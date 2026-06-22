යාමල් දිදුලයි: ස්පාඤ්ඤය සෞදි අරාබියට එරෙහිව 4-0ක් ලබා ලෝක කුසලාන H කාණ්ඩය ජය ගනී
කිශෝර පිළිගැනීමක් ලබා සිටින ලමීන් යාමල් ඓතිහාසික মைলखানේ ළඟා වූ අතර, FIFA ලෝක කුසලානයේ H කාණ්ඩ තරඟයේදී ස්පාඤ්ඤය සෞදි අරාබියට එරෙහිව 4-0ක් ලබා දිනුම් ලබා, ලූවිස් ද ලා ෆුවෙන්ටේගේ කණ්ඩායම කලකිරවනසුලු ලෙස ඇරඹූ මෙම ලෝක කුසලානයේ නැවතත් හරිමග ගැනීමට සමත් විය.
යාමල් ඉක්මනින්ම ගෝලය ගෙලයි
බාර්සිලෝනාවේ ක්රීඩා ප්රතිභාවක් වන ඔහු ලෝක වේදිකාවේ සිය ශ්රේෂ්ඨත්වය ඔප්පු කිරීමට ප්රමාද නොවූ අතර, 10 වන මිනිත්තුවේදී ජාලය සෙලවා සිය ජීවිතයේ ප්රථම ලෝක කුසලාන ගෝලය ලකුණු කළේය. තරුණ ළකුණු කරන්නා ලෝක පාපන්දු ක්රීඩාවේ වඩාත් ආකර්ශනීය ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයා ලෙස සැලකෙන්නේ ඇයිද යන්න මෙම ගෝලය සනාථ කළ අතර, සමස්ත තරඟය පුරාම ස්පාඤ්ඤයේ ආධිපත්යයට නිසි ස්වරූපය ලබා දුන්නේය.
ඔයාර්සාබාල් දෙවරක් ගෝල කර ජය සනාථ කරයි
ස්පාඤ්ඤයේ ලෝක කුසලාන ඇරඹුම් තරඟයෙන් පසු විවේචනයට ලක් වූ රීඅල් සොසිඒදාද් ප්රහාරක ක්රීඩක මිකෙල් ඔයාර්සාබාල්, ඔහුව සැකසූ අය නිහඬ කරමින් තරඟය තුළ දෙවරක් ජාලය සෙලවීය. ඔහුගේ ගෝල යුගලය ඒත්තු ගැන්වෙනසුලු ස්කෝරය ලබා ගැනීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, ජාතික කණ්ඩායමේ ඔහුගේ ස්ථානය ප්රශ්නාර්ථ කළ අය සම්බන්ධයෙන් හොඳ පිළිතුරක් ලබා දුන්නේය.
ස්පාඤ්ඤය නැවත හොඳම මට්ටමට
මෙම ජයග්රහණය ස්පාඤ්ඤ කදවුරට සැලකිය යුතු විශ්වාස ශක්තියක් ලබා දී ඇති අතර, කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ව්යාකූලතාවක් රහිත, සන්තකය මත පදනම් වූ පාපන්දු ශෛලිය ප්රදර්ශනය කළේය. මෙම දේශීය ක්රීඩාවෙන් ඉස්මතු වන කරුණු අතරට:
- සෞදි අරාබියේ ආරක්ෂක දුර්වලතා දඬු ගෑ සාහසික ප්රහාරක ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීම
- මෙතරම් කෙටි වයසක් ඇති යාමල්ගේ ජාත්යන්තර වේදිකාවේ ව්යාප්ත බලපෑම
- තරඟාවලියේ නොක්ව්ට් අදියරට ඉදිරියෙන් ඔයාර්සාබාල්ගේ නිසි කාලයේ ලකුණු කිරීමේ හැකියාව ප්රතිෂ්ඨාපනය
- ස්පාඤ්ඤය බරපතල ශූරතා අපේක්ෂකයන් ලෙස ස්ථාපිත කළ සාමූහික කණ්ඩායම් ක්රීඩාව
H කාණ්ඩයේ ලකුණු තුනක් දිනාගත් ස්පාඤ්ඤය, කාණ්ඩ අදියර ඉදිරියට ගෙන යමින් මෙම ජවය ගොඩනඟා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ. සෞදි අරාබියට නම්, මෙම දරුණු පරාජය ඔවුන්ගේ ඉදිරි ප්රගමනය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි.
සෞදි අරාබියාවට එරෙහිව ස්පාඤ්ඤයේ ක්රීඩාව, මෙම කණ්ඩායම තම රිද්මයට ළඟා වූ විට කෙතරම් භයානක විය හැකිද යන්න සිහිපත් කර දුන් අතර, යාමල් ප්රමුඛ ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ ප්රතිවාදීන් ඔවුන් ගැන දෙවරක් සිතනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව හා ලොව පුරා පාපන්දු රසිකයන් ස්පාඤ්ඤය ශූරතාව සඳහා බරපතල අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරමින් තරඟාවලිය ගැඹුරට ගෙන යන ආකාරය සවිඥාණකව නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.