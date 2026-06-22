Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කෙරේ

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කෙරේ

2026 ජූනි මස 22 වැනි සඳුදා දිනයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තෙත් සහ අස්ථිර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට සූදානම් විය යුතු අතර, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දවස පුරා විවිධ වේලාවන්හිදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි පුරෝකථනය කර ඇත.

සඳුදා උදෑසන 5.30 ට නිකුත් කරන ලද කාලගුණ අනාවැකිය, යම් යම් ප්‍රදේශවල ගිගුරුම් සමඟ විටින් විට වර්ෂාපතනයක් ඇති විය හැකි බැවින් වැසිකාරයන් ප්‍රවේශම් වන ලෙස අනතුරු අඟවයි. විශේෂයෙන් ගමන් ගන්නා හෝ එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වන පොදු ජනතාව අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

පූර්වාරක්ෂාවන් නිර්දේශ කෙරේ

ගිගුරුම් සහිත වැසි ක්‍රියාකාරී කාල සීමාවන්හිදී අධිකාරීන් සාමාන්‍යයෙන් ජනතාව අවදියෙන් සිටින ලෙස උපදෙස් දෙන්නේ, අකුණු සැරසිලි හා ස්ථානීය ගංවතුර සැලකිය යුතු අනතුරු ඇති කළ හැකි බැවිනි. පහත් බිම් සහ ගංවතුරට ගොදුරු වීමේ ඉඩකඩ ඇති ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාවත්කාලීන තොරතුරු සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

තෙත් මාර්ග තත්ත්වයන් දෘශ්‍යතාව අඩු කර අනතුරු ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කළ හැකි බැවින්, රිය පැදවන්නන්ද මාර්ගයේ ප්‍රවේශමෙන් ගමන් කරන ලෙස සිහිපත් කරනු ලැබේ.

දවස පුරා කාලගුණ තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාලගුණ අනාවැකියට තවදුරටත් යාවත්කාලීන කිරීම් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද Sinhala

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

ජාතික සම්පතට එල්ල වූ සඟවාගත් ගැලවීමක් ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරන අතරතුර, දශක…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි

අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) යාවත්කාලීන…

22 Jun 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි

හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, මැතිවරණයක් නොමැතිව…

22 Jun 2026 Discuss