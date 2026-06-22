පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි
හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්රිය, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්රහාරයක් එල්ල කරමින්, මැතිවරණයක් නොමැතිව ගතවන සෑම දිනයක්ම ව්යවස්ථාවේ සෘජු උල්ලංඝනයක් මෙන්ම ප්රජාතන්ත්රවාදී වටිනාකම්වලට කරන විශ්වාසඝාතකත්වයක් බව අවධාරණය කළේය.
සෙනසුරාදා දිනයේ දැඩිව අදහස් පළ කළ දේශප්රිය, ව්යවස්ථාදායක අයිතිවාසිකමක් ලෙස පුරවැසියන්ට හිමි මැතිවරණ පැවැත්වීම බලධාරීන් විසින් පිළිගත නොහැකි ලෙස නිරන්තරයෙන් කල් දමමින් සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු දක්වන කලකිරීම පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
බිහිවෙමින් පවතින ව්යවස්ථාමය අර්බුදයක්
හිටපු මැතිවරණ ප්රධානියා වචන සොයා නොගොස් පැවසුවේ, මෙම දිගුකාලීන ප්රමාදය හුදෙක්절차මය ගැටලුවක් නොව ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ ප්රජාතන්ත්රවාදී අයිතිවාසිකම්වල මූලික උල්ලංඝනයක් බවයි. නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම ව්යවස්ථාමය පාලනයේ礎 礎礎礎礎石礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.