Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

ජාතික සම්පතට එල්ල වූ සඟවාගත් ගැලවීමක්

ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරන අතරතුර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ රටේ සම්පත් නිහඬව හිස් කරමින් පැවති, එතරම් පෙනෙන සුළු නොවුවත් ඉතා හානිකර මූල්‍ය අපරාධයක් නිරන්තරයෙන් සිදුවෙමින් පවතී — එනම් වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීමයි.

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම යනු කුමක්ද?

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම යනු දේශසීමා හරහා සිදු කෙරෙන ගනුදෙනු අතරතුර රේගු ප්‍රකාශන හා ඉන්වොයිස් ලේඛනවල භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම, ප්‍රමාණය හෝ ස්වභාවය හිතාමතාම වැරදි ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමයි. මෙය බදු, රේගු ගාස්තු සහ නියාමන අධීක්ෂණය මග හරිමින් රටෙන් මුදල් පිට කිරීමට ව්‍යාපාරිකයන් හා පුද්ගලයන් විසින් භාවිතා කරන වඩාත් බහුලව ප්‍රචලිත අනිසි මූල්‍ය ප්‍රවාහ ක්‍රමයකි.

සරලව කිවහොත්, ආනයනකරුවෙකු අඩු රේගු ගාස්තු ගෙවීම සඳහා තොගයක් එහි සැබෑ වටිනාකමට වඩා බෙහෙවින් අඩු ලෙස ප්‍රකාශ කළ හැකිය — මෙය ආනයන අඩු ඉන්වොයිස් කිරීම ලෙස හඳුන්වයි. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, අපනයනකරුවෙකු විදේශයකට විකිණූ භාණ්ඩ සඳහා අඩු වටිනාකමක් වාර්තා කළ හැකි අතර, ඒ මගින් ඉතිරිය විදේශ ගිණුමක රඳවා ගනිමින් දේශීය ආර්ථිකයෙන් විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ඵලදායී ලෙස කාන්දු කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගැටළුවේ පරිමාණය

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය නිරීක්ෂණ සංවිධාන විසින් වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මත පදනම් වූ අනිසි මූල්‍ය ප්‍රවාහයන්ට සැලකිය යුතු ලෙස නිරාවරණය වූ රටක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. රජයේ භාණ්ඩාගාරයට නිසිලෙස ලැබිය යුතු රුපියල් බිලියන ගණනක් වටිනා ආදායම, හසුරුවන ලද වෙළඳ ලේඛන හරහා ජලාන්තරගත කෙරෙමින්, රජයට තීරනාත්මක බදු ආදායමෙන් හා මහ බැංකුවට නීත්‍යානුකූල විදේශ විනිමය සංචිතවලින් පිරිහීමක් සිදු කෙරේ.

මෙම පිළිවෙතේ ප්‍රතිවිපාක ඉතා සුදුසු කාලයක ඇති තතු ඉක්මවා විහිදේ. ආදායමෙන් පෙළෙන රජයකට වැඩිපුර ණය ගැනීමට, ණය ගොඩ ගැසීමට සහ අවසානයේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් මත මතකාරී ලෙස ආර්ථික ශ්‍රමය පැටවීමට සිදු වේ — ශ්‍රී ලංකාව 2022 දී ප්‍රථම වරට ස්වෛරී බංකොළොත් බව ප්‍රකාශ කළ විට අත්කරගත් ව්‍යසනකාරී ප්‍රතිඵලය හරියටම එයයි.

යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අපනයන හා ආනයන රටවල් දෙකෙහිම සම්මුති වූ වෙළඳ හවුල්කරුවන් සම්බන්ධ ජාල හරහා ක්‍රියාත්මක වේ. සාමාන්‍ය ක්‍රම ලෙස මේවා දැක්විය හැකිය:

  • විදේශ මුදල් ඉපැයීම් විදේශයේ රඳවා ගැනීම සඳහා අපනයනවල අඩු ඉන්වොයිස් කිරීම
  • නීත්‍යානුකූල ගෙවීම් ලෙස පෙනී සිටිමින් රටෙන් මුදල් පිටකිරීම සඳහා ආනයනවල අධික ඉන්වොයිස් කිරීම
  • අඩු රේගු ස්ථර ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා භාණ්ඩවල ස්වභාවය හෝ වර්ගීකරණය පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශ
  • පිළිකා ගෙනයාම් — කිසිදා ඇත්ත වශයෙන්ම වෙළඳාමට නොගැනෙන භාණ්ඩ සඳහා ඉන්වොයිස් කිරීම

මෙම යෝජනා ක්‍රමවල් බොහෝ විට ඔෆ්ෂෝර් කවචමය සමාගම් හා ලිපිකාරක බැංකු ව්‍යවස්ථා සම්බන්ධ කරගනු ලබන අතර, ඒවා සීමිත සම්පත් යොදා ක්‍රියාත්මක වන රේගු හා බදු බලධාරීන්ට හඳුනාගැනීම ඉතා දුෂ්කර කරවයි.

අපරාධය සක්‍රීය කරන ආයතනික දුර්වලතා

විශේෂඥයන් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා මූල්‍ය නියාමන රාමුව තුළ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීමට ඉඩ සලසන ක්‍රමව්‍යාප්ත දුර්වලතා කිහිපයක් පෙන්වා දෙති. රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, දේශීය ආදායම් අධිකාරිය සහ මහ බැංකුව අතර ශක්තිමත් අන්තර් ආයතනික සම්බන්ධීකරණයක් නොමැතිකම නිසා සැක සහිත වෙළඳ රටාවන් බොහෝ විට හඳුනා

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි

අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) යාවත්කාලීන…

22 Jun 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි

හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, මැතිවරණයක් නොමැතිව…

22 Jun 2026 Discuss
NPP රජය අධිකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට නිශ්ශබ්දව සිටිය දී ජනතාවේ කලකිරීම වැඩේ Sinhala

NPP රජය අධිකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට නිශ්ශබ්දව සිටිය දී ජනතාවේ කලකිරීම වැඩේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය තුළ පවතින තීරණාත්මක පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය තවමත් අවසන් තීරණයකට එළඹී නොමැති අතර, මෙම දිගුකාලීන…

22 Jun 2026 Discuss