සිංහේ කැපිටල් සමාගමට එරෙහිව අනවසරයෙන් මහජන තැන්පතු රැස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව දැඩි පියවර ගනී
අනවසර තැන්පතු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් CBSL දෘඪ නියෝගයක් නිකුත් කරයි
සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම රටේ බැංකු හා මූල්ය සේවා නීතිවලට සෘජුවම පටහැනිව මහජනතාවගෙන් තැන්පතු පිළිගනිමින් සිටි බව තහවුරු කරගත් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) එම සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගෙන ඇත.
නියෝගයේ අරුත කුමක්ද
සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම මහජනතාවගෙන් තවදුරටත් කිසිදු තැන්පතුවක් පිළිනොගන්නා ලෙස මහ බැංකුව විධිමත් ලෙස නියෝග කර ඇත. ශ්රී ලංකාවේ තැන්පතු පිළිගැනීමේ ආයතන පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙන් බැහැරව එම සමාගම කටයුතු කර ඇති බව නියාමකයින් නිගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම උපදේශය නිකුත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ නීතිය යටතේ, මහ බැංකුවෙන් පැහැදිලි අනුමැතිය ලබාගත් බලපත්රලාභී බැංකු හා මූල්ය සමාගම්වලට පමණක් මහජන තැන්පතු පිළිගැනීමට අවසර ඇත. අවශ්ය අධිකාරය නොමැතිව එවැනි කටයුතුවල නිරත වන ඕනෑම ආයතනයක් අදාළ මූල්ය රෙගුලාසි කඩකරන්නක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මහජනතාවට අවවාදයක්
මහ බැංකුවේ මෙම පියවර, මුදල් අධිකාරිය විසින් විධිමත් ලෙස බලපත්ර ලබා නොදුන් හෝ නියාමනය නොකළ මූල්ය ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් සූක්ෂ්මව කටයුතු කරන ලෙස ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට දෙන දැඩි අවවාදයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ඕනෑම ආයතනයකට තමන්ගේ මුදල් භාරදීමට පෙර එහි බලපත්ර තත්ත්වය සත්යාපනය කරන ලෙස මහජනතාවට බලකෙරේ.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මූල්ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව පවත්වාගැනීමට සහ බලපත්ර රහිත හා අනවසර මූල්ය කටයුතුවලින් තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී සිටී.
පුළුල් නියාමන පසුබිම
සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගමට එරෙහිව ගත් මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ අනවසර මූල්ය ක්රියාකරුවන්ට එරෙහිව මහ බැංකුව ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන් පිළිබිඹු කරයි. විශේෂයෙන් දිවයිනේ සාමාන්ය තැන්පත්කරුවන්ට විශාල පාඩු සිදු කළ අතීත මූල්ය අක්රමිකතාවලින් පසු, සාමාන්ය මහජනතාවගෙන් අරමුදල් ඉල්ලා සිටින බලපත්ර රහිත ආයතන පිළිබඳ නියාමන අධිකාරීන්ගේ පරීක්ෂාව ක්රමයෙන් තීව්ර වෙමින් පවතී.
සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම සමඟ දැනටමත් තැන්පතු තබා ඇති මහජනතාවට තමන්ගේ විකල්පයන් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය හා මූල්ය මඟපෙන්වීම ලබාගන්නා ලෙසත්, ඕනෑම කනස්සල්ලක් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට කෙලින්ම දන්වා සිටින ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.