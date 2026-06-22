අද දිනයේ ශ්රී ලංකාව පුරා වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කෙරේ
2026 ජූනි මස 22 වැනි සඳුදා දිනයේ ශ්රී ලාංකිකයන් තෙත් සහ අස්ථිර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට සූදානම් විය යුතු අතර, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව දවස පුරා විවිධ වේලාවන්හිදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි පුරෝකථනය කර ඇත.
සඳුදා උදෑසන 5.30 ට නිකුත් කරන ලද කාලගුණ අනාවැකිය, යම් යම් ප්රදේශවල ගිගුරුම් සමඟ විටින් විට වර්ෂාපතනයක් ඇති විය හැකි බැවින් වැසිකාරයන් ප්රවේශම් වන ලෙස අනතුරු අඟවයි. විශේෂයෙන් ගමන් ගන්නා හෝ එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වන පොදු ජනතාව අවශ්ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
පූර්වාරක්ෂාවන් නිර්දේශ කෙරේ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ක්රියාකාරී කාල සීමාවන්හිදී අධිකාරීන් සාමාන්යයෙන් ජනතාව අවදියෙන් සිටින ලෙස උපදෙස් දෙන්නේ, අකුණු සැරසිලි හා ස්ථානීය ගංවතුර සැලකිය යුතු අනතුරු ඇති කළ හැකි බැවිනි. පහත් බිම් සහ ගංවතුරට ගොදුරු වීමේ ඉඩකඩ ඇති ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාවත්කාලීන තොරතුරු සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
තෙත් මාර්ග තත්ත්වයන් දෘශ්යතාව අඩු කර අනතුරු ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කළ හැකි බැවින්, රිය පැදවන්නන්ද මාර්ගයේ ප්රවේශමෙන් ගමන් කරන ලෙස සිහිපත් කරනු ලැබේ.
දවස පුරා කාලගුණ තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාලගුණ අනාවැකියට තවදුරටත් යාවත්කාලීන කිරීම් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.