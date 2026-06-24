Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිංහේ කැපිටල් සමාගමට එරෙහිව අනවසරයෙන් මහජන තැන්පතු රැස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව දැඩි පියවර ගනී

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිංහේ කැපිටල් සමාගමට එරෙහිව අනවසරයෙන් මහජන තැන්පතු රැස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව දැඩි පියවර ගනී

අනවසර තැන්පතු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් CBSL දෘඪ නියෝගයක් නිකුත් කරයි

සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම රටේ බැංකු හා මූල්‍ය සේවා නීතිවලට සෘජුවම පටහැනිව මහජනතාවගෙන් තැන්පතු පිළිගනිමින් සිටි බව තහවුරු කරගත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) එම සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගෙන ඇත.

නියෝගයේ අරුත කුමක්ද

සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම මහජනතාවගෙන් තවදුරටත් කිසිදු තැන්පතුවක් පිළිනොගන්නා ලෙස මහ බැංකුව විධිමත් ලෙස නියෝග කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ තැන්පතු පිළිගැනීමේ ආයතන පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙන් බැහැරව එම සමාගම කටයුතු කර ඇති බව නියාමකයින් නිගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම උපදේශය නිකුත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය යටතේ, මහ බැංකුවෙන් පැහැදිලි අනුමැතිය ලබාගත් බලපත්‍රලාභී බැංකු හා මූල්‍ය සමාගම්වලට පමණක් මහජන තැන්පතු පිළිගැනීමට අවසර ඇත. අවශ්‍ය අධිකාරය නොමැතිව එවැනි කටයුතුවල නිරත වන ඕනෑම ආයතනයක් අදාළ මූල්‍ය රෙගුලාසි කඩකරන්නක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මහජනතාවට අවවාදයක්

මහ බැංකුවේ මෙම පියවර, මුදල් අධිකාරිය විසින් විධිමත් ලෙස බලපත්‍ර ලබා නොදුන් හෝ නියාමනය නොකළ මූල්‍ය ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් සූක්ෂ්මව කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට දෙන දැඩි අවවාදයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ඕනෑම ආයතනයකට තමන්ගේ මුදල් භාරදීමට පෙර එහි බලපත්‍ර තත්ත්වය සත්‍යාපනය කරන ලෙස මහජනතාවට බලකෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව පවත්වාගැනීමට සහ බලපත්‍ර රහිත හා අනවසර මූල්‍ය කටයුතුවලින් තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී සිටී.

පුළුල් නියාමන පසුබිම

සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගමට එරෙහිව ගත් මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ අනවසර මූල්‍ය ක්‍රියාකරුවන්ට එරෙහිව මහ බැංකුව ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන් පිළිබිඹු කරයි. විශේෂයෙන් දිවයිනේ සාමාන්‍ය තැන්පත්කරුවන්ට විශාල පාඩු සිදු කළ අතීත මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවලින් පසු, සාමාන්‍ය මහජනතාවගෙන් අරමුදල් ඉල්ලා සිටින බලපත්‍ර රහිත ආයතන පිළිබඳ නියාමන අධිකාරීන්ගේ පරීක්ෂාව ක්‍රමයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතී.

සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම සමඟ දැනටමත් තැන්පතු තබා ඇති මහජනතාවට තමන්ගේ විකල්පයන් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය හා මූල්‍ය මඟපෙන්වීම ලබාගන්නා ලෙසත්, ඕනෑම කනස්සල්ලක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට කෙලින්ම දන්වා සිටින ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි

තීව්‍ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම් දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන…

24 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් දහයක් නිල වශයෙන් භාරදීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂා සමත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන දෙකක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ කෙරෙන් ආර්ථික ය立直 ගෙන යාම සහ…

24 Jun 2026 Discuss