර තම කැමැත්ත ලියාපදිංචි කරගන්නා ලෙස දිරිගැන්වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.