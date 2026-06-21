ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය
ශ්රී ලංකාවේ බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජය, විශ්ලේෂකයන් විසින් එහි ධුර කාලයේ දේශපාලනිකව වඩාත්ම සංවේදී අභියෝගයක් ලෙස විස්තර කරන තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටී — එනම්, ධනවතුන් හා දුගීන් අතර වර්ධනය වන පරතරය, ජනතාව ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට පදනම් වූ රාජ්ය නියෝගයම අභියෝගයට ලක් කරන තරමට ගැඹුරු වෙමින් පවතී.
දෙකක් මත ගොඩනැගුණු පොරොන්දුවක්
ශ්රී ලංකාවේ빈곤ම හා වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ පංතිවලින් බහුතරයක් සහිත ඡන්දදායකයන් එන්පීපීයට ඡන්දය ප්රකාශ කළේ, ඔවුන්ගේ සිතෙහි ස්ථිරව රැඳී සිටි අපේක්ෂා දෙකක් සහිතවය. පළමුවැන්න වූයේ දිගු කලක් රාජ්ය මූල්ය සම්පත් නාස්ති කළ දූෂණය撲滅 කිරීමය. දෙවැන්න වූයේ ආදායම් පරිමාණයේ පහළ මට්ටමේ ජීවිතය ගෙවන අයට අර්ථවත් ආර්ථික සහනයක් ලබා දීමේ සැලසුම් ක්ෂණිකව හා තීරණාත්මකව ක්රියාත්මක කිරීමය.
මෙම අපේක්ෂාවන් අහඹු නොවීය. එන්පීපියේ මාක්ස්වාදී දේශපාලන උරුමයේ මුල් බැස ගත් මෙම පක්ෂය, දිගු කලක් තිස්සේ කම්කරු ජනතාව හා අසරණ පිරිස්වල අරමුදල් ආරක්ෂා කරමින්, සාම්ප්රදායික දේශපාලන ස්ථාපිතයෙන් වෙනස් ප්රවර්තනීය බලවේගයක් ලෙස තමන් ස්ථානගත කරගෙන සිටියේය.
අමාරු යථාර්ථය
එහෙත්, ප්රායෝගික පාලනයේ දුෂ්කර ගණිතය දැන් වඩාත් සංකීර්ණ චිත්රයක් ඉදිරිපත් කරමින් සිටී. අර්බුදයෙන් පසු කාලපරිච්ඡේදයේ ශ්රී ලාංකික සමාජයේ ධනවත් පංතිවල යළිත් නැගිටීමේ හා වර්ධනයේ ලකුණු පෙන්නුම් කරන අතරේ, ආදායම් පරිමාණයේ පහළ මට්ටමේ සිටින අය දරුණු දුෂ්කරතාවලට තවමත් මුහුණ දෙන බව ආර්ථික දර්ශකයන් පෙන්නුම් කරයි.
ධනවතුන් වඩ වඩාත් ධනවත් වෙමින් — දුගීන් වඩ වඩාත් දිළිඳු වෙමින් සිටින බව පෙනෙයි. ඕනෑම රජයකට ස්ථායීභාවය බිඳ දැමිය හැකි ගැටලුවක් මෙයයි; නමුත් සාමාන්ය ජනතාවගේ සුබසාධනය සමඟ දේශපාලන අනන්යතාව මෙතරම් සමීපව බැඳී ඇති පක්ෂයකට එය විශේෂ බරක් දරාගෙන ඒමකි.
පහසු පිළිතුරු නොමැති ගැටලුවක්
දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම තත්ත්වය එන්පීපීයට පමණක් අද්විතීය නොවන බවත්, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ අධීක්ෂණය යටතේ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිව්යූහගතකරණ ක්රියාවලිය හසුරුවන ඕනෑම රජයකට සමාන පීඩනවලට මුහුණ දීමට සිදු වන බවත්ය. මූල්ය සීමාවන්, ණය ආපසු ගෙවීමේ බැඳීම් සහ ජාත්යන්තර ආධාර වැඩසටහන්වලට අනුබද්ධ කොන්දේසි, කෙටිකාලීනව විශාල පරිමාණයේ ආදායම් බෙදාහැරීමේ වියදම් සඳහා ඉතිරි කෙරෙන ඉඩකඩ ඉතා සීමිත කරයි.
එහෙත් එන්පීපීය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, නිෂ්ක්රීයතාවේ — හෝ මන්දගාමී ක්රියාකාරිත්වයේ — දේශපාලන මිල, ඊට පෙර සිටි රජයන්ට වඩා බෙහෙවින් ඉහළ විය හැකිය. දිළිඳු ජනතාව අතර ඇති කළ අපේක්ෂාවන් සුවිශේෂ හා හදිස්සි ඒවා විය. සීමාවන් සහිත ආර්ථිකයක යථාර්ථය තුළ ඒ අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීම, මෙම රජයේ විශ්වසනීයත්වය සැබෑ ලෙස ඔප්පු කෙරෙන කේන්ද්රීය පරීක්ෂාව ලෙස පවතී.
දැන් ප්රශ්නය හුදෙක් දූෂණය මැඩලෙමින් තිබේද යන්න නොවේ — සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය දෘශ්යමානව හා සාක්ෂාත් ලෙස වැඩිදියුණු වෙමින් තිබේද යන්නය.
ඉදිරියේදී සිදු වන්නේ කුමක්ද
රජය ඉදිරියට ගමන් කරත්ම, දරිද්රතා නිවාරණය, ජීවන වියදම් සහනය සහ සමසම ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් ठोस ප්රගතියක් පෙන්නුම් කිරීමේ පීඩනය තීව්ර වෙමින් යනු ඇත. එසේ කිරීමට අසමත් වීම, එන්පීපීයට ඓතිහාසික නියෝගය ලබා දුන් ඡන්දදායක පදනමම ඈත් කර ගැනීමේ අවදානමට හේතු වන අතර, එය මෙම රජයේ ධුර කාලයේ තීරණාත්මක දේශපාලන බෙදීම් රේඛාව ලෙස ඉතිහාසයට එක් විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.