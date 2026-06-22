Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි

හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, මැතිවරණයක් නොමැතිව ගතවන සෑම දිනයක්ම ව්‍යවස්ථාවේ සෘජු උල්ලංඝනයක් මෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම්වලට කරන විශ්වාසඝාතකත්වයක් බව අවධාරණය කළේය.

සෙනසුරාදා දිනයේ දැඩිව අදහස් පළ කළ දේශප්‍රිය, ව්‍යවස්ථාදායක අයිතිවාසිකමක් ලෙස පුරවැසියන්ට හිමි මැතිවරණ පැවැත්වීම බලධාරීන් විසින් පිළිගත නොහැකි ලෙස නිරන්තරයෙන් කල් දමමින් සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු දක්වන කලකිරීම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය.

බිහිවෙමින් පවතින ව්‍යවස්ථාමය අර්බුදයක්

හිටපු මැතිවරණ ප්‍රධානියා වචන සොයා නොගොස් පැවසුවේ, මෙම දිගුකාලීන ප්‍රමාදය හුදෙක්절차මය ගැටලුවක් නොව ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම්වල මූලික උල්ලංඝනයක් බවයි. නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම ව්‍යවස්ථාමය පාලනයේ礎 礎礎礎礎石礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද Sinhala

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

ජාතික සම්පතට එල්ල වූ සඟවාගත් ගැලවීමක් ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරන අතරතුර, දශක…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි

අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) යාවත්කාලීන…

22 Jun 2026 Discuss
NPP රජය අධිකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට නිශ්ශබ්දව සිටිය දී ජනතාවේ කලකිරීම වැඩේ Sinhala

NPP රජය අධිකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට නිශ්ශබ්දව සිටිය දී ජනතාවේ කලකිරීම වැඩේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය තුළ පවතින තීරණාත්මක පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය තවමත් අවසන් තීරණයකට එළඹී නොමැති අතර, මෙම දිගුකාලීන…

22 Jun 2026 Discuss